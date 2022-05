Investigan la muerte de un bebé de cinco meses: creen que fue estrangulado y asesinado a golpes

Un hecho aberrante sacudió a la paz de Rincón de Milberg, en el partido de Tigre. En la tarde de ayer, un bebé de cinco meses murió en los brazos de su abuela. La mujer había llegado a una clínica y gritaba por ayuda. Los médicos lo atendieron en el shock room, le hicieron maniobras de RCP pero no pudieron salvarlo. Horas después, tras un aviso de los profesionales de la salud a la Policía, la Justicia inició una investigación sobre el fallecimiento del chiquito.

La principal hipótesis que manejan por estas horas es que el pequeño fue asesinado. En principio, las autoridades creen que fue estrangulado y golpeado hasta su muerte. Se basan en los diversos signos compatibles con violencia que los médicos certificaron en el cuerpo del chiquito. Además de marcas alrededor de su cuello, el bebé tenía moretones en la cabeza y en su rostro. Por estas horas, la Justicia pidió una autopsia para determinar si se trató de un asesinato.

Según los peritos de la Delegación San Isidro que pertenece a la Policía Científica, las heridas del bebé corresponderían a violencia infantil. Además de coincidir en todos los puntos con los médicos, adelantaron que el pequeño tenía una fractura de cráneo y otras en el rostro. También creen que fue estrangulado debido a las marcas que tenía.

Por el momento, investigan quién habría sido el individuo que atacó al chiquito. En ese punto, la investigación se centra en sus familiares más cercanos, que vivían en una casa en la calle Almirante Brown al 100, en un barrio conocido popularmente como villa El Garrote.

Ahora, la causa quedó a cargo del fiscal de turno, Sebastián Fittipaldi, de la Unidad Funcional, dependiente de los tribunales de San Isidro, y contó con la investigación de los oficiales de la Comisaría 1° de la zona.

El Caso Lucio

Hace pocos meses, la sociedad argentina se conmocionó por la muerte de Lucio Dupuy, un nene de cinco años, que asesinado a golpes por su madre y su novia, en La Pampa. El hecho ocurrió el 26 de noviembre de 2021. Aunque Christian Dupuy, el padre del nene, había hecho varias denuncias, la Justicia nunca le dio la tenencia del pequeño.

Las dos asesinas se encuentran alojadas en la Unidad N.º 1 de San Luis, después de que los vecinos del barrio quisieran lincharlas. La madre del nene, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, siguen detenidas y, según las pericias psicológicas, se determinó que ambas asesinaron a Lucio porque “interfería en la convivencia de la pareja”.

También se comprobó que ambas sentían desprecio hacia el género opuesto. Si bien los 11 puntos periciales que presentó la familia paterna del pequeño fueron rechazados por las acusadas, los exámenes psicológicos y psiquiátricos obligatorios fueron suficientes para determinar su condición.

Ramón Dupuy, el abuelo del nene, brindó detalles de lo que fueron las últimas horas de vida de Lucio. Y realmente queda en evidencia que vivió un calvario. En una entrevista en A24, el hombre dijo: “Nadie me lo va a devolver. Todavía me sigo preguntando por qué lo mataron. Ellas dos son asesinas pero la jueza Clara Pérez Ballester que no le dio la tenencia a mi hijo también es culpable”.

Luego sumó: “La Justicia va a determinar quién lo mató, ya están las pruebas de que fueron las dos. Le pegaron entre las dos y lo violaron. Están los ADN de Lucio en los juguetes sexuales de las dos, está comprobado. Entre las dos lo mataron”. La causa está caratulada como "homicidio agravado por el vínculo" y "abuso sexual gravemente ultrajante".

Según el abuelo de Lucio, el 26 de noviembre, las dos mujeres pasaron a buscar al pequeño por el jardín de infantes alrededor de las 17.30. Después de eso, desde que llegaron a su casa y hasta las 18.30 le dieron una paliza y abusaron sexualmente del nene. "Quedó agonizando hasta las 20:00, cuando una de las asesinas llevó a trabajar a la madre en moto", dijo el abuelo.

Y agregó lo que sucedió un rato después: "Cuando llega de nuevo a la casa, la pareja de la madre de Lucio le tira un balde de agua para reanimarlo, pero ya estaba muerto”. Según el informa de la autopsia, y que fue agregado a la causa, Lucio tuvo una descompensación en su casa y cuando llegó al Hospital Evita de la Pampa ya estaba muerto.