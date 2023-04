Iron Mountain se incendió otra vez: cómo se desató el terrible siniestro en el depósito de Barracas

Este lunes los vecinos de Barracas fueron sorprendidos por las llamas. El edificio donde se encuentra el depósito Iron Mountain, cual se incendió y derrumbó en el 2014, y donde murieron ocho bomberos y dos rescatistas. En esta ocasión no hubo fallecidos, pero las sospechas de un incendio intencional volvieron a crecer.

Alrededor de las 14 cuatro dotaciones de bomberos de la Boca, junto a equipos de emergencias de Buenos Aires, llegaron al lugar con el objetivo de controlar el siniestro y evacuar la zona. Si bien aún no se determinó la causa del incendio y el fuego no se terminó de apagar, no hubo heridos de gravedad por dicha situación.

Cabe recordar que por el siniestro que tuvo lugar en el 2014 está próximo a comenzar el juicio oral ya que en ese entonces, el depósito de la empresa internacional que ofrece servicios de administración y gestión de información empresarial, tenía guardados documentos y archivos importantes de algunos Argentinos. Aunque los primeros indicios revelaron que parecía un incendio intencional, la justicia será quien tenga la palabra final.

Luego de una investigación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que tuvo lugar ese mismo año, se encontraron 29 conexiones entre los clientes de Iron Mountain y los denunciados por lavado de dinero.

Por ese motivo, se consideró que fue se trató de un incendio intencional con el objetivo fijo de destruir documentos de grandes empresas, bancos nacionales y multinacionales que los conectarían con maniobras de lavado de dinero.

A raíz de esto, en los últimos meses del 2022, la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de 17 empresarios, y funcionarios porteños, junto al encargado de vigilar el predio durante la noche del hecho, y que ignoró sistemáticamente la alarma que alertaba el fuego.

No obstante, cabe aclarar que este no es ni el primer ni el segundo incendio que los depósitos de la empresa sufren a lo largo y a lo ancho del mundo. En 1997 se quemaron tres depósitos de la empresa en Nueva Jersey, Estados Unidos. En 2006 ocurrió lo mismo pero en Ottawa, Canadá y en Londres. Y en 2011 pasó en Italia.