La Corte Suprema confirmó la condena a Boudou en la causa Ciccone y podría regresar a prisión

La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el recurso de Amado Boudou y dejó firme su condena a 5 años y 10 meses de prisión que había establecido un tribunal oral en 2018 por la apropiación de la calcográfica “Ciccone”. Los cinco miembros del alto tribunal declararon “inadmisible” el recurso de queja que presentó la defensa del ex vicepresidente al negársele el recurso extraordinario ante la Corte, última instancia del sistema de justicia.

El ex vicepresidente, junto a otros imputados, fue juzgado por el Tribunal Oral Federal 4 por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y fue entonces que el también exministro de Economía presentó un recurso para que la Corte revocara su condena.

El expediente ahora pasará al juez de ejecución Daniel Obligado, quien pese a la condena de prisión efectiva que recaía sobre Boudou le concedió la prisión domiciliaria en atención al “actual contexto mundial de emergencia sanitaria”. “El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible. Por ello, se desestima la presentación directa”, señaló la Corte en su decisión.



En ese mismo párrafo, el escrito firmado por los jueces cita el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial que dispone que “la Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

La invocación de este artículo implica que los cinco miembros del tribunal no consideran pertinente su intervención y ratifican así lo actuado en las instancias inferiores. De ahora es más, Boudou podría recurrir a tribunales internacionales para que se revise su condena.

Cabe remarcar que a partir de ahora se debería probar irregularidades importantes durante el proceso como para que la justicia argentina, a sugerencia del organismo supranacional, reabra el expediente y valore nuevamente la sentencia.

Con esta decisión, la defensa de Boudou buscará ahora que el ex vicepresidente permanezca con la prisión domiciliaria, concedida en abril, y que no vuelva a cumplir su condena al penal de Ezeiza.

El lugar en el que cumplirá Boudou su condena será decisión del juez Obligado, que fue el mismo que le habilitó la domiciliaria y ahora podría revocársela si entiende que se modificaron las circunstancias en la que se concedió, sea por el momento sanitario de la pandemia o por la definición de la Corte.

En abril de este año y debido al avance del coronavirus, el Tribunal Oral Federal 4 ordenó que el ex vicepresidente fuera trasladado con tobillera electrónica hacia su casa, ubicada en Barracas, por Servicio Penitenciario Federal. El 27 de marzo el mismo tribunal había rechazado el pedido de excarcelación que había hecho su defensa, justificada en el riesgo de contraer coronavirus durante su detención en el Penal de Ezeiza.

Por la causa Ciccone también fueron condenados José María Núñez Carmona, a 5 años y 6 meses de prisión, Nicolás Ciccone, a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo, Alejandro Vandenbroele como arrepentido a 2 años de cárcel (el único que no apeló), Rafael Resnick Brenner, ex funcionario de la AFIP a 3 años y Guido Forcieri, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía a 2 años y 6 meses.