Juicio contra un periodista de Río Negro: está acusado de abusar sexualmente y grabar a menores

La Justicia de Rio Negro elevó a juicio oral la causa contra el periodista Emiliano Gatti, acusado de facilitación y tenencia de imágenes de abuso sexual de menores. Además, se le acusa de más de 50 hechos perpetrados a menores de 13 años.

Según la justicia, “Gatti enfrenta dos causas en concurso real con tenencia con fines inequívocos de distribución, 50 hechos, en carácter de autor”, estos delitos se encuentran claramente contemplados en los artículos 45, 54, 55, 128 1er, 2do., 3ro y 5to párrafo del Código Penal y, según estos mismos artículos, puede ser condenado a ocho años de cárcel de acusarlo como culpable.

Para la fiscalía, el periodista debe seguir presentándose a la justicia de Bahía Blanca y no puede salir del país salvo por autorización judicial, pero sin embargo, no permanece detenido, ya que no hay peligro de fuga. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal desactivó cualquier tipo de intento de la defensa de acceder a cualquier beneficio, incluso de la posibilidad de gozar de un juicio abreviado, que le achicaría la pena a 3 años de prisión efectiva.

Al respecto, el juez de la causa, Fernando Sánchez Freytes, tras dos audiencias previas, confirmó que el caso se elevó a juicio y se admitió toda la prueba que ofrecieron las partes para ser analizada durante el juicio.

Al respecto, el magistrado que lleva adelante la causa explicó: “Será un tribunal de tres jueces de la justicia de Río Negro que en los próximos días definirá si el acusado es culpable o no de esos tres delitos graves y qué pena afrontará en un futuro”. Por su parte, el abogado defensor del periodista imputado, Marcelo Hertzriken Velasco, ofreció su evidencia y realizó el pedido de suspensión de juicio a prueba.

Sin embargo, este pedido fue rechazado por el juez Sánchez Freytes, mientras que la fiscalía y la querella se opusieron en conjunto. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal, con la adhesión de la querella, había solicitado la elevación a juicio del caso.

¿Qué dice la causa?

Según se desprende del expediente de la causa, Emiliano Gatti fue demorado en la madrugada del 15 de noviembre del 2022 en su domicilio de calle Tres Arroyos al 1600, tras ser denunciado e investigado por la Justicia de Rio Negro, con el apoyo de las ciudades de Cipolletti y San Carlos de Bariloche, ya que los menores involucrados serían también de otras localidades. Tras conocerse los hechos por los que se los acusa, el Canal 10 provincial decidió retirarlo del aire y desvincularlo del grupo.

Tras haber quedado demorado y sometido a una extensa indagatoria, el periodista rionegrino quedó relacionado e imputado en una investigación por "tenencia y distribución de material sexual infantil", por la que se llevaron a cabo 70 allanamientos en 14 provincias y se detuvo a 21 personas más por el mismo caso. A poco de cumplirse un año de investigación, el proceso continúa dentro de los plazos previstos, a pesar de las dilaciones iniciales por parte de la justicia.