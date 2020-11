La demanda número 14, sus últimos audios y el intento desesperado de Paola de alejar a su femicida

Más allá de las 13 denuncias que hizo durante 5 años Paola Tacacho, la profesora de inglés que fue asesinada el pasado viernes por un ex alumno que la acosaba, en las últimas horas trascendió que la víctima en agosto pasado había iniciado la causa número 14 contra Mauricio Parada Parejas, aunque en este caso se trató de una demanda civil.

En medio de este contexto cargado de indignación y tristeza, la familia y los allegados de la docente decidieron marchar este lunes a la tarde para pedir justicia y para hacer responsable al Estado por el crimen.

Tacacho había iniciado una demanda civil contra su alumno.

Según indicaron las hermanas de la víctima, desde el año 2015 Tacacho empezó a recibir mensajes extraños de parte de Parada Parejas, aunque no solo el acoso fue a través de Internet, sino que el estudiante la seguía a los lugares que ella solía ir.

Por eso mismo, Paola comenzó a radicar denuncias en su contra, y llegó a hacer 13 acusaciones penales, aunque ninguna siguió su curso, e incluso en una oportunidad el agresor fue sobreseído por un juez por falta de pruebas.

Cansada de vivir con miedo, la docente en agosto de este año optó por iniciar la causa número 14, aunque esta vez decidió hacer una demanda civil por daños y perjuicios por todo lo que ella había dejado de hacer a causa del hostigamiento que sufría.

Paola Tacacho había denunciado a su agresor 13 veces.

En esta oportunidad, la profesora de inglés creyó que si le pedía dinero a la familia de Parada Parejas, finalmente ellos iban a tomar intervención en el asunto. En el marco de ese proceso, después de una audiencia que se hizo por zoom con la mediadora, el hermano del agresor presentó un certificado de salud en el que decían que Parada Parejas padecía un "trastorno esquizoide de la personalidad".

Con este panorama, la Justicia civil consideró que se trataba de un problema de violencia de género, por lo que el proceso se cerró y le recomendaron a la docente que siguiera por el fuero penal.

Los audios de Paola

Medios locales dieron a conocer recientemente una serie de audios de Paola, en los que ella contaba cuáles eran las situaciones que vivía cada vez que hacía una denuncia.

"Todas las veces que hacía denuncias, a mí me pedían datos. A veces recibía llamados de números privados, yo atendía y se quedaban mudos y era cuando todo esto estaba en pleno proceso", dijo.

"Una de las psicólogas que me entrevistó me pidió los datos y yo le conté esto que pasaba y ella borró mi número con corrector, porque es así, cuando él va a ver la denuncia con el abogado, observa estas cosas", explicaba la profesora.

El femicidio de Tacacho se podría haber evitado.

Además, en esas grabaciones aseguraba que el agresor le mandaba mensajes en los que incluía fotos de ella, pero que a raíz de eso, había cerrado sus redes sociales. Sin embargo, no conforme con eso, el violento empezó a perseguirla, y solía pasar a menudo por la puerta de su casa o del gimnasio al que iba.

"Yo me quiero sentir por afuera de esto. Sé que no me tiene que molestar, que son mensajes vacíos que no tienen sentido, sé que físicamente no me va a hacer nada, pero no puedo evitar ponerme loca cuando me llegan estas cosas", había asegurado.

El agresor de Paola se quitó la vida.

El reclamo en las calles

Indignados por la falta de ayuda y de atención, este lunes a la tarde los familiares de Tacacho salieron a las calles de San Miguel de Tucumán para marchar y pedir justicia. Los allegados de la víctima remarcaron que este caso "se pudo haber evitado" y culparon al Estado por no haber escuchado ninguna de las denuncias que hizo Paola.

La convocatoria no solo se llevó a cabo frente a la Casa de Gobierno de Tucumán, sino que paralelamente, en la provincia de Salta, de donde era oriunda la mujer fallecida, también los vecinos protestaron.

En declaraciones a la prensa local, la pareja de Paola indicó que el agresor "aparecía en situaciones esporádicas, impredecibles, siempre a la distancia" y que "alguna que otra vez apareció mandando mails y fotos", pero que "eran mensajes raros y para nada coherentes".

Los familiares de Paola salieron este lunes a marchar.

Del mismo modo, un grupo de alumnos del 6to. grado del Colegio San Patricio difundieron ayer un video a través de Youtube en el que grabaron una serie de mensajes para recordar a la docente y para pedir justicia.

Por su parte, la Fundación María de los Ángeles, que lucha contra la trata de personas, adelantó a través del abogado Carlos Garmendia que presentará ante la Legislatura provincial un pedido de juicio político contra el juez Francisco Pisa, quien intervino en una de las denuncias de Tacacho contra el agresor Mauricio Parada Parejas y no adoptó las medidas para proteger a la víctima.

En ese entonces, la profesora había conseguido una prohibición de acercamiento a su favor, pero Pisa lo sobreseyó cuando el fiscal Diego López Ávila solicitó que se lo enjuiciara por desobediencia judicial y amenazas en 2017.