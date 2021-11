Investigan la violación en grupo a un nene de 7 años en una escuela: la indignante posición de las autoridades

Un caso de abuso conmueve e indigna a la ciudad de Berisso. Se trata de un nene de 7 años que fue abusado en el baño del colegio por estudiantes de secundaria, con el agravante de que su madre denunció la situación ante las autoridades del colegio y le ofrecieron "arreglar" económicamente.

“Mi hijo regresó el lunes de la semana pasada llorando, diciendo que no quería ir más a la escuela y que estaba cansado de que lo molestaran”, comenzó la madre con su relato. Es por eso que, al día siguiente, decidió hablar con las autoridades de la escuela, ubicada en calle 126, entre 29 y 30. El martes me acerqué con el papá del nene a la institución y la directora me refirió que mi hijo era un ‘caprichoso’”, contó su madre en declaraciones a la prensa en donde relató el trágico hecho.

“A la tardecita-noche, la mamá de un compañero me mandó un mensaje diciendo que su hijo había visto al mío en el baño. Él estaba en el inodoro de al lado y le dio curiosidad porque escuchaba que mi nene gritaba y decía que lo lastimaban”, agregó. En ese momento, corrió hasta donde estaba su hijo y le preguntó si era cierto: “Me dijo ‘sí, mamá, me tocaron la cola. El chico me puso el pito en la cola’, llorando. Lo abracé, traté de calmarme y llamé a la directora. Cuando le conté esto ni siquiera se sorprendió”.

“Las autoridades me dicen que la solución es cambiar a mi hijo de turno, que ya va a pasar, pero realmente quiero que hagan algo. Mi hijo pidió ayuda y la maestra lo retó y le dijo que se callara”, denunció la mujer. La denuncia fue radicada en la DDI La Plata y están a la espera de las pericias psiquiátricas y la revisión médica para determinar si hubo abuso. También investigan quién cometió el hecho. En ese contexto ayer realizaron una marcha a la puerta el colegio para pedir Justicia.

Incluso contó que una de las respuestas por parte de la directora y la docente es insistir con que todo se trata de un capricho del niño de 7 años. “En la escuela siguen sosteniendo que mi hijo es un caprichoso. Hay un informe psicológico de la pediatra. Y el tiene que realizar la Cámara Gesell la semana que viene. La psicóloga dijo que hubo abuso. La escena sabía toda la situación. La maestra no ayudó a mi hijo y la directora se calló la boca”, agregó.

La exposición que tuvo el caso, más la causa penal en curso, generaron que tuviera que tomar cartas en el asunto el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires que separó preventivamente a la docente y a la directora de la Escuela Primaria Nº25 de Berisso.

Desde la cartera que conduce Agustina Vila adelantaron que la decisión se tomó mientras avanza la investigación del caso.. En esa línea, aclararon que desde que se tomó conocimiento del hecho se encuentran interviniendo la Dirección de Psicología y el área de Legal y Técnica del Ministerio junto con la línea de inspección de Primaria y de Psicología "para desarrollar todas las acciones necesarias que contribuyan al esclarecimiento de lo sucedido y, fundamentalmente, para acompañar en forma integral a los niños involucrados y a toda la comunidad educativa".