"Justicia por Blas es Nunca Más": cómo fue la penúltima sentencia del juicio

Este viernes tuvo lugar la penúltima audiencia por el crimen de Blas Correas, el menor de 17 asesinado en el 2020 por oficiales de la Policía de Córdoba. Por el hecho están acusados 13 agentes por homicidio y encubrimiento.

En la audiencia de hoy, Soledad Laciar, madre de la víctima, juntó todo el valor que la acompañó en cada una de las instancias, se paró frente a los acusados y les expresó: “Lo que pasó pasó, hay que hacerse cargo. Basta de silencio. Ya está. Si alguno de ustedes tiene un gesto de humanidad permítanos que tengamos una verdad de la boca de ustedes”.

Por su parte, ninguno de los acusados le respondió, y solo muy pocos lograron mirarla mientras hablaba. Cabe destacar que esta mañana fue la última vez que tanto la madre como el padre tuvieron lugar para hablar. Dieron su último testimonio.

“Uno de los interrogantes, tal vez el más inentendible, ha sido tratar de comprender por qué razón las personas dedicadas profesionalmente a protegernos del delito asesinaron a un adolescente, sin ningún tipo de necesidad. Sin ninguna necesidad y sin ningún sentido. Vine buscando la respuesta a esta pregunta que me atormenta en cada minuto de mi vida. Y lamentablemente siento que en este juicio no he encontrado ninguna respuesta. Por eso espero ansiosa, y más allá de un veredicto justo y acorde a tanta desgracia y pesar, una palabra de ustedes, señores jueces y señores del jurado, que nos ayude a encontrar un sentido a tanta injusticia, que nos ha causado una inmensa desolación y un profundo dolor de manera absolutamente innecesaria”, expresó Laciar frente a los jueces.

Por último, y al igual que lo hizo siempre, la familia destacó que su objetivo, además de conseguir justicia por Blas, es terminar con la violencia institucional y que el asesinato del menor sea un “nunca más”. Con respecto al 31 de marzo, fecha donde se dictará la sentencia, la familia pidió el apoyo de la gente, tal y como se lo brindaron durante todo el proceso.

“Hola. Soy la mamá de Blas. Asesinado en Córdoba el 6 de agosto del 2020 por la Policía de Córdoba. Este es el modo más práctico de enviarles a todos mi pedido y no voy a enviar más mensajes. Simplemente pedirles que nos acompañen el 31 de marzo que es la sentencia. Y agradecerles el acompañamiento hasta hoy. La violencia institucional en Córdoba y la seguridad en su conjunto debe ser un tema primordial. Por eso apelo a ustedes. A poder hacer visible lo que ocurre en Córdoba. Blas no fue un hecho aislado y para nosotros justicia es nunca más. Perdón por la manera que encontré de hacerles llegar mi pedido. Soledad Laciar”. #JusticiaporBlas.

El asesinato

En la madrugada del 6 de agosto del 2020, Blas transitaba las calles de la ciudad arriba de un Fiat Argo junto a cuatro amigos. En ese entonces, se toparon con un control policial, y al ver que el agente había sacado un arma, decidieron seguir de largo. Rápidamente y sin dudarlo los policías comenzaron a disparar. Por “confundirlos con ladrones que escapaban” un proyectil impactó en la espalda de la víctima, y le quitó la vida.

Los minutos posteriores fueron aún peores. Los jóvenes se dieron cuenta que Blas estaba herido, intentaron llevarlo a la clínica Aconcagua, pero según el relato de los mismos, no quisieron atenderlo. Una vez que vuelven a subirse al auto e intentan dirigirse hacia otro hospital, una patrulla les corta el tránsito y los detiene. Blas ya no respiraba. Luego de muchas horas, imprudencia policial, la plantación de un arma y la manipulación de la escena del crimen, la familia de la víctima fue notificada de lo sucedido.

Por el asesinato se encuentran acusados el cabo primero Lucas Damián Gómez (37) quien, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria; y el cabo primero Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.

En cuanto al resto de los acusados, Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica, enfrentan los cargos de falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público", ya que se les imputa, entre otros delitos, el haber "plantado" un arma con numeración "limada" para simular un enfrentamiento con los chicos.