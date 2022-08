La bronca de la denunciante de Villa por la nota de Olé: "Es una burla, me da desprecio y asco"

Entre el 19 y el 21 de septiembre próximo, en el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la doctora Claudia Dávalos, se desarrollará el juicio oral de la causa que investiga a Sebastián Villa por ejercer Violencia de Género sobre su ex pareja, Daniela Cortés. Pero a semanas del comienzo de este proceso, una peculiar nota del diario Olé volvió a poner en el centro de la polémica al discutido futbolista de Boca.

Horas atrás, salió una entrevista que enfureció a muchos y que trataba sobre el "balance de año" del delantero colombiano a pesar de que apenas estamos en el mes de agosto, que faltan cuatro meses para que finalice el 2022 y que recién el próximo 23 de octubre se disputará la final del torneo local.Para colmo, la nota no hace alusión a la otra imputación por "abuso sexual" que recae sobre los hombros de Villa y que avanza en la Justicia.

El recorte selectivo y el tono "lavada de imagen" con el que se escribió el artículo no hizo más que generar indignación en las redes sociales. Pero a la que verdaderamente enfureció fue Tamara Doldán, quien denunció que el jugador de Boca la violó en un country de Canning, en junio de 2021. "Me molestó muchísimo. No sé si la palabra es molestar, pero estoy tan enojada con esa tapa que me ofendió. Es una burla terrible y así lo tomo", sostuvo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La joven dialogó con Argenzuela, ciclo que conduce Jorge Rial por la pantalla de C5N, y disparó con furia contra el diario deportivo del Grupo Clarín. "Tengo enojo, me da desprecio y asco. No puede ser que hablen tan bien y maravillosamente de una persona procesada y que utiliza a su familia. Es así. Lo siento muchísimo, pero lo conozco y sabía perfectamente que iba a nombrar a su familia y que iba a hacer esto", dijo.

Y resaltó: "Es muy obvio que lavan su imagen de una forma desagradable. Ayer estaba tan enojada que en mi cuenta puse ´violemos, matemos, hagamos lo que queramos si total está todo pago´. Lo veo así, creo que está todo pago. Por supuesto que lava su imagen, es muy obvio y es una falta de respeto, no solo hacia a mi sino a un montón de mujeres. ¿Qué mensajes les estamos dando? porque el que me dieron a mí es que ´hablaste al pedo´".

La denuncia contra el jugador de Boca señala que el episodio ocurrió en la casa que el futbolista colombiano posee en el barrio "Venado II" de la localidad de Canning, en la zona sur del Conurbano bonaerense, horas después de haber participado de un asado al que asistieron otros jugadores del plantel "xeneize".

La víctima contó que durante la noche del 26 de junio del 2021 Villa había tomado "mucho alcohol y más de una botella de whisky" y que durante el asado le reprochó que "había mirado" a los futbolistas. Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del jugador junto a su empleado de seguridad apodado "Vikingo" y un amigo llamado Félix Benítez.

Tras ello, la joven llamó a una amiga y se trasladó a su casa en la Ciudad de Buenos Aires, donde se bañó, puso su ropa a lavar y se cortó "el pelo bien corto producto del shock". "En ese momento comenzó lo que fue la peor situación de mi vida", señaló la víctima en su denuncia, donde relató que tras ser maltratada y golpeada por Villa, ella se quiso ir y, ante esa situación, el delantero de Boca abusó sexualmente de ella.

La mujer contó que tiene grabadas las conversaciones en las que el futbolista colombiano, a través de su amigo Benítez, le ofreció 5.000 dólares para que se olvidara "de todo lo que pasó". La denunciante contó que al día siguiente concurrió al Hospital Penna por los dolores vaginales que sentía. Relató que la ginecóloga le dijo que tenía lesiones compatibles con abuso sexual y la instó a hacer la denuncia. Sin embargo, por temor huyó del nosocomio.

Si bien las fiscales comprobaron que la atención médica existió, el historial clínico no decía nada acerca de lesiones. "Estaba sola en mi casa, me daba mucha vergüenza contarle a alguien, cómo me dolía, dónde me dolía, pero sabia que sola en mi casa no podía estar. Me fui al médico por los dolores", aseguró la joven, quien agregó que allí fue atendida por una ginecóloga que confirmó que presentaba "signos de violación" y que le aconsejó realizar la denuncia.

Lo cierto es que la profesional afirmó ante las fiscales a cargo de la causa, la querella y la defensa que “no recuerda si ella atendió” a la denunciante porque “quizás firmo el certificado pero la pudo haber atendido otra doctora” y que también “no tiene la obligación de denunciar un abuso”. "Yo estaba muy nerviosa, estaba muy presionada por el teléfono, porque desde el entorno de él (por el futbolista Villa) estaba amenazada", dijo Doldan durante la nota.

De acuerdo a sus dichos, desde el entorno del futbolista la llamaban "todo el tiempo" para amenazarla. "Me dejaban mensajes, con amenazas, con pedidos de que no vaya al médico. Todos trataban de comunicarse conmigo para que salga de ahí urgente", dijo respecto a las llamadas intimidantes. Luego, afirmó que la médica que la atendió "confirma que realmente no era normal lo que tenía" y le diagnostica "signos de abuso sexual".

Cabe remarcar que la profesional de la salud sostuvo ante al fiscal que no detectó nada anormal en el examen ginecológico a la paciente. "No hubo nada anormal. Nada llamó la atención", había declarado por Zoom. "Me revisa y me dice que haga una denuncia, me pide otros estudios, pero es duro reconocer que la persona con la que estás te violó, cuando la médica me lo dice, me dice que tenía signos de abuso y me largué a llorar con ella", había remarcado la denunciante.

El descargo completo de Tamara Doldán contra Villa tras la nota de Olé