La defensa mediática de Villa: los agujeros negros, el rechazo a las pruebas y las mentiras

Pasaron casi dos semanas desde que Sebastián Villa fue denunciado por segunda vez en la Justicia argentina por violencia de género. En concreto, una joven, que asegura haber mantenido una relación de pareja con el delantero de Boca Juniors, lo acusó de "abuso sexual con acceso carnal e intento de homicidio". Imputado en la causa, el futbolista publicó una serie de polémicos posteos en los que cargó contra la víctima, pero fue ahora su abogado quien rompió el silencio y se refirió al expediente.

Martín Apolo, abogado del delantero de Boca, brindó una entrevista al ciclo Nosotros a la mañana en la que apuntó contra la joven denunciante y aseguró que, de acuerdo a Villa, no hubo un ataque sexual, sino "una relación sexual consentida". Uno por uno, los puntos negros de la defensa del imputado y las preguntas que el abogado no pudo responder.

La reunión con Villa después de que se conociera la denuncia en los medios

"El día viernes, hace dos semanas atrás, surgió públicamente la denuncia. Yo tuve acceso a través de los medios de comunicación. Esa tarde, nos juntamos con mi cliente. Hablé con él de los pormenores de lo que había leído en la denuncia. Me firmó la designación, que la presenté ese mismo día. El día lunes concurrí a la fiscalía donde estaba citada la denunciante a los efectos de prestar declaración testimonial. Escuché la versión de la denunciante".

Los testigos y la declaración de la médica

Durante la entrevista, el abogado aseguró que las declaraciones que se incorporaron en los últimos días al expediente fueron todas "sugeridas por la denunciante" y sostuvo que las personas citadas fueron "de su entorno familiar".

Sin embargo, la Justicia no sólo citó a la amiga que la joven asegura que la rescató de la casa de Villa tras el ataque, sino que también convocó a la médica que la atendió en la guardia del Hospital Penna.

La mujer debía declarar el viernes de la semana pasada, pero se excusó: primero dijo que no se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires y luego, cuando se le ofreció declarar por videollamada, aseguró que tenía "fiebre". Días después, finalmente se presentó ante la Justicia, aunque aseguró que no "recuerda" haber asistido a la joven.

¿Qué dijo el abogado de Villa sobre la declaración de la médica que en las próximas horas será denunciada por parte de la defensa de la víctima por falso testimonio? "Ayer declaró una médica respecto de una atención que recibió la denunciante un día y medio después en un hospital público donde ella estaba de guardia. Se le insistió en determinadas preguntas y siempre fue muy objetiva. Ella explicó que con motivo de la atención que se brinda en el hospital siempre deja registrado todo en el libro de guardias".

La pericia psiquiátrica que confirmó que la joven "presenta indicadores de abuso sexual"

Los resultados preliminares de la pericia psicológica a la que fue sometida la víctima (y de la que además participó una perito de parte de Villa) revelan que la joven "presenta indicadores de abuso sexual durante el relato de los hechos, con angustia" y un "trastorno de estrés post-traumático". Además, la pericia que se incorporó al expediente sostiene que en su testimonio "no se advierten indicadores de fabulación o mendacidad".

"Lo que extraigo de la pericia psiquiátrica es que hay discrepancias. Son puntos (conclusiones) que la psiquiatría no los puede realizar, porque para un diagnóstico certero de la situación deberían hacerse unos test que no se hicieron", aseguró el abogado del imputado.

La versión oficial de Villa y la contradicción con los WhatsApp que se envió con la víctima

"Él me brindó su versión y el hecho denunciado no existió. Él refiere una situación de sexo consentido. Con respecto a los chats, él va a aclarar el contexto cuando tenga la posibilidad de dar su versión con una declaración como imputado, que es el acto de defensa por excelencia".

Pese a que en las comunicaciones se puede leer que el futbolista le pide que no haga la denuncia e incluso reconoce que tuvo que "arreglar" con el vecino que alertó esa noche a la Policía por los gritos que se escuchaban, el abogado aseguró: "Al leerlos, no extraigo ninguna situación que pueda tener una connotación delictiva, ni mucho menos".

"Hay que contextualizar la situación: no nació en Buenos Aires, ni en Córdoba; tiene un modismo de hablar muy distinto al nuestro. Lo único que he visto en los medios de comunicación es tergiversar cierta información que es muy sencilla de aclarar, pero en el lugar pertinente y no soy yo quien lo tiene que hacer".

La mención en la denuncia a Edwing Cardona y la falacia del abogado

En su denuncia, la joven aseguró que la noche del ataque sexual, Villa le hizo una escena de celos porque la acusaba de haber tenido un affaire con un compañero de Boca. Luego, se supo que se trataba de Edwing Cardona.

"Entre otras cosas, ese jugador fue mencionado es un compatriota de Sebastián Villa, se llama Edwing Cardona que en ese momento estaba en la plantilla de Boca Juniors. Entre el 13 de junio y el 9 de julio se encontraba en Brasil disputando la Copa América, con lo cual no estaba en el lugar que refiere la denunciante y mucho menos fue causante de los celos que refiere la denunciante".

Lo que omitió el abogado es que la denunciante nunca dijo que Cardona se encontraba en el asado que compartieron con otros jugadores del club antes de dirigirse a la casa de Villa.