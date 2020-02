La confesión "borrada", sangre y hamburguesas: el siniestro accionar de los rugbiers tras el crimen

Reunión clave en Villa Gesell. La Fiscal, la querella y la defensa de los diez rugbiers imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa se reunieron para recibir las pruebas que encontraron los especialistas abocados a peritar los teléfonos celulares secuestrados el día del crimen. El requerimiento, tal como pudo confirmar BigBang, fue por expreso pedido del grupo de la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la PFA, que advirtió la existencia de material clave que podría ser incorporado como carga probatoria a la causa. Del video que podría confirmar la "premeditación" a los chats borrados en los que confirman que estaban al tanto de la muerte del joven de 18 años al momento de irse a dormir a la cabaña que alquilaban.

Aunque viajaron especialmente para tener acceso a las pruebas, ninguna de las partes pudo verlas. "La causa se encuentra físicamente en el Juzgado de Garantías y no acá en la Fiscalía", aclaró Fabián Améndola, uno de los miembros del equipo de Burlando, al salir de la reunión. Consultado sobre si habían accedido o no al peritaje telefónico, advirtió: "Por eso no pudimos ver las pruebas. El informe telefónico que hizo la Policía Federal se encuentra en la Fiscalía, pero en un sobre cerrado que se abrirá cuando la causa esté en este lugar. Por eso hoy acompañamos una presentación para que nos notifiquen, porque queremos estar presentes".

¿Por qué el expediente no se encuentra en la Fiscalía? Todo se debe a un proceso burocrático que llevó adelante el juez de la causa para poder culminar con el sobreseimiento de Pablo Ventura. "Nosotros lo aceptamos, por lo que cuando el juez lo termine de resolver, la causa regresará a la Fiscalía y ahí se podrá tener acceso a las pruebas, que hasta ahora son trascendidos. Nosotros no tenemos diálogo con los peritos".

El peritaje de los celulares todavía no concluyó, pero la importancia de los videos y los mensajes de WhatsApp encontrados por los especialistas aceleró su presentación. En la grabación, de acuerdo a lo que pudo confirmar este medio, "se puede ver a los rugbiers arengando la búsqueda de Fernando", mientras la víctima se encontraba comprando un helado, tras ser expulsado del boliche Le Brique. Esto probaría, para la defensa de la víctima, la "premeditación del crimen"; uno de los pilares que sostiene la imputación general del grupo.

"La filmación tienen que ver con la persecución contra Fernando, desde el momento en el que son separados del boliche hasta el encuentro. No quedó registrada sólo la golpiza, sino que arranca la filmación desde la salida del boliche. Todos sabían qué es lo que iban a hacer y todos participaron de esta situación", precisó Fernando Burlando, quien lleva adelante la defensa de la familia de la víctima.

Según pudo saber BigBang, la defensa de la familia de Fernando buscará con el video sumar un agravante más: el de "muerte por placer". Incorporado al Código Penal en 1967, este agravante aún no estuvo presente en ninguna condena en todo el territorio bonaerense, ya que es muy difícil de probar y puede ofrecer a la defensa de los acusados argumentos para apelar el fallo. "Si realmente se confirma que estos chicos además de hacer lo que hicieron lo grababan, vamos a pedir una ampliación de los agravantes, ya que estarían demostrando que mataron por placer, que esto les causaba cierto placer", precisó Améndola.

"Estamos evaluando si estos nuevos elementos alcanzan para imputar, además de la alevosía, una cuestión de placer. Porque el hecho de filmar el momento del homicidio y regodearse de esa situación, viralizarlo a otras personas por WhatsApp; es muy probable que configure este agravante de 'homicidio por placer'", anticipó.

Entre las pruebas que se presentarán se encuentran, además, los chats que los imputados se enviaron dentro del boliche y después de la golpiza con la que asesinaron a Fernando. Según consignó el diario La Nación, en uno de los mensajes uno de los rugbiers les pidió a sus compañeros que dejaran de escribir que "habían matado" al chico. Se trata de un golpe duro para la defensa de los rugbiers que, aunque no declararon, sostenían en off la versión de que los imputados "se fueron a dormir sin saber lo que había pasado".

Por fuera de lo encontrado en los teléfonos celulares, hay otro video que complica la defensa de los imputados: el que los muestra intercambiándose la ropa en un local de comidas rápidas después del crimen. Para el Fiscal General de Dolores, Diego Escoda, se trata de una conducta "usual" en "personas que cometieron un delito". Desde el estudio de Burlando sostienen que la intención podría haber sido la de "complicar la investigación", dado que ninguno se puso ropa limpia, sino que intercambiaron lo que llevaban puesto al momento del homicidio.

Las pruebas que Ventura podrá sumar a su denuncia

En tanto, el peritaje le dará a Pablo Ventura más pruebas legales para avanzar contra los rugbiers que lo incriminaron en el crimen, pese a que al momento del homicidio se encontraba en Zárate. El joven permaneció cuatro días detenido hasta que la Justicia pudo determinar que no había tenido participación alguna y su familia confirmó al momento de su sobreseimiento de la causa una denuncia contra los imputados. De acuerdo a lo que pudo confirmar este medio, en los teléfonos se encontraron también "memes" en los que se burlaban de Ventura, que datan de meses -e incluso años-, por lo que se demuestra así el bullying al que sometían al joven incluso antes de incriminarlo en el crimen.