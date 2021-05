La búsqueda de Tehuel y el silencio de los detenidos: "Mientras nosotros buscamos, ellos se ríen"

Tehuel de la Torre desapareció el pasado 11 de marzo, día en que salió de su casa en San Vicente para ir hasta Alejandro Korn a una entrevista laboral en la casa de un conocido compañero de militancia.

Ese hombre, junto a otro más, permanece hoy detenido, acusados los dos por los delitos de encubrimiento y falso testimonio, ya que los investigadores sospechan que ambos estuvieron junto al joven de 22 años esa tarde en la que fue visto por última vez. "Mientras nosotros buscamos, y sufrimos por la desaparición, ellos están ahí detenidos y se mueren de risa", sostuvo Luciana, la novia de Tehuel.

Tehuel de la Torre fue visto por última vez el 11 de marzo pasado.

En diálogo con BigBang, explicó que por el momento no hay novedades en la causa, ni tampoco nuevas informaciones o datos que sirvan para dar con su paradero. "Desde la fiscalía se comunican, pero no se sabe más nada de lo que ya sabíamos todo antes. Hubo un último allanamiento pero yo todavía no sé si se encontró algo", aclaró.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según dijo la joven, durante la investigación se ha buscado por todos lados, de hecho se rastrillaron terrenos y se allanaron lugares cercanos a la casa de los acusados, pero hasta ahora no hay ninguna pista concreta.

"Yo no puedo creer como no saben nada. Ha habido otros casos, y los encontraron rapidísimo. No puedo creer que es la primera vez que veo que trabajan tanto y que no encuentran nada. Lo que más bronca e impotencia me da, es que no se puede obligar a los detenidos a hablar. Mientras nosotros buscamos, y sufrimos por la desaparición, ellos están ahí detenidos y se mueren de risa. No puede ser", se lamentó.

Del mismo modo, en un posteo que hizo en su red social, donde siempre comparte la búsqueda de Tehuel, agregó: "No se lo pudo tragar la tierra. ¿Qué pasó con Tehuel? ¿Dónde está? Queremos a Tehuel con nosotros otra vez. Y si te hicieron algo, que se haga justicia. Esto no va a quedar así nomas".

Por su parte, Federico, hermano de Tehuel, aclaró a este portal que a pesar de los avances que hubo hasta este momento, la realidad es que no hay ningún dato concreto sobre su paradero.

No hay rastros del paradero de Tehuel.

El silencio de los detenidos

De la desaparición de Tehuel ya pasaron más de 50 días. El chico de 22 años fue visto por última vez por su hermana Verónica, quien lo cruzó por la calle justo cuando él le comentó que se iba a la casa de un conocido en Alejandro Korn, porque le habían ofrecido un trabajo de mozo para esa misma noche.

Quien le ofreció ese trabajo es Luis Alberto Ramos, conocido por De la Torre por ser un compañero suyo de militancia. Aunque no eran amigos, sí es cierto que tenían un buen vínculo.

Según admitió el sospechoso ante la fiscal Karina Guyot, ese 11 de marzo sí estuvo con Tehuel, aunque dijo haberlo visto temprano, algo ya totalmente descartado por los investigadores, porque durante la tarde de ese día el joven estuvo con su familia, y recién abandonó su casa cerca de las 19.

"Tehuel había dicho que iba hasta la casa de Ramos, porque iba a hacer de mozo en un evento, aunque ese evento nunca existió", contó a este sitio con anterioridad Verónica Alarcón, hermana del joven.

El otro imputado es Oscar Alfredo Montes, un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal Guyot lo acusó por del delito "encubrimiento en concurso real con falso testimonio". Los investigadores creen que él también estuvo con De la Torre ese 11 de marzo, aunque a diferencia de Ramos, Montes lo negó la única vez que habló con la fiscal. Tras haber sido imputados, ambos decidieron quedarse callados y mantener el silencio, a pesar de que ya hace más de un mes que están apresados.

Se ofrece una recompensa monetaria para quienes tengan datos del joven.

Las pruebas que tiene la causa

Lo que se pudo reconstruir gracias a los allanamientos llevados a cabo en la casa de Ramos, es que allí se encontró el teléfono de Tehuel roto, y que además apareció una campera quemada que resta determinar si es o no del chico.

Además, según la tecnología de georadar, se pudo determinar que el celular de Montes estuvo activo en la misma zona que el de Tehuel, aunque los dos imputados formatearon y borraron los contenidos de sus dispositivos antes de ser apresados.

Ante la falta de novedades, el viernes pasado la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos se presentó en la causa por la desaparición de Tehuel de la Torre, con un amicus curiae solicitando que se le de intervención a la UFEM, "para garantizar una perspectiva que incluya la identidad de género de Tehuel de la Torre como elemento central en la investigación que se está llevando a cabo para averiguar su paradero".

Por su parte, tanto la familia como la fiscalía solicitaron que quienes posean datos que permitan localizar a Tehuel, deben dirigirse a la Fiscalía General de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la provincia, o a la Unidad Funcional Descentralizada San Vicente (0221-429-3015 y perdes@mseg.gba.gov.ar), o al Departamento Judicial La Plata, o a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, haciendo saber que se encuentran motivados por el ofrecimiento.