La cámara de seguridad y las contradicciones que complican a "Cachorro"

Dos años sin ser imputado o siquiera investigado, pese a la existencia de una cámara de seguridad que lo grabó en la escena del crimen de Lucas González. En las últimas horas, el policía de la Ciudad Facundo Torres -sindicado en el marco del juicio como el responsable de haber llevado a Gabriel Isassi a plantar el arma de juguete que apareció tras el asesinato en el auto de las víctimas- declaró ante la Justicia y aportó nuevas pruebas.

Todo comenzó el pasado jueves, cuando en la última audiencia del juicio por el asesinato de Lucas, el inspector imputado Héctor Cuevas rompió el pacto de silencio y pidió ampliar su declaración. En la misma, el agente de la Comuna 4 testificó: "A las 10.30 aproximadamente veo llegar una moto que depende de la Comuna. La manejaba el oficial Torres con una persona atrás de civil. Se baja esa persona y va con el subcomisario Inca que estaba cerca mío. Ahí escucho que le dice: 'Andá a poner eso'”.

Luego de eso, explicó: “Después de ver las noticias y con las detenciones de los tres primeros de la brigada, identifiqué que uno de los tres que detienen era el que había puesto el arma". Se trataba nada más y nada menos de Isassi, uno de los tres efectivos de civil acusado de haberles disparado a los chicos. Si bien Torres, apodado como “Cachorro”, negó haber llevado a cabo dichas acciones, no pudo negar que estuvo en la escena del crimen, dado que todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

La imagen concuerda con el relato de Cuevas. Fue tomada a las 10:29 en la esquina de Australia y Vélez Sarsfield, donde los oficiales interceptaron a los menores por primera vez. Allí se puede observar a Torres manejando una moto azul y a Isassi de acompañante vestido de civil y con una gorra en la cabeza. Además, según el testimonio del policía que quebró el pacto de silencio, el vehículo pertenece a la fuerza policial.

Por su parte, Torres declaró frente a la jueza Vanesa Peluffo, encargada del Juzgado Criminal y Correccional 7 de la Ciudad de Buenos aires, quien estuvo acompañada por el fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella, y admitió que efectivamente viajó en su moto hasta la comisaría Vecinal 4D junto al imputado Isassi, ya que eran los encargados de buscar las “cintas” para delimitar la zona restringida.

Sin embargo, hay un relato que no cuadra. Cuevas informó que él fue el encargado de colocar las cintas y cortar las calles y acusó a Torres y a Isassi de ser quienes plantaron el arma. Por su parte, Torres declaró que él se encargó de buscar las cintas junto a Isassi y las llevaron al lugar.

“Ahí me acerque a la Surán y vi a Lucas muy mal herido. Mucha sangre. Vi en una soga en la parte de atrás. Pero no vi un arma. Ni de juego, ni de en serio. No la ví. Ahí llamo al comisario Du Santos y le digo que había dos personas demoradas. El personal de la brigada ya estaba en el lugar. Él me dijo que corte la calle, que ya estaba yendo para el lugar", declaró Cuevas el último jueves.

Cabe mencionar que desde la declaración de Cuevas, y a través del pedido del fiscal Guillermo Pérez de la Fuente y el abogado de la familia de la víctima Gregorio Dalbón, el último sábado se detuvo al acusado, quién continúa en la misma condición. El próximo martes comenzarán los alegatos en la sede del TOC 25 ubicado en la calle Paraguay.