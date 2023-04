"Javier me molesta”: detuvieron al hermano de un ex jugador de la Selección por abusar de la hija de su pareja

Javier Eduarno Mugni es hermano del futbolista Lucas Mugni, actual jugador del Esporte Clube Bahia y que fue convocado a la Selección Argentina por Alejandro Sabella en 2012, y este lunes fue detenido con prisión preventiva luego de ser imputado por abuso sexual gravemente ultrajante calificado y corrupción de menores. La causa se originó a raíz de la denuncia de la pareja de Javier, quien lo acusó de abusar de su hija de 11 años desde que tenía 7.

La detención del santafesino fue tomada entre las partes hasta la realización de la entrevista en Cámara Gesell. La víctima es la hija de su pareja y el hecho es investigado por la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexiual, Luciana Escobar Cello, que imputó a Mugni como autor de abuso sexual gravemente ultrajante calificado y corrupción de menores. Según el portal Aire Digital, la audiencia de medidas cautelares fue presidida por el juez Pablo Busaniche que avaló el acuerdo de imponer la prisión preventiva y advirtió que la revisión podrá realizarse por pedidos de las partes en cualquier momento.

Cómo comenzó la causa

La causa la radicó la pareja del imputado y madre de la niña de 11 años, el 25 de marzo. La mujer manifestó que su pareja, con quien tiene un hijo en común, abusaba de su hija desde los 7 años. Fue la víctima quien tomó coraje y, entre lágrimas, le contó a su madre el calvario que sufrió en manos del papá de su pequeño hermano. De acuerdo con la denuncia de la mujer, estaba durmiendo en la habitación matrimonial hasta que, en un momento de la noche, se despertó y vio que no se encontraban en el dormitorio ni su hija ni su marido. Preocupada, los comenzó y encontró a su hija llorando desconsoladamente en el baño.

Al consultarle por su tristeza, la niña fue contundente y le dijo: “Javier me molesta”. Ante la negativa del hombre, la menor volvió a insistir: “Si, me molestas”. La madre le propuso hablar con más calma mañana, ese día la menor pudo poner en palabras su calvario. Contó que el hombre empezó a tocarle sus partes íntimas cuando tenía siete años.

La fiscal reveló cómo fue la entrevista con la niña en el espacio de escucha que ofreció la Secretaría de la Niñez, además de relatar los abusos, explicó que “antes no me daba cuenta qué pasaba, después crecí y me di cuenta que no estaba bien lo que me hacía”. La menor agregó que contar fue como sacarse “un peso de adentro”.

Qué pasó con el imputado

La funcionaria explicó que desde que se hizo público el caso no se supo nada del hombre hasta que se lo detuvo, una semana después. El hermano de ex jugador de Colón se había llevado ropa y dinero de la casa, se pidió los días de licencia que le quedaban en el trabajo (era empleado municipal en el Teatro 1° de Mayo) y un allegado a la familia aseguró verlo en la terminal de ómnibus, que se cree que podría irse a Brasil, donde actualmente juega y vive su hermano.

Mugni se entregó y fue detenido el 6 de abril e imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda y la convivencia en concurso real con promoción a la corrupción de menores. Este lunes quedó en prisión preventiva por lo menos hasta que se realice la entrevista en Cámara Gesell, tras lo cual podrá ser revisada la medida por pedido de cualquiera de las partes.