L-Gante espera un traslado a la cárcel: su madre culpó a Cipolla, su ex abogado

Cada día que pasa el futuro de Elián Valenzuela se vuelve una incógnita cada vez más elevada. Lleva 52 días detenido en la DDI de Quilmes y cuando parecía que estaba todo acordado para tener la prisión domiciliaria y hospedarse en la casa de su representante o de su madre, la Cámara de Apelaciones revocó el pedido y confirmó que seguirá tras las rejas. Ahora, su defensa apeló a la Cámara de Casación, se debe rever un nuevo Servicio Penitenciario y como si fuera poco, su madre acusa que éste presente derivó por su mala junta.

Dos semanas atrás estaba todo dado para que L-Gante dejara la celda en la cual se encuentra totalmente solo hace casi dos meses, pero su causa se complicó aún más y desde la Cámara de Apelaciones de Mercedes decidieron dar marcha atrás y no otorgarle la prisión domiciliaria que había pedido Juan Pablo Merlo. Lo que más llamó la atención del caso, es que parecía que la decisión de contar con una tobillera electrónica estaba casi que tomada porque sólo restaban pulir detalles sobre dónde se hospedaría.

De hecho, en uno de los últimos expedientes publicados, hacían referencia a dos domicilios alternativos que propuso la defensa de L-Gante por los cuales iban a ser investigados con el correr de los días para ver en cuál se quedaría el cantante. Ambos alojamientos estaban situados en un barrio privado de la localidad de Canning. Uno era el de su representante, Maxi El Brother, y otro de su madre, Claudia Valenzuela.

Aun así, su causa volvió a dar un giro inesperado y con la domiciliaria revocada, la defensa del cantante realizó la última maniobra que le quedaba disponible antes de que la causa que lo tiene imputado por amenazas simples se eleve a juicio oral. Por eso mismo, Merlo presentó un recurso de apelación ante la Cámara de Casación Bonaerense para intentar que se investigue el fallo y determinar si finalmente pueden otorgarle al menos la prisión domiciliaria o no. Aun así, aquello podría demorar entre un año y medio o dos, por lo cual la detención se haría cada vez más extensa.

Y mientras el pedido llega a Casación y se toma la decisión de qué pasará con el futuro del papá de Jamaica, hay otra realidad paralela y es que L-Gante debe ser trasladado a otro Servicio Penitenciario. Las razones son dos: en primer lugar, porque lleva 52 días en la DDI de Quilmes y deberá quedar detenido en un nuevo lugar y en segundo lugar, se tiene en cuenta que se encuentra muy lejos de su familia por lo cual estarían buscando una cárcel que sea más cómodo para las visitas. Entre ellos, entra en juego la DDI de Ezeiza.

Aun así, a BigBang le confirmaron que "va a seguir detenido en Quilmes hasta que se ordene lo contrario", por lo que deja en evidencia que al día de hoy, a pesar de que hace varias semanas viene circulando la idea de que tiene que ser trasladado a otro Servicio Penitenciario, por el momento no hay nada confirmado.

Sin embargo, más allá de lo legal y la causa que lo tiene a la ex pareja de Támara Baez detenido, su madre, Claudia Valenzuela, dialogó en LAM y apuntó directamente a que su estadía se hizo tan larga tras las rejas sin “explicación” y que la mayor responsabilidad la tiene su alrededor por lo cual el día que L-Gante deje de estar preso tendrá que rever quién lo acompaña en su círculo cercano.

Además, también culpabilizó al ex abogado, Alejandro Cipolla y se refirió que por culpa de él, hoy Elián está donde está. “No sabemos por qué tiene que estar tanto tiempo adentro. No tiene causas anteriores, no tiene nada. Es algo que no tiene explicación y será porque es L-Gante y rodeado de envidia, no sabemos. Desde lo legal, el doctor Merlo está haciendo todo. Todos los días nos llama, nos dice lo que hace o deja de hacer, si no va todos los días, va día por medio y ve a Elián, le cuenta. Es un abogado presente. Antes no pasaba esto y por eso estamos así. Sino Elián no debería haber llegado a Quilmes”, manifestó.

Sobre las personas que lo rodean a su hijo, indicó: “En cuanto a lo personal, amigos y cómo sigue su vida, debe ser algo que ya estuvo pensando todos estos días y veremos. Yo como persona me parece que en todos estos días, te da a razonar y pensar. Aprender el tanto de adentro como nosotros de afuera, sirvió para que aprendamos a desafectar a las personas, hacer una limpieza como quien dice. Es un aprendizaje. Yo como madre tengo un radar de quien sí y quien no, a veces uno puede comentar y nada más, porque los amigos…”.