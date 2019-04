Juicio por la desaparición de Paula Perassi: los acusados negaron todo y el veredicto se sabrá la semana próxima

Este viernes el juicio por la desaparición, el aborto forzado y la muerte de Paula Perassi llegó a su etapa final. Después de tres días donde las distintas partes dieron sus alegatos, finalmente el tribunal que investiga el caso determinó que el próximo 2 de mayo se dará a conocer el veredicto.

El fiscal Donato Trotta fue quien el miércoles abrió la audiencia, y quien también durante varias horas expuso los motivos por los que cree que los cuatro principales acusados deben ser condenados a perpetua. Según él, Gabriel Strumia, el amante de la mujer de 33 años, su esposa Roxana Michi, la partera Mirtha Rusñisky y el chofer Antonio Díaz, fueron quienes actuaron en grupo para llevarse a Perassi de su casa y obligarla después a abortar su embarazo de seis semanas, situación que la llevó a la muerte.

La fiscalía además considera que ellos cuatro se encargaron de esconder el cuerpo de la víctima, y que con ayuda de el comisario Adolfo Puyol y los policías Jorge Krenz, Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María José Galtelli pudieron deshacerse del cadáver si que quede ni un solo rastro.

Por su parte, la querella adhirió a lo solicitado por Trotta, aunque sumaron a Puyol al pedido de perpetua. Adrián Ruiz, el abogado de la familia Perassi, sostuvo en su alegato que el comisario era muy amigo de Strumia, y que por ese motivo lo ayudó a armar y encubrir toda la situación.

En cuanto a los abogados defensores, todos sostuvieron que sus clientes son inocentes, y argumentaron que deben ser absueltos y liberados de inmediato. En este contexto, Strumia dijo sus últimas palabras, y además de negar su culpabilidad, apuntó contra Rodolfo Ortíz de Elguea, el marido de la víctima.

“Mientras estuvimos saliendo, al principio, nunca me dijo nada, hablábamos de lo que estábamos haciendo, que era una locura porque los dos teníamos pareja y no estaba bien, éramos conscientes de que estábamos haciendo las cosas mal. Después, en junio me dijo que peleaba mucho con su pareja ,todos los días y que estaba cansada, que ya no aguantaba mas y que no sabía que hacer. Y le dije que si quería cortábamos por un tiempo, que era lo mas razonable. Y ella estuvo de acuerdo. Pero el contacto siguió siempre", dijo.

Sobre esto, agregó que en una oportunidad ella misma le contó que su marido la había arrastrado por el piso en una discusión, y que incluso el día de su desaparición, le confesó que le tenía miedo porque era violento.

Del mismo modo, Rusñisky también se defendió, y dijo que nunca en su vida había hecho un aborto. "Estoy en contra de la ley del aborto, tengo cinco hijos, los amo. Pido que me juzguen no por lo que dicen los medios, sino por lo que han visto en el transcurso de los 30 días en el juicio", sostuvo.

Aunque la etapa de alegatos llegó a su fin este viernes, el tribunal a cargo de los jueces Griselda Strólogo, Álvaro Campos y Mariel Minetti ya confirmó que el veredicto se dará a conocer el próximo 2 de mayo, y que los fundamentos de la sentencia se revelarán los días siguientes.

"Nosotros nos quedamos sin nada porque nadie habló. Apareció el pacto de silencio", dijo decepcionado a BigBang Alberto Perassi, el papá de Paula. Desde el primer día, él sostuvo que lo que más le importaba de este juicio era que los acusados, o al menos alguno de ellos, confesara lo que de verdad había pasado con el cuerpo de su hija.

Desde hace siete años y medios Perassi está desaparecida y no hay una sola pista concreta de lo que pudieron haber hecho con ella. "Nosotros no perdemos la esperanza, pero si no se habló en el juicio, es muy difícil que hablen. Si alguien no da un dato de qué es lo que pasó y dónde está, la seguiremos buscando", aseguró.

Por último, descartó que su ex yerno haya tenido que ver con la desaparición de Perassi, y aclaró que para él, los acusados "tiraron mucha cosas sin sentido para embarrar la cancha".