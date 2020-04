Inventó en YouTube que el hospital Posadas estaba saturado por el coronavirus y lo detuvieron

Un "youtuber" identificado como Santiago Aciar fue detenido anoche, acusado de "intimidación pública", luego de que publicara en su canal de la plataforma un video en el que afirmaba que en el hospital Posadas habían montado una tienda de campaña contra el coronavirus llena de infectados, sin la atención de los médicos habituales.

La detención fue hecha por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) de la División Investigación de Delitos Tecnológicos en el barrio porteño de Balvanera.

En el video publicado en Youtube, el hombre aseguró que en uno de los pisos del hospital, junto con la connivencia del Estado, se le ocultaba a la sociedad una tienda de campaña contra el coronavirus, sin la atención de los médicos habituales, con la colocación de camillas y demás elementos para combatir la pandemia.

Según afirmó este hombre, "hay tres pisos llenos de coronavirus, y no lo quieren decir a nadie porque es un hospital nacional y lo maneja el Gobierno. Fui al cuarto piso, viste que evangelizo a los chicos del cuarto y séptimo piso, que son los que tienen HIV, y me encuentro con que no hay nadie, toda gente nueva. Pregunto qué pasó acá y me dicen que raje para los pisos de abajo. A los chicos los fueron desparramando en distintos hospitales donde no tienen tanta infección y otros en otras áreas. Salí llorando, pero lo peor es lo que me enteré en la reunión: que hay cualquier cantidad, que es una pandemia ya y la gente no sabe nada. Nosotros que somos de la Iglesia tenemos que difundir esto. Que la gente se vuelque a Dios".

A partir de ahí, los agentes de la PFA comenzaron con las tareas de investigación y dieron con el paradero del creador de la publicación, quien vive en una finca ubicada en la calle Hipolito Yrigoyen al 2900 del barrio de Balvanera.

Con la orden del juez nacional en lo criminal y correccional federal 3 de Morón, Nestor Barral, se lo allanó , se secuestró su teléfono celular y la notebook que utilizó para subir el polémico video a Internet.

Según las fuentes, esta falsa circulación de información generó alerta y temor en la sociedad, también como perjuicios para el Hospital, ya que dejó de recibir donaciones de elementos o de sangre, entre otras consecuencias, por miedo de la población a ser contagiados por el COVID-19.

El detenido, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa, por infracción a la "Ley de Intimidación Pública".

El 3 de abril, el hospital Posadas informó que había sumado 103 camas de terapia intensiva para tratar a pacientes con coronavirus, todas provistas de conexión a gases medicinales, 18 de las cuales están equipadas con respiradores artificiales, bombas de infusión y monitores multiparamétricos.

Al mismo tiempo, las autoridades del hospital también confirmaron la incorporación de 70 enfermeros, quienes se desempeñarán en la flamante unidad de cuidados intensivos. Asimismo, fueron sumadas 55 bombas de infusión, 20 monitores multiparamétricos y 15 respiradores.

El hospital Posadas, dependiente del Ministerio de Salud, tiene un área de influencia de alrededor de 6.000.000 de habitantes de los partidos de Morón, Ituzaingó, Tres de Febrero, Hurlingham, La Matanza, Merlo, San Miguel, José C. Paz y Moreno, extendiéndose en menor medida a General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras y General San Martín.