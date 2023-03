"Jamás entendió porque no tenía el implante": apuñalaron y torturaron a una joven hipoacusia en Cañuelas

Una joven de 25 años fue golpeada, apuñalada y torturada por tres delincuentes que ingresaron a robar a su hogar. Debido a que la víctima tiene hipoacusia, no logró entender el pedido de los agresores, quienes le exigían dinero, motivo que los llevó a maniatarla y herirla gravemente. El episodio quedó registrado por la cámara de seguridad del hogar.

En la última noche del mes de febrero, Agustina, la víctima, se preocupó debido a que sus perros estaban teniendo un comportamiento extraño. Al salir al patio de su casa, fue sorprendida por tres delincuentes que la comenzaron a atacar brutalmente.

“Jamás escuchó lo que le decían los ladrones porque no tenía puesto el implante”, detalló la madre de la víctima a un medio local. Además, la mujer reveló que en ese entonces la joven se encontraba sola en el hogar y que por este mismo motivo no pudo pedir, ni encontrar ayuda en sus vecinos. "Quizás eso los hizo poner peor a ellos. Después ellos subieron a los dormitorios y destrozaron todo. Se llevaron el televisor y a ella la ataron. Estuvieron como 3 horas. Le pegaban cachetazos, le hicieron varias cortadas y hasta le clavaron un cuchillo en el brazo", expresó la mujer.

No obstante a esto, la madre de Agustina también detalló que actualmente viven un infierno por la inseguridad que atraviesa el país: “Estamos viviendo acá hace dos años. Ahora se nos complicó la existencia con todo esto. Fue toda una sorpresa. Creemos que cuando vieron que no había ningún auto en la galería, creyeron que no había nadie y se mandaron”.

El caso quedó a cargo de la fiscal Norma Pippo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Cañuelas. Hasta el momento, los agresores continúan prófugos, ya que luego de cometer el delito escaparon y aún no fueron identificados.