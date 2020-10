La bronca del papá del joven asesinado por policías en Córdoba: "Le tiraron como si fuera un perro"

El Tribunal de Conducta Policial de Córdoba pasó a situación pasiva a un subcomisario y a otro policía que cumplía la función de chofer de un patrullero, a los efectos de "garantizar la investigación" del crimen de Joaquín Paredes, el adolescente de 15 años asesinado por policías el pasado domingo en la localidad cordobesa de Paso Viejo.

De este modo, ya son siete los oficiales investigados, mientras que el papá del chico, Cristian, dijo a medios locales que no puede creer la forma en que los agentes dispararon, como si su hijo fuera un perro.

Joaquín Paredes falleció luego de recibir un disparo.

A pesar de que existieron varias versiones, ahora se sabe que el hecho ocurrió cuando un grupo de amigos, que se había reunido en la noche del sábado a comer un asado en una vivienda de Paso Viejo, en el departamento Cruz del Eje, fue interceptado por la Policía en momentos en que, ya en la madrugada de domingo, se retiraba del encuentro.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Los efectivos aparentemente los quisieron dispersar debido a la prohibición de las reuniones en el contexto de la pandemia de coronavirus y, en ese marco, efectuaron disparos y mataron a Paredes de un tiro por la espalda, mientras que los otros adolescentes también resultaron heridos.

Tras el crimen, amigos de la víctima y algunos vecinos colmados de enojo, fueron hasta la subcomisaría donde se produjeron desmanes y destrozos, que alcanzaron también a la sede de un juzgado de paz y a un móvil policial.

La familia marchará esta tarde para pedir justicia.

Por el momento, los únicos detenidos y acusados por los delitos de "homicidio agravado y lesiones graves" son los efectivos Maykel Mercedes López (24), Enzo Ricardo Alvarado (28), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26) Iván Alexis Luna (25) y Jorge Luis Gómez (33).

Sin embargo, en las últimas horas el Tribunal de Conducta Policial de Córdoba pasó a situación "pasiva" a un subcomisario y a otro policía que cumplía la función de chofer de un móvil.

Sobre esto, la presidenta del Tribunal de Conducta Policial de la provincia, Ana Becerra, explicó esta mañana a radio Universidad que la decisión de separar preventivamente de la fuerza a los dos efectivos fue para "garantizar la investigación" de los hechos.

Hasta el momento, no se suministró la identidad de ambos efectivos, no obstante Becerra manifestó que el subcomisario fue el responsable del procedimiento policial y que, junto a su chofer, llegaron al lugar después de los hechos que se investigan, aunque aclaró que por ahora no están imputados en la causa.

El joven fue baleado junto a su grupo de amigos por policías.

Por su parte, la fiscal de Dean Funes, Fabiana Pochettino, continúa trabajando en la recepción de las pruebas testimoniales y una vez que concluya con ese trámite procesal -y cuente con los resultados de las pericias- va a avanzar con las indagatorias a los policías.

Muy dolido y conmocionado, Cristian, el papá del corazón del adolescente, dijo que nunca se imaginó que lo iban a llamar a las 5 de la mañana para decirle que su hijo estaba muerto.

"No puedo creer que le hayan hecho esto. La forma en la que tiraron, no eran perros, no eran chanchos", manifestó en diálogo con medios locales. Del mismo modo, comentó que esa noche los chicos organizaron un asado, y que después cada uno se iba para su casa. "Joaquín era el más bueno, sin palabras", cerró.

sumate en simultáneo a reclamar por #NiUnPibeMenos no más #GatilloFacil, nosotros en Paso Viejo, vos en donde estés, CONVOCATE, #justiciaPorJoaquín hoy 27 a las 19HS Publicado por Justicia por Joaquín en Martes, 27 de octubre de 2020

Este martes por la tarde, la familia y los vecinos de Paso Viejo saldrán a las calles para pedir por #Niunpibemenos y por no más #gatillofácil en la provincia.