La charla que tuvo con un amigo, el rol de su psicóloga y el hallazgo de nuevos restos óseos: las claves del crimen de Cecilia

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, se reunió esta mañana con el equipo de fiscales a cargo de la investigación del caso para conocer los avances en la causa, luego de que el pasado viernes se hallaran nuevos restos óseos en la zona del río Tragadero, de la capital provincial.

Fue Juan Arreguín, abogado de Romero, quien en diálogo con el canal TN había detallado que la mujer fue convocada para la reunión. "Esto se enmarca en la ley de protección a la víctima, por lo que tienen que informarle a Gloria los avances de la causa", aseguró el letrado, quien además señaló que de la reunión con el Equipo Fiscal Especial (EFE), integrado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, también participó su colega, Gustavo Briend.

Arreguín había adelantado que iba a poner "sobre la mesa" el pedido de prisión domiciliaria solicitado por los acusados Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes junto a su hijo, César Sena, marido de Cecilia, están acusados del homicidio agravado de la joven. Cabe remarcar que Gloria encabezó una manifestación con más de 400 personas frente a la fiscalía de la capital provincial para reclamar que se les niegue la prisión domiciliaria a ambos.

Si bien el pasado viernes una junta médica analizó el estado de salud de Emerenciano Sena a pedido de la Justicia para resolver el pedido de arresto domiciliario realizado por su defensa, los especialistas solicitaron que el dirigente social sea sometido a estudios complementarios para entregar un informe final al EFE. "Tenemos 200 pruebas de cargo en la causa, ninguna los beneficia a ellos, ni siquiera la de su gente", expresó el abogado en referencia a la situación de los acusados.

En tanto, el letrado dijo que este martes llegarán a la ciudad de Resistencia los abogados querellantes Fernando Burlando y Fabián Améndola de cara a las audiencias que se llevarán a cabo en el Juzgado de Garantías ante el planteo de oposición a las prisiones preventivas de Sena padre y de Acuña realizado por las defensas.

Finalmente, el abogado informó que el 16 de este mes Gloria viajará a la ciudad de Buenos Aires para realizar una marcha con el objetivo de "nacionalizar la protesta". "Es para que se exponga a la sociedad argentina cómo estamos, lo que pudimos avanzar, lo que necesitamos para el futuro, que es un juicio oral y público donde se evalúe la conducta de esta gente", añadió.

Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su marido César Sena, a la casa de sus suegros, situada en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.Según la resolución de los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa aparentemente por estrangulamiento en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.

De acuerdo a la acusación fiscal, su cuerpo fue luego trasladado por César Sena y un colaborador de la familia, Gustavo Obregón, envuelto en una frazada y a bordo de una camioneta hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde fue calcinada. Finalmente, se cree que sus restos fueron esparcidos en distintos sectores de ese predio, junto a una de las márgenes del Río Tragadero, donde tiempo atrás se encontraron restos de huesos humanos y el viernes pasado otros fragmentos óseos que debe determinarse aún de qué son. Además de los tres integrantes del denominado clan Sena, por el caso permanecen con prisión preventiva Obregón y su esposa Fabiana González (ambos asistentes de los Sena) y Gustavo Melgarejo y su mujer Griselda Reinoso (caseros de la familia), quienes están acusados de encubrimiento agravado.

Durante la marcha, Gloria Romero pidió que se le niegue la prisión domiciliaria por temas médicos a los ex suegros de la víctima. "Esta fue una marcha improvisada por el tema que se está pidiendo la domiciliaria. Al no tener historia clínica, están pidiendo una junta médica. Y también me enteré que querían visitas higiénicas Marcela Acuña (51) con Emerenciano Sena (59)", expresó en diálogo con el canal de noticias Crónica TV.

Gloria, que vestía una remera de la Selección Argentina de fútbol y una gorra con la imagen de su hija, dijo estar "preocupada" ante la carta que presentó Acuña el pasado 3 de julio, donde la mujer manifestó desde la cárcel que ella y su esposo están detenidos "siendo inocentes" en una causa "armada por el partido judicial y radicales". "Lo que más me preocupa de esa carta es que se está cumpliendo y el circo que están haciendo para darles la domiciliaria", reclamó.

Y sumó: "Cuando hay plata se puede hacer todo...La presión social es lo que está manteniendo que esto se cumpla". Además, la mamá de Cecilia agradeció el apoyo recibido por los manifestantes, a la vez que señaló que "todavía no se sabe nada" de su hija. Seguimos con el tema del ADN que demora 30 días. Si Emerenciano sale a la calle, mi vida ya no vale nada. Yo soy kamikaze y estoy jugada. Si ellos están libres, me debería ir del país", cerró.

Como avance en la causa, se puede destacar que la psicóloga de Cecilia va a ser citada a declarar como testigo. La decisión es de los fiscales luego de que a través de un acta Gloria avalara el levantamiento del deber de guardar secreto a raíz de la relación de paciente y psicóloga. Según fuentes consultadas, la psicóloga podría testificar sobre la relación entre Cecilia y su pareja César Sena, detenido acusado de haberla matado. También de conflictos que tenía la joven para con la familia de su novio y de la cual ha trascendido a partir de su muerte.

Hasta el momento, un amigo de Cecilia de identidad reservada aportó las conversaciones que él tuvo con la joven el 3 de mayo pasado, un mes antes de ser asesinada. En esa conversación, Cecilia le dijo que César la agredió físicamente y le confesó que le había agarrado miedo por su accionar. Está pendiente la citación de amigos y amigas de la víctima para que aporten más detalles sobre si sufrió otros episodios de violencia de género. Luego del aval que dio Gloria para que la psicóloga sea citada, se aguarda la fijación de la testimonial por parte del equipo especial de fiscales en una fecha determinada.