"La declaración de los peritos fue indignante": Burlando opinó sobre la insólita defensa de Tomei

Fernando Burlando, el abogado querellante que representa a Graciela Sosa y Silvino Báez, padres de Fernando Báez Sosa, hace tres años en Villa Gesell por un grupo de ocho rugbiers de Zárate, cuestionó ante BigBang la falta de compromiso con conocer la verdad que muestra la defensa de los acusados.

La declaración del letrado se basó en el testimonio que brindó el perito forense Juan José Fenoglio durante la última jornada de audiencias que se dio en el Tribunal Oral Criminal N° 1 de Dolores, quien intentó desvincular a los imputados en la responsabilidad del fallecimiento de Báez Sosa e intentó responsabilizar a las maniobras de RCP que le practicó la joven Virginia Pérez minutos después de que lo reventaran a patadas en el piso.

"El perito dio a entender que una de las posibilidades de la muerte de Fernando es que en el RCP le hayan lesionado el hígado", precisó Burlando ante BigBang.

"Fue indignante la declaración de los peritos, todo su trabajo se basó en analizar hipótesis de la muerte y nunca barajaron la hipótesis de que el sangrado, que es lo que se objetaba, pudiera haber sido producto de los golpes", explicó el abogado que se encarga de representar a la víctima.

Al final no pudo disimular la bronca por lo que se vivió dentro de la audiencia: "Ustedes vieron las imágenes, lo vieron golpeado e hinchado. Ellos nunca lo analizaron", criticó.

La estrategia de la defensa que encabeza Hugo Tomei llevó el testimonio de Fenoglio a la audiencia de hoy, y también el del emergentólogo y especialista en medicina legal Jorge Rodolfo Velich. Con el relato de ambos intentó apuntar a presuntas inconsistencias en el trabajo del médico Diego Duarte, que practicó la autopsia de Fernando tras el crimen hace tres años.

"Analizando la autopsia nos encontramos con que no nos coincidían algunas cosas", reconoció Fenoglio en medio de la audiencia. "El cráneo es una cavidad cerrada. Por más que el cerebro deje de funcionar, el corazón sigue funcionando porque no depende de la conducción cerebral. Lo único que puede pasar es cortada la conexión cerebral es que cambie la frecuencia cardíaca que baja pero no se llega al paro", detalló.

"Cuando leemos el informe se habla siempre de traumatismo de cráneo y cuando vemos el abdomen y el tórax también habían traumatismos", continuó durante su testimonio el perito. "Está informado en un cuadro que se denomina hemotórax. Pero no se informa el origen. Para que se dé, tiene que haber una lesión y no está en la autopsia ningún traumatismo torácico", remarcó.

Fenoglio, además, atestiguó que tras ver el informe creyeron que no estaba hecho por personal médico idóneo debido al exceso de errores y concepciones confusas.

"Me gustaría leer un párrafo del examen. Es la apertura del cadáver y el avistamiento de órganos y lesiones. Con respecto a la hemorragia encefálica, a mí personalmente me llamó la atención una cuestión básica. Parece que esa frase no estuviera escrito por un médico: Cualquier hemorragia que haya en el cráneo no se puede desplazar al cerebro", explicó.