La denuncia contra Alperovich se investigará en Tucumán y en Buenos Aires hasta que la Corte Suprema defina

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucciones de Tucumán resolvió en la mañana del martes que la causa por abuso sexual al senador José Alperovich se investigará en Tucumán y Buenos Aires, los dos lugares donde ocurrieron los hechos, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina.

Al comienzo de la audiencia, el vocal Enrique Pedicone repasó los fundamentos aportados por los abogados del ex gobernador y de su sobrina, y recordó que ambos jueces se declararon incompetentes para investigar la causa.

Del mismo modo, cuestionó al juez Facundo Maggio por haber enviado el cuerpo principal del expediente a Buenos Aires el pasado 18 de diciembre, cuando aún restaba resolver un recurso de apelación que él había concedido. "Esa decisión del juez Maggio no puede sostenerse legalmente. Esa decisión hiere a la Constitución", advirtió.

Antes de que Pedicone diera su resolución, el fiscal de Cámara Carlos Sale había pedido que la denuncia de presunto abuso sexual contra José Alperovich sea tramitada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), aunque finalmente el camarista se inclinó porque los hechos acontecidos en Tucumán se investiguen allí y que los denunciados en Buenos Aires se traten en esa jurisdicción.

De este modo, Maggio tiene tres días, a partir de la notificación, para recuperar el expediente principal de la denuncia contra el senador. "La investigación debe tramitarse de manera rápida y eficiente en ambos lados hasta que la Corte así lo disponga", pidió por último Pedicone.

La sobrina del ex gobernador tucumano estuvo presente este martes, aunque, luego de la entrada de los periodistas, accedió a una sala contigua del edificio de Tribunales penales para seguir la audiencia.

Su abogado defensor, Ricardo Santoro, rechazó la presentación de la defensa del ex gobernador José Alperovich y pidió a la Justicia avanzar de manera inmediata con la investigación. El letrado además resaltó que la Justicia de Buenos Aires está avanzando en la causa y acusó a la tucumana de no hacer lo mismo: "No se hizo nada en la ciudad de Tucumán".

La identidad de la denunciante se mantiene en reserva desde el prime día en que la causa se inició, y aún a pesar de eso, en las últimas horas trascendieron algunos detalles de la declaración que la joven de 29 años. Por esto mismo, su abogado pidió cautela a los medios a la hora de brindar información, ya que lo más importante ahora es cuidar a la víctima.

Antes de esta audiencia, el abogado Gustavo Morales efectuó una denuncia por encubrimiento contra la senadora Beatriz Mirkin, ya que según el letrado, la funcionaria "tomó conocimiento" por parte de la víctima de lo sucedido con Alperovich primero en junio de 2018 y luego en mayo de 2019 y, aún así, no hizo nada.

Según afirmó Morales, Mirkin le habría dicho a la joven que aguantara hasta después de las elecciones para presentar su denuncia, y además le comentó que estaba al tanto de estos comportamientos abusivos por parte del senador, ya que había existido un problema parecido con una secretaria personal de ella cuando era ministra de Desarrollo Social.

Ante esta situación, BigBang se comunicó con la senadora, quien no contestó pero sí le pidió a su secretaría de prensa que indique a este portal que por ahora no tiene pensado dar declaraciones sobre el tema.