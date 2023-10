Keloke volumen 2: L-Gante irá a juicio oral por la causa que lo mantuvo preso por 100 días

La vida de Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, se volvió un subibaja de emociones. Es que el 8 de septiembre consiguió recuperar su libertad tras 100 días en prisión y al salir, la querella pidió nuevamente su detención. Aun así, cuando parecía que se le venía la noche otra vez, el juez Gabriel Castro le dio un respiro y revocó el pedido. Sin embargo, su etapa con respecto a la Justicia no termina ahí. Ahora, la Justicia de Garantías de Moreno informó que el cantante deberá afrontar un juicio oral en la causa por amenazas que lo mantuvo tras las rejas.

El cantante de cumbia 420 permaneció 100 días detenido en la DDI de Quilmes por una causa caratulada como “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas” que a pesar de ahora contar con su libertad, no se archivó ni terminó. En las últimas horas, el mismo juez que revocó aquel pedido, ahora rechazó los planteos de la defensa de L-Gante y confirmó el pedido de elevación a juicio oral por parte del fiscal Raúl Villalba en la misma causa que lo trajo hasta acá.

El caso se llevará a cabo en los tribunales de Mercedes con fecha a confirmar, pero lo que sí está establecido es que el Juicio Oral se realizará efectivamente. Además, Castro determinó que el papá de Jamaica no será juzgado por el delito de “tenencia simple de estupefacientes”, sino más bien por la causa que lo mantuvo tras las rejas.

Ahora, la pregunta es: ¿L-Gante podría estar preso otra vez? En caso de que la Justicia disponga que es culpable una vez finalizado el Juicio, el oriundo de General Rodríguez podría cumplir con una condena de hasta 15 años en prisión, que es lo que se le otorga por el delito de “privación ilegal de la libertad”.

A esta altura, se podría decir que la ex pareja de Támara Baez no puede vivir sus días totalmente en paz, porque cuando creía que la Justicia ya no lo iba a perseguir más e incluso se paseó por diversos medios contando lo que se siente estar dentro de una cárcel, qué hizo y qué no, a tan sólo 20 días de poder caminar por la calle, la Cámara de Apelación y Garantías de Mercedes junto a los abogados de la víctima, Leonardo Sigal y Pablo Becerra presentaron un pedido de captura inmediata para el cantante. De igual manera, pocas horas más tarde, el juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez rechazó el pedido de detención.

No obstante, su entorno más allegado contempla la idea de que Valenzuela es perseguido por ser un chico que vive en una “villa” y que si no fuese así, probablemente no hubiese estado aquella cantidad de días preso, por un caso del cual hasta el momento no se pudo comprobar.

Eso mismo declaró su mánager, Maxi El Brother en diálogo con TN y planteó que al cantante lo acusan por su “código postal” porque “vive en una villa” y señaló directamente a la Cámara de Apelaciones por su accionar: “Si nos quedamos callados esto le puede pasar a cualquiera. Que se ocupen de otra gente. Hay personas que mataron a otras y nadie está haciendo nada”.

En la misma sintonía habló el padre de L-Gante, Miguel Prosi, quien apuntó directamente contra la Justicia y contra aquellos que están que alrededor de la causa de su hijo. "La gente lo ve, no lo tengo que exponer yo, no tengo ánimos de enfrentar a nadie, la gente se acerca y quiere plata, personajes ligados a política y metidos todo el día en juzgados, Elián es un trabajador, un chico bastante despierto".

Además, hizo alusión de que la persecución que tienen con Elián, es justamente por su personalidad y su forma de ser. En base a eso, ejemplificó con el nombre que lleva su grupo llamado “La Mafilia”: "Menos mal que le pusieron así, porque si le ponían La Familia Ingals' no pasaba todo esto, esa 'mafilia' somos yo, la madre, es una persona auténtica".