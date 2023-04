La denuncia de Claudia Nievas, viuda de ”Lolo” Regueiro: “Me ofrecieron dinero para que abandone la causa”

Miles de almas dentro del estadio Juan Carmelo Zerillo esperaban por el comienzo del partido que se disputaba por la fecha 23 de la Liga Profesional entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca. Adentro, al principio, era una fiesta. Mientras que afuera, ocurría el terror. De un partido de fútbol a una represión policial sin fin que culminó con un fallecido y cientos de heridos.

Pasaron seis meses de aquella noche totalmente oscura. Mientras adentro del estadio se esperaba que el árbitro pite el inicio del partido, afuera se escuchaban tiros, corridas y gritos. El gas pimienta comenzó a hacerse presente en las tribunas, en la calle y en el campo de juego. Partido suspendido. Algunos simpatizantes quedaron encerrados dentro de la cancha, porque a esa altura, no se sabía que era menos peligroso, si salir o quedarse adentro. Otros corrieron por su vida, aunque afuera les esperaba lo peor: la policía.

La represión policial se llevó heridos, víctimas y un fallecido, Lolo Regueiro. El hombre de 57 años murió a causa del accionar policial y la desidia, porque cuando la ambulancia llegó, el hincha del “Lobo” ya no contaba con signos vitales.

Nadie se hizo cargo de lo sucedido, ni Gabriel Pellegrino, quien era presidente del club en ese momento, ni la policía, ni Sergio Berni, ni nadie. Todos los clubes se solidarizaron con lo sucedido y se pusieron a disposición de la familia de la víctima. Pero, a seis meses de, uno de los peores días en la vida de la familia de Regueiro, la causa está en la nada.

Claudia Nievas, viuda del socio tripero, en diálogo con Radio con vos, apuntó contra el ministro de Seguridad, denunció haber recibido ofertas de dinero para que abandone totalmente la causa y habló sobre el trato que tuvieron los médicos aquella madrugada.

“Cuando lo fuimos a ver a Berni puso un cronómetro. No había visto que habían tirado una granada en la puerta, se lo tuvo que mostrar mi hija. Cómo puede ser que en la escena donde muere mi marido, a las 12.05 había una mujer levantando las vainas de las balas. La científica llegó a las tres de la mañana. A las cuatro llegó la Federal”, aseguró.

“El primer fiscal, Almirón, había caratulado como estrago doloso, con penas de prisión. Ahora la causa, que quedó en manos de Juan Manuel Minucci, es estrago culposo. Supuestamente ponían esa causa para poner a todos los que estuvieron implicados. Y no quedó nadie. Se fueron por las reventas de entradas, las estafas. A mí que me importa si hubo reventa. Yo lo que quiero ver es justicia. Yo sé que la policía se manda este tipo de macanas cuando reprime. Me ofrecieron dinero para que abandone la causa. Pero yo quiero justicia", declaró.

A la hora de hablar sobre cual fue finalmente la causa de muerte, fue contundente al desmentir lo que había dicho Berni en primer lugar. “Todos los que estaban desde el primer momento, los de Gimnasia, amigos de él, gente del poder, nos dejaron solos. Lo que dijo Berni (había confirmado que Lolo había fallecido producto de un paro cardiorrespiratorio) es todo mentira", enunció.

“El Gordo ni Covid tuvo. Murió por la nube tóxica mientras usaba su campera para darle aire a su nieto que es asmático. Él quiso salir, ya estaba afuera. Pero la represión era tanta, tanta... ya estaba cruzando para ir a buscar el auto y se desvanece. Cuando se le aflojan las piernas, al lado de él, tiran otra granada. Lo asiste un muchacho que estaba por ahí. Se quería levantar pero fue mucha la represión sobre él”, manifestó.

“Cuando lo fui a ver al hospital, él tenía un golpe en la cabeza y más abajo otro. Todos vieron la sangre. Y la doctora dijo 'dejá que nosotros lo limpiamos'. Eso fue algo que nos extrañó. Después, sacando conclusiones, fui a buscar la historia clínica de mi marido al policlínico y no decía nada sobre los golpes. Y a los 15 días, se borraron los videos de las cámaras de seguridad del policlínico. Yo creo que recibió dos impactos en la cabeza con un proyectil y que eso fue ocultado", confesó.

Por último, concluyó: "El que hizo la autopsia de mi marido se tomó un año de licencia. A mi marido lo mataron y nadie me lo va a devolver. Mis hijos y nietos lo lloran. Quiero que paguen los responsables".