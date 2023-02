Juicio por el asesinato de Lucio Dupuy: por qué motivos las acusadas no estarán en la lectura del veredicto

El jueves 2 de febrero, La Pampa vivirá una de sus jornadas más esperadas a nivel judicial. Es que en los Tribunales de Santa Rosa leerán el veredicto por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que fue matado a golpes, luego de ser torturado y violado durante meses, por su madre Magdalena Espósito Valenti, y su novia, Abigail Páez.

La acusa había quedado a cargo de los fiscales Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Saccose, quienes acusaron a los dos mujeres por "homicidio triplemente calificado" y "abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización", en perjuicio de Lucio.

Pero en las últimas horas, se supo que ambas imputadas no estarán en la sala de audiencias. Es que a través de sus abogados, Pablo de Biasi (de Espósito Valenti) y Silvina Blanco Gómez (de Páez), hicieron una presentación para ausentarse de la sala en la audiencia. La Justicia aceptó al pedido porque es uno de los derechos que tiene cualquier imputado.

El Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, integrado por los jueces Andrés Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, resolverá si las imputadas son culpables después de 18 audiencias, que se celebraron a puertas cerradas, por ser la víctima menor de edad y debatirse un delito contra la integridad sexual.

Tras la lectura del veredicto, aproximadamente 15 días después, se sabrá qué penas deberán cumplir. En ambos casos, de ser halladas culpables, la imputación es de prisión perpetua. En las últimas horas, Christian Dupuy, el papá de Lucio, y Ramón, el abuelo, confirmaron que estarán en la sala.

En la tarde del martes, en una entrevista con Jorge Rial en Argenzuela, el padre de Lucio afirmó: "Acá hubo una cadena en la que me siento involucrado. Pienso que pude haber hecho cosas que no me dejaron hacer. Todavía se me revuelve el estómago por la culpa. Tendría que haber hecho más pero no me lo permitieron”.

Y siguió: “Todavía siento incertidumbre por el veredicto. Pero va a ser un día importante para nosotros y para la población. Necesitamos el apoyo de la gente que en todo este tiempo fue muy grande y nos ayudó para salir adelante. Cuando escuchemos la sentencia, vamos a poder hacer el duelo que no pudimos hacer en estos años. Va a ser una manera de soltar todo esto y dejar ir. Esperamos que se haga justicia y que sea lo que nosotros pedimos".

Luego habló sobre las sensaciones que tuvo desde que su ex esposa y la novia de ella mataron a su hijo: "Cuando escuche la sentencia va a ser trascendental. Desde que pasó esto nunca caímos y va a ser un momento donde vamos a sentir algo muy fuerte. El caso se mediatizó y nosotros no pudimos hacer el duelo. Esperamos que sea un día en el que podamos soltar y dejar ir".

En ese punto, Dupuy también habló sobre la necesidad de sentir el apoyo de la población durante esa jornada: "Necesitamos que estén todos y gracias a Dios siempre los tuvimos. Cuanta más gente haya de afuera nos va a reconfortar un poco más". Entonces, al ser consultado sobre la relación con la madre de Lucio, dijo: “Con ella teníamos una vida de pareja normal y la separación fue de común acuerdo, como le puede pasar a cualquier pareja”. Pero dijo: "Desde que me separé la desconocí".

Unas horas antes, Christian había escrito en su cuenta de Facebook: "Este 2 de febrero cuando esté en esa sala esperando el veredicto de los jueces, quiero escucharlos afuera, que se escuche bien fuerte el pedido de justicia. Porque ese día más que ningún otro voy a necesitar la fuerza de todos ustedes. Ese día va a ser el día que lo tengo que dejar ir... Ese día comienza el duelo. Los necesito el 2 de febrero en ciudad judicial de Santa Rosa".