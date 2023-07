La carta de la hermana de Elías Gómez a su novio, antes de la tragedia: “Nos vamos a volver a encontrar”

Mientras todo el plantel de River Plate festejaba la copa de la Liga Profesional de Fútbol, los festejos se vieron abruptamente opacados por la triste noticia del fallecimiento de la madre y la hermana (Melani y Zunilda) del jugador Elías Gómez a causa de un trágico accidente automovilístico en la Ruta 9.

No era el primer hecho que había golpeado a la familia de Elías, ya había ocurrido un episodio similar hace algunos meses cuando falleció el novio de la hermana. En ese momento, la joven expresó su dolor en redes sociales: “Nos vamos a volver a encontrar”.

“Chanchito, hoy sigo sin entender horas ni días, sólo que ya no te tengo más acá. Sólo dolor y vacío. No sé cómo van a ser los días sin vos, hace dos años que me despertaba todos los días con tus: 'Buen día, amor'; y me dormía pegada a vos. Mi compañero para todo, el que me apoyaba y me seguía a donde sea, el que me enseñó a vivir de otra manera, a frenar, a disfrutar de lo simple, a agradecer por todo lo que teníamos”, comienza escribiendo la joven.

“No sé cómo se sigue, gordo; agradezco tanto a la vida de lo que vivimos, siempre te lo agradecí, de compartir conmigo tu tesoro más preciado, tu hermoso Matu”, continuó.

En sus emotivas palabras, la hermana de Elías agradeció los momentos compartidos con su pareja. Manifestó que todo lo vivido fue lo que la vida les tenía destinado y se lo agradeció enormemente. “Ruego no olvidarme de tus caricias, de tus besos, de la sensación que me daban tus te amo tan del corazón, de esos abrazos que traspasan la piel. Te amo con el alma entera mi amor, una parte de mi se fue con vos para siempre”, cerró el posteo.

Cómo ocurrió el accidente

La madre y la hermana de Elias Gómez murieron en un accidente de tránsito en la ruta 9, a la altura de Ramallo. Fallecieron tras chocar contra un camión en la autopista Rosario- Buenos Aires.

Según manifestaron medios locales, el conductor del camión habría ”doblado en U” a la altura de kilometro 191. Esto generó que el auto de la familia Gómez impactara de lleno contra el acoplado.

El vehículo, que manejaba la hermana de Elias Gómez, quedó debajo del camión lo que produjo la muerte tanto de ella, como de su madre. Cuando ocurrió esto otro auto, que pasaba por el lugar, tuvo que hacer una maniobra brusca para esquivar el acoplado y terminó en la banquina. El hombre que manejaba y su acompañante lograron salir por sus propios medios, de igual forma fueron trasladados al hospital zonal.

En cuanto al chofer del camión, un chaqueño de 44 años, fue detenido por la Policía y será indagado en las próximas horas. El camionero está imputado bajo la caratula de "homicidio culposo".