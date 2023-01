"Son una banda, nos están dando piñas": los escalofriantes chats del homicidio de Fernando

El juicio contra Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano, Lucas y Ciro Pertossi , los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años asesinado a golpes en enero de 2020 a la salida de un boliche de Villa Gesell, arrancó este lunes pasadas las 9 de la mañana en los tribunales de la ciudad de Dolores.

Todos ellos están imputados por el delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" y "lesiones leves". En esta primera audiencia los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García presentaron ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari los lineamientos de su acusación contra los ocho rugbiers.

Luego hicieron lo propio los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que encabezan la representación de los padres de la víctima en calidad de particular damnificado, y luego fue el turno de la defensa particular de los imputados, a cargo de Hugo Tomei. “Tengo algo que es mucho mas importante y que hace que solicite la suspensión del debate después de los alegatos”, afirmó el letrado al tomar la palabra.

Y agregó: “Es muy grave, y lo vengo diciendo desde hace tres años: no hay sentencia que pueda ser válida si el proceso no sigue los lineamientos de la constitución". Tomei afirmó que violó "el derecho a la intimidad” y “la presunción de inocencia de los acusados” y criticó la tarea de la fiscal Zamboni. “No puede ser que se le haya tomado declaración en 25 minutos a los diez. Se violentó su derecho a ser oídos. A mí me mueve la ley, no la opinión pública”, dijo después,

Furioso, golpeó la mesa con un puño y hasta pidió la nulidad del proceso, tras un breve entredicho con Burlando. “¿Para quién es la ley? ¿Para ellos sí? ¿Para los otros no?. Entiendo que esto es un escándalo. Pero lo vengo planteando hace tiempo”, afirmó. Después de un cuarto intermedio de una hora y diez minutos de duración, el Tribunal Oral Criminal N°1 rechazó el pedido de Tomei por unanimidad.

Iracundo, el abogado de los ocho acusados contraatacó, anunció un segundo planteo y afirmó que si no se sabe qué delito se le imputa a cada uno no se los puede defender. “Qué significa distribuir roles, cuándo se distribuyeron los roles. Lo traigo a colación porque el particular damnificado nos agregó ciertas características que no están en la línea de la fiscalía y entonces tengo el derecho de pedir una unificación. Hablar de emboscada, de exterminar, son términos valorativos. No entiendo a qué se refiere. Si no conozco de qué se tiene que defender cada uno de ellos no puedo hacer mi trabajo”, destacó, frente a la mirada de los padres de la víctima.

Para refrescarle la memoria a Tomei, "La banda de Gesell" era el grupo de WhatsApp que Fernándo Báez Sosa y sus amigos habían armado para comunicarse durante la semana de vacaciones que iban a disfrutar en la Costa Atlántica. Tal como declararon ante la Justicia, aquellos chats dan cuenta de una pequeña pelea dentro del boliche Le Brique.

De acuerdo a los amigos de la víctima, todo sucedió cuando estaban haciendo "pogo" y rozaron sin querer a uno de los diez detenidos por el crimen. Todo sucedió en el área VIP a la que habían tenido acceso Fernando y otro de sus amigos. "Conseguimos pase para el VIP", fue el mensaje que les enviaron a sus amigos, quienes también se encontraban dentro de la disco.

El mensaje coincide con la declaración de Julieta Rossi, la por entonces novia de la víctima, quien se encontraba disfrutando del recital del trapero Neo Pistea que tenía lugar en la pista principal del lugar. "Lo último que me dijo fue: 'Te amo, nos vemos en un rato'. Después, nunca más lo volví a ver. Nadie me dijo nada de lo que estaba pasando afuera".

El siguiente mensaje enviado al grupo, es clave para la Fiscalía. "Estábamos haciendo pogo, nos chocamos por accidente. Fer levantó el dedo y pidió disculpas, pero lo están mirando feo", escribió el testigo, identificado como "J". Eran las cuatro de la mañana. El chat volvió a activarse 35 minutos después, con un mensaje de otro de los amigos de la víctima. "Vuelvo para el VIP. ¿Dónde están todos?".

Todavía dentro del boliche, otro de los amigos da cuenta de que estaban siendo agredidos por los diez imputados. "Che, nos están pegando. Vinieron al toque de atrás. Son una banda. Nos están dando piñas", advirtió a las cinco menos veinte de la mañana. De acuerdo a la declaración de los amigos de Fernando, ese fue el momento en el que el DJ señaló con un puntero láser a ambos grupos y los efectivos de seguridad del boliche los sacaron a todos, aunque por puertas separadas.

"Salimos. A Fernando lo sacaron los patovicas", avisó "J". El horario coincide con las imágenes que registró la cámara de seguridad de la puerta, en la que se puede ver cómo la víctima es expulsada del local a las cinco menos cuarto de la mañana. Tenía toda la camisa rota. A pocos metros, se hacía lo mismo con los diez imputados: a ellos hubo que sacarlos a la fuerza por el nivel de agresión que manejaban.

El siguiente mensaje llegó después de la brutal golpiza. A las 4.54 de la mañana, "J" advierte: "Fernando está inconsciente". A Fernando lo insultaron, le dijeron "negro", lo discriminaron y lo invitaron a pelear. No conforme con eso, lo rodearon, le pegaron entre al menos cinco, mientras los restantes filmaban y celebraban tal salvajismo. Luego de la golpiza, se abrazaron y se escaparon. Se limpiaron su sangre, se cambiaron de ropa y se sacaron una selfie mientras comían. Todos sonrieron.