Inseguridad al palo: mataron a un cartonero de un "puntazo" a dos cuadras del Obelisco

Todo ocurrió el domingo 3 de noviembre, a las 9.20 de la mañana. A tan solo dos cuadras del Obelisco, Juan, un cartonero de 37 años, fue asesinado de un puntazo en el pecho por un hombre que llevaba puesta una camiseta de River e iba acompañado de su novia. La secuencia fue captada por las cámaras de seguridad de la zona y el agresor en cuestión está detenido.

La noticia se conoció este martes, cuando se difundió un video donde se ve al hombre discutiendo con el cartonero y pegándole finalmente un puntazo. La familia de Juan, que vivía en Pontevedra, al oeste del conurbano bonaerense, pide justicia y denuncia que la mujer que acompañaba al agresor está en libertad.

“A mi hermano no lo pusieron en el frío como corresponde. Lo tuvieron todos esos días en un pasillo: al no tener documento ese día, lo trataron como un NN”, contó Graciela, que no quiso que su imagen saliera en pantalla, en diálogo con TN.

La familia de la víctima, a su vez, denuncia que ​no le dejan ver el expediente. Según cuentan, se enteraron de su muerte al otro día, el 4 de noviembre. “La ambulancia llegó una hora más tarde. Llegó con vida al hospital (Argerich), le hicieron una cirugía en la que le agarró un paro y lo revivieron. A las 4.15 le agarró un segundo paro y murió”, detalló su hermana.

Y agregó: "Son dos los homicidas, están en situación de calle. A una de las personas, a la mujer, a los dos días le dieron la libertad. Estamos desesperados: quisieron hacer desaparecer el DNI de mi hermano fallecido y nos entregaron un cuerpo en mal estado".

Visiblemente conmovida y furiosa por como la justicia los trató, la hermana de Juan detalló que él “trabajaba hacía años en esa cuadra sacando cartón y papel de los edificios. Todos en la cuadra lo conocían y sabían que tenía familia y era buena persona".