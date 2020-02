Connivencia con los narcos y la herencia socialista: el cóctel que convirtió a Santa Fe en una provincia violenta

En la provincia de Santa Fe, y particularmente en la ciudad de Rosario, la interna narco recrudeció en los últimos dos meses. Tan sólo en lo que va del año en la ciudad más grande de la provincia se registraron 31 homicidios, todos ellos vinculados a ajuste de cuentas.

Con los principales líderes de las bandas narcos detrás de las rejas la cruenta guerra sigue su curso. Esto se debe a que las terceras líneas de las principales organizaciones siguen recibiendo órdenes de sus “capos” encerrados. “No son grandes pensadores, sino que todos los problemas que tienen los arreglan a los tiros”, explicó un veterano investigador judicial que remarcó que en la gran mayoría de los homicidios del año se debían por ajustes de cuentas. “Una banda mata a uno, le responden con otra muerte. Y así se arma el círculo”, agregó la misma fuente.

Entre las estadística que observa tanto el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, como el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, se destaca la serie anualizada de homicidios en la provincia. En 2019 en la provincia hubo 337 homicidios de los cuales 168, casi la mitad, sucedieron en Rosario, de acuerdo al informe anual del Ministerio Público de la Acusación al que tuvo acceso BigBang. El año anterior, 2018, la cifra fue más alta en la ciudad más grande la provincia y se registraron 204 homicidios. El año anterior, 2017, que fue un año electoral como 2019 nuevamente la cifra fue menor 164; mientras que en 2016 el número estuvo en 180 homicidios. Lejos de los 234 asesinatos en 2015 o los 255 de 2014.

Para las autoridades provinciales, aunque no lo digan en público, el socialismo santafesino tenía un pacto de entendimiento tanto con el narcotráfico como con las fuerzas de seguridad. Incluso sostienen, por lo bajo, que el socialismo oficiaba como dique de contención ante la inacción de la Policía. Hoy en día para toda la provincia, Santa Fe dispone de 2.800 efectivos policiales en la calle de los cuales un 20% suele estar con licencia médica. Año tras año, en promedio, se retiran cerca de 1.000 agentes e ingresan 500 de la escuela de formación. A eso se le suma la falta de insumos, equipamiento y móviles policiales. “Hay gente hipócrita que quiere más policía y más seguridad, pero a la hora de pagarla les importa muy poco la policía. Quieren la policía sueca pero están dispuestos a pagar a la policía congoleña“, sostuvo Sain hace semanas.

Pero no todo son cifras; el homicidio del dueño de una agencia de turismo, Hugo Oldani, en la capital provincial dejó al descubierto la falta de investigación criminal en la fuerza policial. Es que la agencia habría funcionado como una fachada para una mesa de dinero en donde estarían involucrados hasta ex dirigentes de Unión.

Cerca de Sain no pueden terminar de entender la falta de inteligencia criminal en ese tipo de casos que son “vox populi” entre los vecinos de la zona. “Se necesita más plata; no hay mucha más vuelta que eso. Sin presupuesto no podes hacer nada”, sostienen cerca de Perotti.

También hay algunas sorpresas del accionar policial. Es que en las últimas semanas hubo un episodio que no paraba de llamar la atención. Un jefe de la policía se vio involucrado en un enfrentamiento armado con un par de delincuentes. Antes de disparar el policía espero que los ladrones se queden sin municiones para recién dar la voz de alto; esa falta de reacción, o decisión, incluso sorprendió hasta a otro funcionario provincial de otra jurisdicción que la escuchó recientemente.

A eso se le suma una situación de violencia inédita en Santa Fe. Tan sólo en enero se decomisaron 180 armas de fuego, se registraron 1.800 denuncias por violencia doméstica y hubo 90 detenidos por violencia contra las mujeres.

El Presupuesto actual fue propuesto y votado por las autoridades salientes con un acuerdo con algunos sectores del peronismo provincial. Algunos contrastes son sugestivos. Por ejemplo la Agencia de Seguridad Vial tuvo en el Presupuesto 2019 $480 millones mientras que en el actual solamente $6 millones.

Justamente para buscar destrabar el problema presupuestario en la Legislatura provincial Sain empezó a bajar el perfil. “Los socialistas lo usan siempre en las discusiones porque muestra el estado en el que dejaron la policía después de doce años de gobierno”, agregó una alta fuente oficial al tanto de las negociaciones.

A la situación de connivencia se le suma la preocupación por los sueldos de los efectivos. En las próximas semanas el ministerio de Seguridad provincial terminará de elaborar un informe sobre la diferencia de salarios entre los efectivos santafecinos y el resto de las fuerzas provinciales. Algunas comparaciones ya fueron hechas. Por ejemplo si se compara los ingresos de la Policía de Santa Fe con el de la bonaerense, por ejemplo, los salarios son un 30% más bajos.

La idea principal de Sain es avanzar en la implementación de un cuerpo de elite, las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) las cuales quedarán bajo la dirección de la recientemente creada Agencia de Investigación Criminal, cuyo titular es Maximiliano Bertolotti. Justamente él era quien comandaba hasta el 10 de diciembre a las TOE.

Por ahora no habrá nuevos pedidos de asistencia a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, con quien compartirán desde hoy el encuentro del Consejo de Seguridad Interna. La información fue confirmada por altas fuentes gubernamentales. Es que el principal problema que tienen hoy por hoy en la administración provincial es la falta de fondos. Según pudo saber BigBang, en la cartera nacional miran con preocupación lo que sucede en Rosario. Tal y como adelantó este medio se avanzó con la creación de un Comando Conjunto de Fuerzas de Seguridad. El reclamo puntual, que no será elevado hoy en Tucumán, es avanzar a que haya una coordinación entre las fuerzas provinciales y las nacionales, algo que se perdió desde 2007. El mismo reclamo que realizó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, a su par nacional.