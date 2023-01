La contundente carta del padre de uno de los rugbiers libres: "Tengo a mi hijo, pero el papá de Fernando no"

Este miércoles arrancó la tercera jornada del Juicio que tiene como acusados de matar a golpes Fernando Báez Sosa a los ocho rugbiers: Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23). El asesinado del joven de 18 años a la salida de un boliche en Villa Gesell dejó abiertas varias aristas y dos sorpresas.

Una de ellas fue el motivo por el cual Juan Pedro Guarino (21) fue sobreseído finalmente de la causa. El joven, que pasó 23 días detenido, según consta en el expediente de elevación a juicio, no estuvo relacionado directamente con el homicidio de Fernando de acuerdo a lo que consideró el juez de garantías, David Mancinelli.

De esta forma el magistrado acompañó el pedido de fiscal, Diego Escoda, que había sostenido en el 2020 en el pedido de elevación a juicio que “no se han obtenido elementos que puedan vincular directamente al homicidio”. La querella que representa a la familia de la víctima no sólo no objetó la decisión, sino que en diciembre de aquel año ya había acompañado la decisión del fiscal de apartarlo de la investigación.

Fabián Améndola había dialogado con BigBang y sostuvo que no encontró "elementos que justificaran" la imputación" de Guarino. En concreto, el funcionario judicial había sostenido que tanto Guarino (como también Alejo Milanesi) no fueron reconocidos ni por los testigos ni por las cámaras de seguridad en la escena del crimen. “Si bien tenían algunas lesiones, no se pudo al momento vincular que esas lesiones hayan sido producidas en virtud de este hecho", declaró el fiscal.

Y aseguró: "Y por lo tanto no existen elementos suficientes para mantener la detención”. En medio de este panorama Raúl, padre de Juan Pedro Guarino, compartió un contundente mensaje: “Lamentablemente, esto es muy difícil para nosotros. Primero, por el respeto que le debemos a la familia Báez y después porque mi hijo no hizo nada y estamos en esta situación. Por suerte todo de a poco se va a ir acomodando".

Y agregó: "Ahora debemos resguardar a mi hijo de todo esto que tan mal le ha hecho”. La carta de Raúl se viralizó a gran velocidad en las redes sociales, ya que en otro tramo del texto, sumó: “Todo esto que nos pasó y el manejo de los medios nos destruyó sin que mi hijo haya hecho nada. Debo preservar a mi familia, somos gente de bien y debo confiar en que todo va a ir sanando. Desde el primer momento pedimos justicia y nos entregamos a la justicia".

El hombre manifestó que tiene plena confianza en la Justicia y advirtió que la "Justicia social" es difícil de manejar. "Por suerte, en nuestro caso la estamos teniendo. La justicia social no la podemos manejar. Ojalá que de a poco Dios nos vaya ayudando. Todos estos días, entre la angustia y la injusticia, me pregunto qué hacer. Soy consciente de que yo por lo menos tengo a mi hijo, pero el papá de Fernando no", escribió.

Y continuó: "Tanto yo como mi hijo fuimos transparentes desde el primer día, ya que esa es la única manera en la que hacen las cosas. Imagínese el terror de tener a nuestro hijo detenido sin haber hecho nada. Pensando que lo podían ensuciar con algo. Por suerte no ocurrió. Desde un primer momento con mi mujer nos mostramos transparentes tratando de que nos vean tal cual somos y lo mismo a nuestro hijo”.

Finalmente, el hombre cerró la misiva agradeciendo el apoyo y aclarando que, sin lugar a dudas, se trata del momento "más difícil" que les ha tocado vivir como familia. "Gracias por su comprensión y respeto”, cerró. Según consta en el pedido de elevación a juicio de 343 páginas, el asesinato de Fernando Báez Sosa estuvo planeado y hubo una división de roles para atacar a traición.

Existió una división, al menos según consta en el escrito, cinco de ellos participaron del ataque con violencia física contra Fernando; mientras que otros tres se dedicaron a bloquear la defensa que podría haber salvado al adolescente, separando y golpeando a sus amigos, sin un policía a la vista.