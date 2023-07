Intento de golpe comando en La Plata: cinco encapuchados, un vehículo quemado y una fuga

Momentos de terror se vivieron en el Banco Provincia de la ciudad de La Plata. Cerca de las 10 de la mañana del miércoles, cinco hombres encapuchados ingresaron con armas largas a la entidad pública que está en la esquina de las calles 1 y 67, e intentaron hacerse de un millonario botín. Pero, por un error de cálculo, abandonaron todo plan y debieron huir con las manos vacías.

Horas después, el auto en el que habían llegado del lugar y con la que luego escaparon apareció quemada a pocos kilómetros. Según el relato de las víctimas que se encontraban realizando trámites en el interior de la entidad bancaria, los delincuentes tenían armas largas y obligaron a todas los clientes a tirarse al piso, incluso a los 15 que hacían cola para retirar dinero en el cajero automático.

Uno de los hombres que estuvo en el lugar relató en una entrevista radial: “Nos tiraron a todos al piso y le pegaron al hombre de seguridad. Estaba haciendo la fila para el cajero cuando de repente vino una camioneta blanca con cuatro tipos armados”. En tanto una mujer llamada Ruth contó: “Nos tiraron a todos al piso y luego golpearon a un hombre del banco”.

Desde la puerta del banco y aún en shock, la misma clienta relató: “Los ladrones tenían armas largas. Fue todo tan rápido. Enseguida gritaron ‘vámonos, vámonos’. Eran cuatro o cinco, y se fueron. Creo que era porque sabían que venía la Policía. Alguien había activado una alarma o algo así”.

Y continuó: “La Policía llegó enseguida. Yo estaba muy nerviosa. Me tuvieron que dar agua. Uno no sabe qué hacer. A nosotros no nos robaron nada. Me asusté mucho porque nunca había vivido algo así. Éramos unas 10 personas en la fila, había gente mayor. Lo que me llamó la atención es que tenían chalecos antibalas. Parecía equipados como la Policía”.

La justicia de La Plata ahora rastrea el movimiento de la huida de los hombres a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad. El motivo es que un Chevrolet Onix en el que llegaron y se fueron del banco apareció quemado a unos kilómetros del lugar del hecho.

En ese sentido, Federico Bach, secretario general de la seccional La Plata del gremio La Bancaria, explicó a los medios locales: “Eran unos cinco hombres y tenían chalecos antibalas. Le pegaron un culatazo al hombre de seguridad y a los compañeros los hicieron colocarse debajo de los escritorios, por lo cual ya después no pudieron ver mucho más. Lo importante es que no hay heridos, ni entre los clientes ni entre el personal del banco”.