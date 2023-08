Instaló cámaras en su casa porque sufrió robos por meses y comprobó que el ladrón era su vecino

Un hecho insólito se dio a conocer en las últimas horas cuando un hombre instaló una cámara de seguridad en su casa y descubrió que su vecino era quien le robaba desde hacía meses. El ladrón sigue desaparecido y la víctima se quedó a cargo de su perra.

El suceso ocurrió en un departamento del cuarto piso ubicado en la calle Estomba al 3000, en el barrio porteño de Coghlan. El dueño, que vive solo, empezó a notar que le faltaban cosas de su departamento. Al ver que no estaban violentados sus accesos, decidió poner cámaras que podía controlar desde su teléfono.

Dentro de los faltantes detalló que le faltaban 100 mil pesos en efectivo hasta elementos más insólitos como un queso rallado: “Ya no sé bien los tiempos, pero hace un mes empiezo a notar que me faltaban pequeñeces en mi casa, como fideos, paquetes de queso rallado, pequeñeces chiquitas que en ese momento uno piensa: ‘Me lo comí o qué loco que estoy que no sé dónde está’”.

Y contó la víctima a Telenoche: “Hace unos días, una semana o 10 días, me doy cuenta que me faltaban 100 mil pesos en un cajón, entonces tomo la decisión de poner una cámara porque quería saber quién estaba entrando”.

La víctima descubrió la situación cuando, mientras estaba en el cumpleaños de su sobrina, le llegó una notificación a su celular sobre movimientos del lugar. Al ver los videos de la cámara se percató que un hombre había ingresado a robar.

“Lo estaba viendo en vivo y en directo. No me acordaba de tenerlo del edificio. En ese momento decido llamar a la Policía. Hasta que yo llegué, que estaba en Villa del Parque, tardé unos 15 o 20 minutos”, comentó la víctima.

Agregó: “Hablé con los vecinos para que no salga nadie, porque el ladrón se había ido en ese momento. Me dijeron que se trataba del chico del departamento del 101. Entró con la llave, resulta que yo nunca cambié la llave de la propiedad y es un edificio que está habitado hace relativamente poco. Debe haber sacado la llave de algún lugar, hizo duplicados y tenía varias llaves igual”.

Y contó: “Encontraron cosas que me fue robando y que me fui dando cuenta en el momento, el queso rallado que te decía, un paquete de fideos, dos zapatillas de electricidad, una con alargue y otro sin. La plata no estaba. La plata me la había sacado hace 10 días y desapareció”.

Las autoridades informaron que el sujeto ya fue identificado y es intensamente buscado: “No fue detenido todavía, no fue encontrado, se escapó. Si no me equivoco, él no es propietario, pero si su madre y él estaba acá viviendo hace un tiempo”.

El ladrón dejó abandonada a su perra y se están haciendo cargo los vecinos de cuidarla: “Es ‘Chacha’, es la perra de la ladrón. Estoy a cargo yo, pero entre todos la cuidamos. Ojalá le encontremos un hogar. Es muy buena, y la queremos todos, es como la mascota del edificio”.