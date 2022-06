¿Irán al Supremo Tribunal Federal? Darthés pidió postergar el juicio y el juez no respondió

El nombre de Juan Darthés comenzó a cobrar fuerza luego de que se diera a conocer que el juez federal de San Pablo, Brasil, Ali Mazloum, a cargo del juicio en el que fue acusado de violar a la actriz Thelma Fardín en 2009, cuando entonces ella era menor de edad, deberá decidir este lunes si acepta o rechaza el pedido de la defensa del actor de postergar una vez más el reinicio de las audiencias.

Juan Pablo Gallego, abogado de Fardin, había dicho que la “expectativa es que a las 14 horas de Argentina” se conozca si el magistrado aceptaba o rechazaba el pedido de la defensa del acusado, algo que aún no ocurrió. “Si no se pronuncia se estaría frustrando el juicio”, explicó el letrado y aclaró que en ese caso habría que recurrir al Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema) en el cual “los recursos son muy largos” cuando “el apuro de Thelma es continuar” con el debate y “terminarlo”.

Gallego sostuvo que “la justicia de Brasil es muy ambivalente” y subrayó que “en Argentina no hay antecedente de que un juicio oral se suspenda”. “No es regular lo que está ocurriendo”, señaló el letrado. Cabe destacar que el letrado había dicho la semana pasada que Darthés "insiste en dilatar e impedir la finalización de un juicio en que la prueba producida claramente lo incrimina".

También "hemos sido claros en términos de la responsabilidad que asumen los órganos encargados de resguardar las garantías elementales de la víctima del proceso y aguardamos ahora llegue esa corrección y no se convalide otra maniobra defensista de dilación", agregó. A mediados de mayo, Thelma sostuvo en un contundente posteo en Instagram que las dilaciones en las audiencias del juicio "ponen en juego la prescriptibilidad del delito".

El descargo contra la justicia del país vecino que había hecho en las redes sociales decía: “Nos piden que vayamos a la Justicia y la Justicia es esta porquería aberrante y para nada reparatoria”. Thelma sostuvo que el juez de Brasil, Ali Mazloum, había aceptado el pedido de la defensa de Darthés para seguir dilatando las audiencias que faltan para terminar el juicio. “Evidentemente no quieren llegar al final", remarcó.

Y continuó: "Esto pone en juego la prescriptibilidad del delito. ¿Cuánto hay que resistir? ¿Cuánto hay que soportar? ¿Cuántas son las pericias suficientes? ¿Cuánto el escarnio al que pueden someterte? A vos, la víctima”. "Es imprescindible que la justicia se pronuncie de una vez para evitar más maniobras legales que solo buscan evitar una sentencia para el acusado y agotar emocionalmente a la víctima", destacó a su vez Melania Buero, del colectivo Actrices Argentinas.

Fardín denunció en 2018 a Darthés por violación ante la Fiscalía de Nicaragua por el delito ocurrido allí en 2009. En ese entonces, ella tenía 16 años y él 45, y formaban parte del elenco de la serie televisiva “Patito Feo”. El juicio comenzó en noviembre de 2021 ante la justicia federal de Brasil, ya que si bien la Constitución de ese país no permite la extradición de nacionales, el Código Penal habilita el procesamiento en su territorio por crímenes cometidos en el exterior.

El 7 de febrero de 2022 un tribunal federal de San Pablo anuló el juicio y determinó por mayoría que debía realizarse en un tribunal estatal, y no en uno de competencia federal. Lo cual no significaba la absolución del actor, contrariamente a lo que indica la publicación viral. “El juicio no se anuló. La gran estrategia es que se juegue con los tiempos para que esto prescriba y que entonces no lleguemos a un final en el juicio, que es lo que más quiero”, contó Thelma.

Según su postura, la defensa de Darthés busca dilatar el procedimiento para ganarle "por cansancio". “Resulta muy evidente que lo que hay es una intención de que esto se dilate, ganarme por cansancio, hacer que en el camino me quiebre, y que además la causa prescriba y él no tenga que cumplir esa condena. Vamos a presentarnos ante la ONU, en Ginebra, con la asociación de Estela de Carlotto, que se ocupa de que se cumplan los derechos del niño, para reclamar que se haga justicia, porque estamos hablando de la integridad sexual de una niña, porque en ese momento yo era una niña y el caso contempla lo que tiene que ver con los derechos del niño”, cerró.

Por esta razón, anunció que denunciará ante la ONU las dilaciones en el juicio "ante la omisión de restablecer garantías de Fardin". "El estado brasileño fue notificado fehacientemente de su responsabilidad el 28 de marzo pasado", dijo en esa oportunidad la abogada Gallego.