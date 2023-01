"Justicia es perpetua": una multitud acompañó a los padres de Fernando Báez Sosa en la misa en Dolores

Con el objetivo de conmemorar el tercer aniversario del asesinato de Fernando Báez Sosa, y con motivo transformar "el dolor en solidaridad", este miércoles comenzó la misa en Dolores. La misma está organizada por Graciela Sosa y Silvino Báez, quienes le pidieron a los concurrentes que lleven alimentos no perecederos y útiles escolares para quienes lo necesiten.

Al grito de justicia por parte de todos los presentes en el Anfiteatro de Dolores, ingresaron Silvino y Graciela para brindar unas palabras en conmemoración a Fernando, asesinado el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell. Antes de comenzar a hablar, soltaron globos blancos al cielo en símbolo de paz. Gabriel Rojo fue quien inició el homenaje encendiendo velas en nombre de Fernando. “Les pedimos a la gente que en sus casas prenda una vela en homenaje a Fernando. Hoy es su día”. En ese entonces los padres de la víctima subieron al escenario y prendieron las primeras dos velas.

Luego de eso, los padres de Báez Sosa plantaron un jacarandá, el árbol preferido de Fernando, en el lugar de la misa y exigieron en un abrazo multitudinario "Justicia por Fernando" y "Fernando, presente". Seguido a dicho homenaje hicieron un minuto de silencio, el cual interrumpieron con la canción "A tu lado voy", escrita por Patricia Sosa, quién se la dedicó a la víctima hace un año.



Mauricio D Alessandro, Flavio Mendoza y Marcos Di Palma son algunas de las figuras que concurrieron al lugar. Hay mucha gente, el auditorio está lleno de vecinos de la zona y de los alrededores que se acercaron a exigir justicia y emitir un mensaje de paz para Fernando. Además, hay protagonistas de diversas religiones que oficializarán la misa junto a Sosa y Báez.





El impacto y la tristeza atravesó a toda la población que habita en el partido bonaerense en donde se lleva a cabo el juicio, motivo por el que una multitud de personas se paró con carteles y remeras pidiendo justicia por Fernando y cadena perpetua para los ocho rugbiers. A las 19 horas comenzó el acto en el que hablaron los padres de la víctima, quienes cabe destacar que por la mañana de hoy atravesaron la última audiencia del juicio, ya que la semana entrante iniciarán los alegatos.

Cerca de las 21, los padres de Fernando tomaron la palabra. El primero en hablar fue Silvino. “Gracias por apoyarnos en este momento tan difícil de nuestra vida. Nos están dando mucha fuerza para seguir adelante pidiendo justicia. Esperemos que la Justicia actué como debe ser y el castigo sea ejemplar para que los jóvenes que ahora están en la playa divirtiéndose puedan volver a sus casas junto a sus familias”, afirmó. Y siguió: “Cada día nos cuesta más la ausencia de Fernando. Cada vez que me levanto a la mañana es como levantarme con una bolsa en la espalda, es un peso enorme que tengo encima yo y mi compañera Graciela”, agregó.

Graciela, su mamá dijo: "Quiero agradecerle a todos por acompañarnos a todos en el día en el que perdimos a nuestro hijo. Un día Fernando quiso irse de vacaciones y empezamos a juntar dinero para que pueda ir". Y explicó: "Fernando había hecho el CBC de abogacía y me dijo: 'Quiero ir de vacaciones porque mis amigos van a tomar nuevos rumbos y yo también'. Pero nunca pensamos que podía irse para siempre. Hoy estamos vacíos. Estamos los dos solitos. Nuestra casa esta vacía. Han pasado navidades y cumpleaños, y nunca más hubo fiesta en casa. Nosotros hicimos las valijas y vinimos con Silvinio en busca de Justicia. Nosotros no queremos venganza. Queremos que paguen lo que le hicieron a mi hijo".

También dijo: "Fernando era humilde. Un buen amigo. Por él yo daba la vida. En el juicio vi como golpearon a mi hijo, vi como lo discriminaban por su color de piel, sentí cómo me hubiese lanzado encima de él para cuidarlo. Fernando amaba la vida, era un chico feliz. Y nunca volvió. Estamos muy tristes. Sigo esperando que vuelva aunque sé que nunca va a regresar a nuestras vidas. Gracias, mi amor. Gracias por darnos alegría durante 18 años. Nos daba alegría, nos llenaba de alegría. Nunca tendré un nieto, que era lo que soñaba. Lo vamos a amar siempre. Solo le quisimos darle una oportunidad para disfrutar y que volviera y nos abrazara. A nosotros se nos fue todo eso. Se quedó en trunco en el camino todo el sacrificio que hizo mi hijo para llegar adónde estaba. Él me decía: 'El día que yo trabaje, te voy a hacer recorrer el mundo'. Y yo con no esperaba nada, solo me hacía feliz escucharlo decir eso. Yo sigo de pie. Es muy difícil seguir sin Fernando. Pero estoy de pie por Fernando y por todas esas madres que también perdieron a sus hijos y que no tuvieron justicia. Yo estoy esperando una justicia ejemplar".