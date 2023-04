Jey Mammón, el juicio por la verdad y el cruce del abogado de Lucas: "Él no apeló y cerró la causa"

El conductor Jey Mammon buscará iniciar un juicio por la verdad, luego de que Lucas Benvenuto lo denunciara por haber abusado cuando era menor de edad. Esta acusación consta en una causa presentada en 2020 y que la Justicia decidió prescribir en el año 2021.

Pero, ¿qué es un juicio por la verdad? Se trata de un recurso al que se puede recurrir cuando las causas prescribieron y, por consiguiente, se determinó el sobreseimiento del acusado. Este es el caso del abuso sexual con acceso carnal denunciado por Lucas sobre Mammon, cuyo nombre real es Juan Martín Rago.

En principio, un juicio por la verdad es un recurso sin procedimiento legal en donde los hechos pueden investigarse, pero sin consecuencias penales. Se dan en casos donde el delito se encuentra prescrito y se busca la realización de este tipo de procesos para que pueda servir como acto reparatorio para la víctima.

En Argentina, los juicios por la verdad tienen su antecedente en los juicios por los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, como una forma de brindar información a los familiares de víctimas del Proceso de Reorganización Nacional en la década de los 90, con los indultos presidenciales a los represores y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Esa fue la vía para poder recabar datos que aportaran luz sobre lo que ocurrió.

En diálogo con BigBang, Marcelo Biondi -abogado penalista- explicó: "En nuestro país no hay antecedentes de juicios con respecto a delitos de índole sexual, si lo hay en fallos de una cámara de casación y de algún tribunal”.

La primera vez que se habilitó un juicio por la verdad para un caso de abuso sexual fue en el año 2022 en el caso de Patricia Aguirre, una mujer que había sido abusada por su tío cuando era una niña. En este sentido, el Tribunal de Casación Penal bonaerense habilitó ese proceso tras un pedido de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires.

Según Biondi, “esta acción penal está extinguida, porque no resulta procedente para este tipo de delito, dado que no hay un aparato gubernamental que esté atrás”.

Lo cierto es que esto lo pidió el propio Jey Mammon, no Lucas Benvenuto; quien es la víctima y no el victimario de la denuncia. BigBang consultó al abogado Fernando Burlando sobre los dichos del conductor y en un primer momento aclaró: “Yo no tengo el patrocinio de Jey, él solo me consulta sobre lo que debería hacer”.

En este sentido, explicó que otras de las propuestas que le ofreció al mediático fue llevar adelante una querella por calumnias e injurias o amenazas en función a ciertos mensajes que le habría enviado Lucas al conductor. Cabe destacar, que es un recurso que también utilizó el profesional en el caso de Juan Darthés.

En esta misma línea, el abogado de una de las víctimas del padre Julio César Grassi, Juan Pablo Gallego manifestó a BigBang: “La ‘propuesta’ de Mammon no es más que una cuarta versión de los hechos por parte del acusado y un mero acting. El juicio por la verdad es una prerrogativa que la ley asigna a las víctimas”.

Respecto a la iniciativa de Jey Mammon de proponer este recurso, Gallego se preguntó: “Acá Mammon es quien, subrepticiamente, logra cerrar ese proceso y no apela porque la resolución lo favorecía. Entonces, ¿en qué contexto él va a pedir un juicio por la verdad?. Primero no es la víctima, segundo la causa cerró por su propio accionar y tercero él es quien llama ja un juicio televisivo, una acción de marketing donde su relato es mucho más confuso”.

La palabra de Jey y la reacción de Lucas

Tras su descargo a través de sus redes sociales, Jey Mammon volvió a hablar sobre la acusación por abuso sexual infantil hecha en su contra por Lucas Benvenuto. Lo hizo a través de una nota que le brindó a Jorge Rial, en el programa Argenzuela que se emite de lunes a viernes a las 15 por C5N.

En un adelanto que accediómanifestó: “No tengo nada en contra de Lucas, nada. Si dije que quiero un Juicio por la Verdad es porque no soporto que sigan diciendo lo que están diciendo. Si yo digo... no sé (piensa) que las calumnias o las injurias; que nunca lo dije eso, pero si se supone que yo fuera por eso, es porque no soporto esto".

BigBang conversó con el abogado de Benvenuto, Javier Moral, sobre los últimos testimonios de Jey y fue contundente: “Lucas en este momento se encuentra descompensado y está siendo asistido por sus terapeutas, porque le ha hecho muy mal tomar conocimiento de los dos descargos”.

Respecto al tipo de juicio que propone el conductor de tv manifestó que lo hace “en un intento de mejorar su situación ante la sociedad, aunque su situación procesal está cerrada”.

“Este tipo de juicio que propone es simplemente una revictimización de quien hace la denuncia, porque se deberá a someter a todo tipo de preguntas, pericias, interrogatorios, que sin duda va a repercutir en su salud, como ya pasó la vez anterior en los tres juicios que llevó adelante donde tuvo dos intentos de suicidio”, remarcó y agregó que habría que analizar con los terapeutas de Lucas cuál es el mejor camino.

No obstante, el defensor aclaró que el joven “a lo igual que las anteriores causas, de las cuales denunció y logró condenas, resiste cualquier tipo de pericias e interrogatorio en la búsqueda de la verdad”.