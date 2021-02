Insólita fiesta clandestina vip en San Isidro: demoraron a 14 personas a bordo de sus yates

Las fiestas clandestinas siguen siendo un problema difícil de erradicar: el domingo fueron demoradas más de una decena de personas por participar de una fiesta clandestina a bordo de yates en aguas del Delta del Paraná. La celebración se llevó a cabo en el Arroyo Anguila de San Isidro, cuando efectivos de Prefectura Naval -a cargo del operativo “Verano Seguro” dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación- observaron un grupo de lanchas rodeando al yate principal.

En el lugar había una importante cantidad de personas a bordo, sin respetar el distanciamiento social o los protocolos impuestos por la pandemia de coronavirus (como barbijos), que se iban pasando de una lancha hacia la otra. Al advertir esta situación, los efectivos de prefectura se acercaron con guardacostas, botes semirrígidos y motos de agua para intentar despejar la zona.

Sin embargo, los participantes de la fiesta se negaron a colaborar con la fuerza de seguridad, por lo que se dio intervención al Juzgado Federal de Primera Instancia de San Isidro, a cargo de la doctora Sandra Arroyo Salgado. Fue entonces cuando se comprobó que los tripulantes, además de no respetar la capacidad máxima permitida para ese tipo de botes, se encontraban en una embarcación con la matrícula y los extintores vencidos y no poseían bengalas a bordo.

Esto, por sí solo, les impedía circular por el Delta. Como optaron por no colaborar, los efectivos dispersaron a las personas y firmaron actas de infracción: en total, unas 14 personas fueron demoradas por participar de la fiesta clandestina a bordo de un yate. Luego de ser desarticulada la fiesta ilegal, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, insistió en la necesidad de que el trabajo articulado entre las fuerzas federales y el Poder Judicial.

La ministra sostuvo que ambas fuerzas deben contribuir al cuidado de la salud de la población y el cumplimiento de las indicaciones sanitarias vigentes, planteadas por el gobierno de Alberto Fernández. Hace menos de un mes, aunque en Rosario, fue desbaratada una fiesta clandestina en otro yate de lujo con 48 personas a bordo, de las cuales 16 fueron demoradas, once mujeres y cinco hombres.

En aquella oportunidad, el grupo de personas fue visto bailando y escuchando música por la noche en las inmediaciones del Parador Puerto Pirata, a la altura de la localidad de Granadero Baigorria, cuando fueron interceptados por un operativo conjunto entre la fiscalía de la ciudad y Prefectura. Durante aquel procedimiento, seis embarcaciones fueron secuestradas, entre ellas un yate de lujo.

En la provincia de Entre Ríos, un yate en el que viajaban más de 25 jóvenes estuvo a punto de hundirse en el río Paraná mientras realizaban otro festejo prohibido. El accidente ocurrió después de que salieran del Club Náutico de esa ciudad entrerriana y el agua comenzara a filtrarse por la popa debido al sobrepeso que registraba el barco, como consecuencia del exceso de personas, a simple vista sin barbijo.

Por otra parte, la Intendenta interina de San Guillermo, provincia de Santa Fe, Romina López, fue acusada de haber liberado la zona del Parque Municipal para la prolongación de una fiesta, rompiendo los protocolos de seguridad de forma ilegal e irresponsable. La acusación se dio luego de que trascendiera un audio de la intendenta afirmando que se "harían los boludos" y extenderían el horario del predio Municipal más allá de la 01.30 horas.

En el audio, López aclara: "A la 1.30 levantamos la boletería y la guardia no los va a invitar a salir. Si ustedes quieren quedarse, quedense. no hay problema. Nosotros no los vamos a sacar y la policía tampoco por lo que estuvimos hablando. No va a haber presencia de guardia urbana. Es como que nos hacemos los boludos y ustedes se meen en el predio. La guardia se va 1.30 y ustedes si quieren, se pueden seguir quedando".

Tras la viralización de esta escucha, López se refirió a un audio y sostuvo: "Casos positivos: 1er quincena de diciembre: 51; 2da quincena de diciembre: 46; 1er quincena de enero: 76; 2da quincena de enero: 54; 1er quincena de febrero: 88. La restricción horaria comenzó el 11/01. En San Guillermo podes estar hasta las 01.30, pero en Suardi (gracias al apoyo de salud) pueden estar hasta las 4.00 y 6.00 y en Morteros boliches".

Según explicó en su descargo a través de Facebook, "Miles de Sanguillerminos se fueron a vacacionar (hasta el equipo de salud que no firma el aval de extensión horaria)". "Quiero una respuesta lógica de porque san guillermo debe continuar con la restricción. Nuestros hijos suben a la ruta, y a 30 km disfrutan de lo que no tenemos acá. ¡Los casos aumentaron con la restricción!", resaltó la funcionaria.

Y agregó: "La solución no es prohibir. Entiendan que hay comercios afectados, jóvenes expuestos en la ruta, y por caprichos políticos no firman el aval para la extensión horaria. Veamos la realidad, dejen la política de lado, pensemos en la gente, no en la campaña. Hay negocios que con impotencia ven que van a festejar egreso, cumple de quince y casamiento a localidades vecinas. Terminemos con el absurdo político".

López se arrepintió por su audio, remarcó que fue un "error" de su parte y cerró: "La impotencia y la bronca de que por cuestiones políticas no piensen en lo jóvenes, de ver como van a danzantes a 30 km y acá los obligamos a ir a campos. Ver que los bares cierran a 01.30 y a 20 km a 4.00 am. El 80% se fue a vacacionar, expuesta a mucha gente y nosotros no podemos dejar q nuestros jóvenes estén en el parque".