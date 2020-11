Justicia machista: baleó a su esposa y fue condenado hace seis años, pero recién ahora pidieron su detención

Pasaron más de 6 años pasaron del día en que Esteban Piccinin, ex piloto de TC, fue condenado a 5 años y medio de prisión por haber intentado asesinar de un disparo a su esposa, Romina Meneghini. Sin embargo, recién ahora la Justicia ordenó su detención. Luego de conocerse la decisión, el agresor fue internado en una clínica psiquiátrica por tener supuestos pensamientos suicidas.

Romina Meneghini tiene la pierna destrozada después de que su esposo le disparara.

El brutal hecho ocurrió el 15 de octubre de 2013, día en que la víctima regresó a la casa que antes compartía con su esposo en Morón, para buscar sus cosas e iniciar un proceso de separación.

"Él sabía que ella iba. Romina se iba a ir de ahí y de su trabajo, porque tenían una empresa en común de un salón de fiestas. Mientras ella retiraba sus objetos, él la encerró en el garaje y desde arriba le disparó en su pierna. No solamente quiso matarla, sino también dejarla con algo que la hiciera menos hermosa si sobrevivía", explicó a este sitio la abogada de Romina, Raquel Hermida Leyenda.

Meneghini y Piccinin se casaron en 2010, y después de la luna de miel, empezaron los primeros maltratos. Al cabo de tres años de una relación violenta, la víctima decidió romper el vínculo, sin saber que después de eso iba a tener que someterse a 57 operaciones por la terrible herida que le provocó el disparo que recibió en su pierna.

A pesar de que el piloto de carrera fue condenado en 2014 a 5 años y medio de prisión por los delitos de lesiones graves por el uso indebido de arma de guerra, y por el contexto de violencia de género, lo cierto es que desde ese momento no piso la cárcel ni una sola vez.

La Justicia ordenó la detención de Esteban Piccinin.

"Hay una jurisprudencia que determina que el imputado quede en libertad hasta el momento del rechazo del recurso extraordinario que lo realiza la Corte Suprema de Buenos Aires. Aún así, habiéndose rechazado hace mucho tiempo eso, y habiéndolo dicho la Corte Suprema de Buenos Aires, Piccinin tiene un abogado cuyo apellido es el mismo que el de muchos integrantes de la Justicia de Morón y Moreno, y logró que estuviera libre aún cuando había terminado todo el proceso", indicó la letrada.

Raquel Hermida Leyenda aclaró que conoció a Romina hace poco, y que la realidad es que durante el debate judicial se hicieron muchas cosas de manera incorrecta.

"Recién salida del sanatorio, habiendo salido del coma, con su padre recientemente fallecido, ella afrontó un juicio sola, sin ninguna organismo social, sin ninguna bandera. Fue un juicio sin perspectiva de humanidad, porque juzgaron a un hombre con una chica recién salida del coma y a puertas cerradas", sostuvo. De hecho, la abogada comentó a BigBang que en ese entonces ella estaba a cargo de otro caso, y que quiso entrar a la sala para presenciar el debate, pero que no se lo permitieron.

Según dijo la abogada, Romina la contactó después de que se hiciera público el caso de Alexis Zárate (condenado por violación), y le preguntó si la podía acompañar en su causa, porque lo único que quedaba por hacer era que el agresor quedara finalmente detenido.

El acusado fue condenado en 2014 pero recién ahora pidieron su detención.

"Su abogado interpuso la prescripción del cumplimiento de la pena, él mismo fue recurriendo hasta la Corte Suprema Nacional. Entonces el tribunal, ya una vez presentada yo como parte, y toda las perspectiva de genero atrás, lo que hizo fue dictaminar su pronta detención", explicó.

Aún así, en este preciso momento Piccinin se encuentra internado en la Clínica Psiquiátrica del Sol, en Ramos Mejía, la cual pertenece al grupo de la familia del corredor de autos, por presuntas ideas suicidas.

Hasta ahora, el acusado nunca antes estuvo internado, aunque entró a la clínica al enterarse de la orden de arresto. Allí permanece con custodia policial. La Justicia espera un nuevo informe acerca de su salud mental, para finalmente trasladarlo a una unidad penitenciaria o a la cárcel de Melchor Romero.

"En su momento se lo debió haber juzgado por tentativa de femicidio. Hoy en día hubiera sido otra la situación, y todos los organismos sociales y medios de comunicación estarían a nuestra disposición y de nuestro lado. En ese momento el fiscal le pidió a Romina que no lo hiciera público, fíjate qué horror. Pero la lucha es así, es de a poco", aclaró la abogada.

Romina fue atacada en 2013.

Tras el brutal hecho, Romina tuvo que cambiar su vida radicalmente, ya que antes de ser atacada por su esposo, era modelo y promotora. De hecho, hoy en día todavía atraviesa problemas de salud por su pierna, ya que en ocasiones le agarran infecciones y debe ser internada.

"Cuando la llamé para avisarle, yo estaba llorando y le pregunto si estaba sentada. Romina me dice 'qué te pasa', y le dije que habían detenido a Piccinin. Ella me decía que no podía ser. Tuve que decirle como cuatro veces y no caía. Cuando vino a la oficina, vino con su piscóloga, y le dije si no se daba cuenta todo lo que había luchado, y ahí se largó a llorar", contó Hermida Leyenda.

"Piccinin va directo a la cárcel, porque vamos a revisar todas las actuaciones, y vamos a hacer de esta causa un ejemplo de todo lo que pudo no haber sido", cerró la letrada.