Ingeniero, jugador de handball y defensor de "votos libertarios": quién era Mariano, el hombre asesinado en Palermo

El coqueto barrio de Palermo amaneció convulsionado por la terrible noticia que estaba activa en todas las pantallas de televisión y en las radios a primera hora de este jueves: un hombre agonizó durante varios minutos en una heladería. Para llegar hasta allí, cruzó plaza Tres de Febrero donde fue asaltado (alrededor de las 22.45), le sacaron el celular y luego le dieron una puñalada en el pecho. "Directo al corazón", detallaron las fuentes. Convaleciente y moribundo, caminó hasta esa heladería en busca de ayuda. Sus últimas palabras fueron “no me quiero morir”. Pero ya era muy tarde, la puñalada había traspasado el corazón de Mariano Barbieri, quien fue trasladado al hospital Fernández, donde finalmente falleció.

Mariano, padre y esposo

Pero ¿quién era el hombre que está detrás de esta triste historia? Sus facetas van desde joven profesional a ferviente militante de la derecha argentina. Se puede advertir que también fue un padre y esposo ejemplar por el mensaje que posteó su esposa Mel horas después de conocerse el deceso de su amado a través de Instagram: “Mi amor, papá de mi bebé. Te amo hasta el último de mis días. Por favor dame fuerzas para criar a nuestro hijo. Siempre sabrá que su papá era un loco que vivió la vida a pleno. Te amo Mariano. Sos, fuiste y serás el amor de mi vida. Mi hijito es la luz de mis ojos. Dame fuerza, mi cielo. Esperame allá en muchísimo tiempo, pero nos vamos a reencontrar. Te amo”, expresó.

Su hijo Luca es muy pequeño, nació en junio de 2023. En su vida marcó un antes y un después, y de acuerdo a lo que se ve en Instagram la llegada del pequeño era lo único que lo entusiasmó en este año tras varias frustraciones. O al menos, así lo señalaba el propio Barbieri en sus redes sociales. “2020: el año del cambio. Nunca imaginé que una crisis traería como resultado encontrarme con mi yo más real, más profundo. Abandonar la rutina del porque sí, de aceptar personas y relaciones porque sí. De buscar y encontrarme más allá”, decía en un posteo antes de que su hijo nazca.

Mariano, militante político

Mariano siempre había militado fervientemente para la derecha argentina. Entre sus publicaciones hay una foto con José Luis Espert, quien supo ser un aliado político de Javier Milei.

Con la disolución de la dupla Espert-Milei, sobrevino una época diferente para Mariano que también expresó a través de su cuenta personal de Instagram: “2021: el año que viví y transité el cambio. Mi yo libertario a flor de piel. Mis sueños frustrados cumplidos. Mi libertad más pura. 2022: el año de volver a la vida posta, levantar el velo de las restricciones por cuarentenas y por las imposiciones de la sociedad tiránica”. De hecho, era un libertario orgulloso de serlo y puso el cuerpo en las elecciones primarias del 13 de agosto: fue fiscal de Javier Milei. Ese día posteó: “Cuidando votos libertarios”, vestía camisa y se veía muy elegante para cumplir con su deber cívico.

Mariano, joven profesional en acenso

Con 42 años, Mariano fue uno de los privilegiados en acceder a la educación pública, se recibió de la Universidad Nacional de Buenos Aires como ingeniero civil en el año 2011.

Se supo que trabajó en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y, como se autopercibía emprendedor, fundó “Ideas”, su propia empresa donde planificaba desarrollos sustentables en cuanto a viviendas junto a otros socios del rubro arquitectónico.

Mariano, en su tiempo libre

El ingeniero repartía su tiempo entre el trabajo, la militancia y la paternidad. Pero supo darse tiempos para cumplir sus sueños más íntimos: jugó al handball en el club Polvorines.

Además, presumía de sus dotes gastronómicas: “Cocino el mejor Risotto del condado”, señalaba en su descripción en Instagram.

Insólito: el cuchillo con el que lo asesinaron, lo encontró un periodista

Aunque parezca una escena bizarra, a veces la realidad supera la ficción. Es que en el parque Tres de Febrero de Palermo, se encontró el cuchillo con el que posiblemente él o los ladrones mataron a Barbieri en la intersección de las calles avenida del Libertador y Lafinur.

La Policía de la Ciudad justificó que ese cuchillo no se encontró a la noche “porque no había luz”: “Anoche estuvimos rastrillando y no hay luz acá. Es imposible porque es muy grande, muy extenso”, dijeron. Muy temprano a la mañana (7.45) llegaron a la escena un periodista y un camarógrafo de C5N que terminaron encontrando la supuesta arma homicida con restos de sangre y una prenda de vestir que podría haber pertenecido a una de las personas que coercieron el crimen.

“Lo encontramos acá, en el medio del parque. Pero en el mismo recorrido también encontramos una prenda. A unos 25 metros del lugar donde está el cuchillo, hay una malla con algunos rastros que ya están marrones y que podrían ser barro, tierra o bien sangre seca”, contaba Diego Lewen en vivo para toda la Argentina. A los diez minutos, apareció personal policial que terminó encontrando más pistas, una campera y una mochila que podrían ser parte de las pruebas que esclarecerían el caso.