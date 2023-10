La abogada de Lotocki niega que él sea culpable: "Está detenido por lo mediático"

El miércoles por la tarde se acabó la falsa tranquilidad que quería demostrar Aníbal Lotocki y decidió entregarse en la Justicia tras ser señalado en una causa como “homicidio simple” por la muerte de Cristián Zarate, un rato después de que los mismos jueces hayan desestimado la denuncia por la misma causa en torno a Silvina Luna. Es por eso que desde aquel día, pasó sus primeras dos noches dentro de un Servicio Penitenciario, aunque su abogada, Ileana Lombardo, sigue haciendo su deber: defender lo indefendible. En una nueva declaración, aseguró que el presente del cirujano se debe a una “presión mediática”.

Comprobado que Zarate falleció a causa de una cirugía plástica que se realizó en el año 2021 con Lotocki, que Silvina Luna vivió una década de médico en médico y murió finalmente porque el mismo cirujano le aplicó un producto no debido en su cuerpo y que, hay cientos de víctimas que están denunciando lo mismo, aun así, la defensora legal del –falso- médico mantiene de pie que todo aquello es falso y que la culpa principal la tienen los medios de comunicación.

El martes sucedieron dos hechos de total importancia y gravedad. La Justicia desestimó la denuncia a Lotocki por “homicidio” que le había realizado Fernando Burlando en cuanto al fallecimiento de Luna y por otro lado, pidió la detención de inmediato del cirujano por la muerte de Zárate.

En ese entonces, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional no sólo pidió la detención inmediata del médico que operaba a los famosos, sino que también cambió la carátula de la causa y pasó de ser “homicidio culposo” a “homicidio simple por dolo eventual”. Además, ordenó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir 4.804.700 millones de pesos e incluso, Lotocki ya había sido procesado por este hecho, y no solamente está acusado por la muerte del paciente, sino que fue imputado por la falsificación de registros médicos.

Lotocki se entregó el miércoles en una dependencia de la Policía Federal en La Plata. Luego fue trasladado a la alcaidía de la Policía Federal de Villa Lugano, en donde pasó su primera noche detenido, y finalmente lo llevaron hasta la Unidad 28 del Palacio de Tribunales porteño para ser enviado hacia la Cárcel Federal de Ezeiza, que es el lugar donde se quedará por el resto de los días hasta tener una sentencia. Ahí mismo, está alojado en el módulo seis junto a los presos integrantes de la banda criminal “Los Monos”.

Sin embargo, a pesar de todos sus hechos, causas y denuncias que hoy lo llevaron a terminar tras las rejas, su abogada no da brazo a torcer y mantiene de pie la defensa e incluso, niega rotundamente que su presente es por culpa propia. “La sociedad lo quiere preso”, manifestó.

“Hubo muchos jueces que entendieron que no era procedente que vaya a la cárcel, pero la sociedad lo quiere preso. Está detenido por la presión mediática”, indicó y agregó: “Cuando conocimos la orden de detención, nos comunicamos con el Juzgado y se presentó en forma voluntaria, estando a derecho como lo hizo en todas las causas. No va a volver a declarar en la causa Zárate”.

Sobre la causa y su detención, amplió: “Excarcelación no podemos pedir, porque es la revocación de una excarcelación que tenía Lotocki en la causa del fallecido Zárate, con una resolución de la Cámara que fue un acto de traición porque nosotros fuimos a una audiencia donde se debatía otro tema, que era la negativa de detención de un pedido que había hecho el Raphael Dufour, que el juez Schelgel lo denegó. Y, entonces, se apeló y se recurrió a Cámara. Y la Cámara no resolvió sobre ese pedido de detención, sino en otra causa, que es la de Zárate”.

En esa misma línea, habló sobre cómo el cirujano debió deambular por distintos domicilios, debido a que no era bien recibido en ningún lado. “Le negaron el ingreso al barrio privado Haras del Sur y estuvo por un par de días en un domicilio en Liniers. Después se fue a un domicilio en City Bell y todo estaba avisado. No es cierto esto que dicen que yo no sabía dónde estaba Lotocki”.

Y continuó: “Desde que está detenido que no lo pude ver todavía. Ingresó tarde a la noche y las primeras horas de la mañana son de acomodamiento y de análisis médicos, pero en las próximas horas voy a ir a visitarlo a Ezeiza”.