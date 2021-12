La Cámara le anuló la probation a Naselli e irá a juicio por “amenazas y lesiones" contra Vicky Xipolitakis

A mediados de abril, la jueza Patricia Ana Larroca le había otorgado una probation a Javier Naselli en la causa iniciada por Vicky Xipolitakis por "amenazas y lesiones en contexto de violencia de género". Si bien la fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y el abogado de la mediática se opusieron a esta decisión, la magistrada había decidido condenar al empresario a realizar el pago de 300 mil pesos en concepto de multa y obligarlo a hacer un curso de perspectiva de género.

De esta manera y a pesar del pedido de la defensa de Vicky, que estaba a cargo de Yamil Castro Bianchi y ahora está en manos de Lorena Tafarel, Naselli había evitado el juicio “por amenazas y lesiones en contexto de violencia de género”. El padre de Salvador, el hijo que tuvo con Vicky, iba a pagar solo 10.000 pesos "como donación" para evitar las tareas comunitarias, mientras que el control de cumplimento de la probation se iba a realizar por WhatsApp.

Pero esta situación cambió en las últimas horas, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, integrada por Fernando Bosch, Marcelo Pablo Vázquez y Elizabeth Marum, anuló la probation que le habían asignado al empresario y pidió que la causa fuera elevada a juicio oral. “REVÉS JUDICIAL PARA NASELLI: irá a juicio oral y se someterá a todo el rigor de justicia por violencia de género - lesiones leves y despojo", rezó el comunicado.

El despojo -aclararon- es porque Naselli cambió la cerradura de la casa e impidió que Salvador y Victoria ingresaran al domicilio. Al mismo tiempo, se dio a conocer que el régimen de revinculación que estaba estipulado para que Naselli pudiera ver de manera habitual a su hijo quedó suspendido luego de que el nene, según el entorno de Vicky, volviera a vivir un episodio de violencia con el padre.

Cabe recordar que el banquero regresó en las últimas horas a la Argentina para pasar las fiestas junto a su hijo Salvador Uriel. “Está muy asustado por lo siguiente... es lo que se conoce como ‘banquero de primer piso’. Primero se vendió como banquero, pero en realidad no lo es. El quería subir con una trophy wife (esposa trofeo) y no lo logró" reveló Augusto Tartúfoli por A la Tarde (América).

Si bien los representantes legales de Naselli apelaron la determinación del juicio oral, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas remarcaron que su recurso no estaba bien fundamentado. Naselli está en el proceso de revinculación con Salvador. Lo estaba visitando en la casa de los papás de Vicky en Lanús acompañado por un asistente social.

La mediática y el financista mantienen un fuerte conflicto en la justicia que incluye una denuncia por violencia de género hecha por la vedette a fines de 2018, días después de haber dado a luz a su hijo. En la acusación, la ex participante de MasterChef Celebrity trata de “psicópata” a Naselli y afirma que sufrió un maltrato verbal constante de parte de él: le decía “boluda”, “tarada”, “inservible” e “idiota”.

La Griega también denunció que el empresario "maltrata" a su hijo cuando está con él. “Cuando está con el bebé, es un provocador. Lo agarra, se va con él y grita, Es peligroso como papá. Al nene le muestra cosas punzantes, y le dice en inglés los nombres y el nene las quiere agarrar, es un bebe. Es que lo hace todo a propósito para provocarme a mí, porque sabe la clase de mamá que soy", sostuvo en otro pasaje de la denuncia.

Meses atrás, Vicky se había armado de coraje y le envió una carta al juez que decía: "Señor Juez, le quiero hablar de persona a persona, porque usted aparte de ser la ley es humano y tiene un corazón como yo. Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper poderosa para que nada le llegue a mi hijo. Lo logré, siempre con una sonrisa y mucho amor".

En el escrito, la mediática afirma que sufre Insuficiencia ovárica o Fallo ovárico prematuro, que es la pérdida de la función normal de los ovarios antes de los cuarenta años: "Me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro; me enteré de esta triste y shockeante noticia, que mis ovarios dejaron de funcionar y tampoco producen más óvulos por el estrés que vengo acumulando y pasando (tragando angustias e injusticias) y ven muy difícil la posibilidad de volver a tener hijos".

Esto, le aclaró Vicky al juez, le imposibilita cumplir el sueño de "formar la familia feliz" que tanto soñó. "Tendría que tomar medicamentos de reemplazo hormonal hasta los 51 años. Le quiero escribir todo en este mail porque para mi la salud es el límite y quiero que quede escrita mi lucha en el Poder Judicial Argentino. Porque justicia hasta el momento con nosotros no hubo", remató en el escrito.

Acompañando su mensaje, Vicky le había enviado al juez las fotos de su doctora, terapeuta y el último estudio que indica que no tiene reserva ovárica, y trató a su ex de ser un “hombre enfermo mentalmente BordeLine”. “Internada en los Estados Unidos por violencia, nace Salvador y sufrimos violencia, me separé por violencia, denuncié por violencia, pedí ayuda muchas veces por violencia, somos víctimas de violencia y siempre estuvimos desprotegidos", había concluido.

Al mismo tiempo en abril e indignada por la probation que le había otorgado la jueza Larroca a Naselli, Vicky compartió un contundente video con su descargo. “Soy Victoria Xipolitakis, mujer y mamá, víctima de violencia de género. Hoy les quiero contar que el poder judicial, porque justicia nunca hubo con nosotros y no la conozco, nos vuelve a desproteger y nos pone en riesgo”. comenzó diciendo al modelo ante la cámara.

Y siguió: “No voy a parar hasta conseguirla. Hoy peleo por mi y por todas ustedes, víctimas de este sistema patriarcal, machista y corrupto. La justicia de los millonarios, ésa es la que hoy estoy viviendo yo. No bajen los brazos, yo tampoco lo voy a hacer. Estamos vivas”. Por último, Vicky les agradeció a todas las personas que expresaron su apoyo y que la acompañan en este delicado y difícil momento.