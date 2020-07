La caja fuerte intacta y el departamento ordenado: las claves de la misteriosa desaparición del abogado en Quilmes

Además del caso del jubilado de 71 años que mató a uno de los cinco delincuentes que habían entrado a su casa a robar, el fiscal Ariel Rivas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Quilmes, tiene otro hecho bajo su investigación: la desaparición de Salvador Altamura, el abogado de 48 años que fue visto por última vez el pasado lunes 13 de julio.

El paradero del letrado sigue siendo un misterio y son pocas las pistas que tiene el fiscal hasta el momento que lo ayuden a saber lo que ocurrió con Altamura.

Hasta ahora lo que se sabe es que la víctima, de 1.95 metros de altura y padre de una nena de 12 años, salió ese lunes de su departamento -ubicado en 25 de Mayo al 200, en la zona céntrica de la localidad bonaerense de Quilmes- a bordo de su moto, una Honda Crf 250 L.

Altamura se dirigió a la casa de un amigo para hacer juntos una caminata y luego regresó hacia su casa. Las cámaras de seguridad del edificio en el que vive captaron que volvió al domicilio a las 18:06, pero según se ve en las imágenes siguió de largo y aceleró.

Para su familia, el abogado notó algo peligroso o era perseguido por alguien, razón por la cual no decidió entrar.

Durante la madrugada del martes 14 de julio, cerca de las 4 de la mañana, las mismas cámaras captaron como un hombre subido a la Honda de color rojo y utilizando el casco de Altamura llegó al domicilio, estuvo durante aproximadamente una hora y media en el lugar y luego se retiró.

La familia del abogado insisten que "fue secuestrado y torturado".

Pero el fiscal Rivas hasta el momento mantiene la causa bajo la caratula de “averiguación de paradero”. Pero ¿qué lleva a la familia a sostener que Altamura fue secuestrado? Señalan que de su departamento desapareció o fue robada una importante suma de dinero que el letrado guardaba a modo de ahorro.

Sin embargo, fuentes cercanas al fiscal -y consultadas por este sitio- afirman que eso no demuestra nada, ya que durante un primer allanamiento en el domicilio del letrado y en el marco de la investigación, la policía encontró la caja de seguridad abierta y sin el dinero, pero "no estaba violentada", por lo que suponen que alguien utilizó la llave especial de seguridad para abrirla.

Además, el departamento se encontraba en perfecto estado: no había nada revuelto y encontraron las pertenencias de Altamura, como su computadora, intactas. La última imagen que se tiene del letrado es la captada por la cámara de seguridad de su edificio a las 18.06. Minutos más tarde, precisamente a las 19 horas, su teléfono, un iPhone 7, dejó de funcionar y no pudo ser rastreado.

Desde el entorno del abogado le habían señalado a BigBang que temen "que lo hayan secuestrado", aunque aclararon que no recibieron llamados extorsivos hasta el momento. En ese sentido sostienen que la persona que llegó cerca de las 4 de la mañana no era Altamura por su contextura física: "No era Salvador. Él mide casi dos metros y es delgado. El que manejaba su moto era una persona más robusta".

Pero los investigadores no descartan la posibilidad de que haya sido el abogado, extorsionado y amenazado, el que haya retirado su dinero de la caja fuerte. "Salvador no andaba en nada raro. Tenemos miedo de que le hayan hecho algo para robarle su moto. Creemos que lo torturaron para averiguar dónde vivía y dónde tenía la plata", comentó un familiar.

En este contexto, sus familiares le pidieron en una audiencia con el fiscal Rivas que cambie la carátula de la causa, que hoy es “averiguación de paradero”, y que se lo investigue “como un secuestro”.

Algo que hasta el momento, aseguran, no ocurrirá, ya que si bien se trabajan "todas las hipótesis", no se confirma ni descarta ninguna. “Se habría ido por sus propios medios”, sostienen los investigares.

Lo último que se supo es que el casco y la moto Honda de color rojo -o al menos una similar- de Salvador aparecieron el martes en Villa Itatí, una villa de emergencia situada en Don Bosco, Quilmes, pero el vehículo volvió a desaparecer antes de que la policía pudiera acceder al asentamiento para secuestrarla y peritarla.

"Capaz la usaron para un nuevo robo. Hasta ahora volvió a aparecer", señala la familia, que dio a conocer un video donde dos motochorros utilizan la moto Honda durante un robo que llevaron a cabo entre las calles Saavedra e Yrigoyen, en Quilmes Este.

Hasta el momento los trabajos de investigación no arrojaron resultados. Se allanaron al menos dos domicilios donde, según testigos, podría haber estado Salvador y cercanos al lugar donde habían visto la moto, pero ninguno dio resultados positivos.