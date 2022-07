Investigan el femicidio de una médica que apareció asesinada en un corral: detuvieron a su pareja

Una médica de 52 años fue hallada muerta en su casa en la localidad de Tolhuin, en Tierra del Fuego, y por el crimen los investigadores detuvieron a su marido, quien si bien al principio brindó una coartada, lo que dijo no convenció al fiscal y por eso finalmente lo imputó por el femicidio.

El terrible hecho fue descubierto el lunes pasado, cuando José Sebastián Cortes Toranzo regresó a su hogar en el barrio Altos de la Montaña y encontró a su esposa dentro de un corral de la casa y llamó a la policía. Según su testimonio entonces, él había viajado temprano hasta la ciudad de Río Grande para llevar su auto a un taller, y al regresar se topó con la macabra escena.

Si bien en un principio faltaba determinar la causa de muerte, tras la realización de la autopsia, ahora se sabe que María Alejandra Accetti fue asesinada de varios golpes en el rostro y el cuerpo, uno de los cuales le afectó órganos vitales que le provocaron el deceso. Además, se pudo establecer que le hicieron un corte en una de sus piernas después de muerta.

Ante esta situación, el fiscal Ariel Pinno, formalizó la acusación contra el hombre de 37 años en la indagatoria de la que fue objeto el miércoles, a última horas de la noche.

El representante del Ministerio Público acusó al principal sospechoso por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, en carácter de autor material del hecho. La imputación tiene el agravante de haber sido en un contexto de violencia de género. En su indagatoria, Cortes Toranzo hizo uso de su derecho de no declarar.

Por su parte, el juez decidió la continuidad de la prisión preventiva para el acusado hasta que se resuelva la situación procesal, en un término máximo de diez días, informó oficialmente la Justicia fueguina a través de un comunicado.

La víctima era oriunda de Jujuy, y trabajaba desde 2012 como médica generalista del Centro Asistencial, el único establecimiento sanitario de ese municipio.

Su hermano, José María, contó en dialogo con FM Fuego: “La última vez que la vimos a Ale fue cuando vino acá a San Salvador de Jujuy con Sebastián en vehículo. Fue cuando lo conocimos a él”. “Es una excelente persona, no quiero pecar si él tiene la culpa o no, sólo le quiero decir a la Justicia que por portación de cara o de apellido culpan a la persona equivocada, porque mi hermana se fue de San Salvador de Jujuy por violencia de género, el ex marido la golpeaba”, denunció.

Además, pidió que se investigue a fondo qué fue lo que pasó, al mismo tiempo que reveló que la actual pareja de la médica la defendió en varias oportunidades de ataques cometidos por su ex marido.