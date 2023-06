L-Gante y el fracaso de su defensa: los puntos clave por los que sigue preso y el falso traslado

Último momento: L-Gante será trasladado a Melchor Romero, el "penal de los rugbiers". Último momento: L-Gante sería beneficiado con prisión domiciliaria. Último momento: nada de eso sucedió y Elián Ángel Valenzuela seguirá detenido en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, a la espera de que su nuevo abogado, Juan Pablo Merlo, avance con la defensa que días atrás la familia decidió quitarle a Alejandro Cipolla por "incapaz" y por haberse focalizado en el "circo mediático" y no en las presentaciones que debía elevar a la Justicia en beneficio de su defendido.

De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, el malestar de la familia del cantante con su primer abogado defensor precede a esta última causa, pero se incrementó en la última semana cuando sintieron que Cipolla "montó un circo" por el estado de salud de su hijo, en vez de focalizarse en las presentaciones judiciales correspondientes para avanzar con una posible excarcelación.

"Hablé con el médico y tiene un estado febril a raíz de que se estaba engripando. Pero Elián es un roble de cuerpo, a pesar de ser delgadito. Tenía fiebre y todos los abogados lo hacen mucho más grande como todo. Pero bueno, cada uno tiene su posición", reveló cinco días atrás Miguel Ángel Prosi. Consultado sobre si Cipolla estaba haciendo "un circo y agrandando el cuadro febril" del cantante, el papá de L-Gante reconoció: "Y... él es un letrado, no le voy a enseñar lo que tiene que decir; pero yo no haría tanto espamento con eso. Quédense tranquilo que para la salud de Elián van a estar los médicos y sus padres".

A lo largo de la entrevista, Prosi reveló algunas de las internas de la familia con Cipolla que culminaron con la intempestiva desvinculación del mediático abogado. "Mi diálogo con Cipolla es el siguiente: 'Hacé lo que tengas que hacer, pero hacelo un poquito más rápido'. Es lo único que le pido, que no se terminen los tiempos. Porque acá todos juegan con los tiempos, mientras Elián sigue detenido. No está excarcelado. El fiscal se toma todo su tiempo, todos se toman sus tiempos. Pero estas cosas se pueden hacer con él en libertad, no se puede profugar. No puede ni ir a comer a un restaurante, ¿a dónde va a ir?".

El principal cuestionamiento en ese entonces fue la demora en el pedido de eximición de prisión. Dos días después de la crítica pública que el padre del cantante realizó contra el por entonces defensor de su hijo, la familia mantuvo una reunión a puertas cerradas con un único tema en la agenda: encontrar un nuevo abogado para poder desplazar a Cipolla, que había sido elegido por el propio L-Gante en más de una causa. Y las aguas volvieron a dividirse.

Mientras que el padre apoyó la moción de que fuera el cantante quien tomara la decisión, su representante -Maxi, "el brother"- y Claudia Valenzuela -madre de Elián- pusieron sobre la mesa otro polémico nombre, el de Merlo; quien paradójicamente fue el abogado que en su momento representó a Tamara Báez en la batalla por la cuota alimentaria de la hija que tuvo con L-Gante, Jamaica.

"Elián sostuvo hasta último momento a Cipolla porque no quería, ni quiere saber nada con Merlo", reconocieron desde el entorno a este portal, al tiempo que reconocieron que ya hubo otras reuniones con un importante abogado penalista que estaría dispuesto a asumir su representación en las próximas horas. "Maxi, Claudia y Tamara fueron los que convencieron a Elián de sacarlo a Cipolla y Merlo entró para reemplazarlo hasta que él decida quién será su nuevo abogado".

Después de casi tres semanas de "banca" a Cipolla, la familia del cantante logró convencerlo de la imperiosa necesidad de pegar un volantazo en su defensa y así, el 16 de junio, Cipolla anunció con un escueto comunicado en sus redes sociales el fin de su vínculo con L-Gante: "Informo que no me encuentro ejerciendo más la defensa del Sr. Elián Valenzuela".

La madre del cantante no sólo celebró la decisión de su hijo, sino que además aprovechó para cargar contra Cipolla por la que, a su entender, fue una paupérrima defensa. "La verdad es que nosotros pusimos muchas fichas con el doctor Cipolla y muchas fichas. Tuvimos esperanzas, pusimos como quien dice toda la fuerza y fueron pasaron los días. Realmente no encontramos nada claro. Pasaron muchos días", se quejó.

"Llegó un punto en el que dijimos: 'Pasó su tiempo'. Fue ahí que se hizo cargo otro doctor (por Merlo)", explicó, al tiempo que denunció: "Ahí nos fuimos dando cuenta de que hubo cosas que no se realizaron, que ahora hay que realizarlas a destiempo. Ahora toca esperar. No puedo decir más nada de Cipolla porque te defrauda. En algo se equivocó, en algo falló. No puedo decir realmente cuál fue el punto, pero...".

Entre los nombres que L-Gante barajó y baraja desde la DDI de Quilmes se encuentra el de Miguel Ángel Pierri. De hecho, desde el entorno del cantante reconocieron a BigBang que ya hubo un encuentro de mesa chica con Pierri, algo que el propio abogado desmintió en diálogo con este portal. Sin embargo, el letrado accedió a analizar la defensa que hasta el momento ejerció Cipolla y se mostró crítico de las decisiones jurídicas tomadas por el ahora ex abogado del trapero.

"Hubiera bastado solamente con que sus abogados hubieran interpuesto una exención de prisión y hoy Elián estaría libre", advirtió de inmediato Pierri, al tiempo que sumó: "Aunque esa exención fuera rechazada en la instancia de Garantías, su apelación para ser tratada por la Cámara de Garantías suspendería toda presentación de detención hasta que eso se resuelva".

Pierri introdujo otra variable a tener en cuenta a la hora de establecer una nueva y más efectiva defensa del cantante. "Tratándose de una persona pública, con domicilio público y fijado ante los tribunales; con asistencia técnica e inclusive ofreciendo suficiente caución, la libertad es un principio que se hubiera mantenido. Hoy se debe trabajar en pos de su libertad. Una morigeración de su prisión preventiva, aunque mitiga el daño de su detención, no es la solución; porque esto lo afectará gravemente en su cassera. Esta situación requiere de otro planteo", señaló el abogado.

Finalmente, Merlo asumió la defensa de L-Gante y desde entonces comenzaron a circular fuertes rumores de que habría solicitado que el cantante fuera trasladado de la DDI de Quilmes al penal de Melchor Romero. El título era más que cantado: "L-Gante sería trasladado en las próximas horas al penal de los rugbiers". Cabe recordar que los ocho condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa permanecen detenidos en la alcaidía del penal ubicado en las afueras de La Plata.

Tal y como pudo confirmar BigBang, el requisito aún no fue presentado y el traslado sería otra nueva "bomba de humo" por parte de la nueva defensa del cantante. Cabe señalar que el traslado debe ser primero autorizado por el juez de la causa, quien al igual que el Servicio Penitenciario Bonaerense aún no recibió ningún oficio.