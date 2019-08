La dolorosa carta pública de la hija de Baldomir: "No se merece el título de padre"

El último miércoles 31 de julio, el ex boxeador Carlos "Tata" Baldomir fue condenado a 18 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija en reiteradas ocasiones cuando era menor de edad. Por aquel entonces, la pequeña tenía entre 8 y 9 años.

El juicio contra el acusado había arrancado el pasado 25 de julio, después de que sala N°1 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe lo considerada responsable de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal calificado y abuso sexual gravemente ultrajante calificado".

A raíz de la condena, la menor abusada utilizó sus redes sociales para publicar una dura carta en la que no solo relató lo vivido, sino que además apuntó contra su padre. "No sé si escribiendo esto es lo mejor, tengo dudas, miedos. Pero si de algo estoy segura es de que necesito hacerlo”, comienza la publicación de la joven, antes de comenzar a relatar lo que vivió estos últimos años.

“El 29 de octubre de 2016 se realiza una denuncia en contra de mi progenitor. ¿Por qué le digo así? Porque para mí una persona como él no se merece el título de padre…La denuncia trataba que Carlos Baldomir, el 'Tata', abusó de mí, de su hija, a la que tendría que haber protegido, amado, cuidado", agregó la víctima.

Y siguió: "Pocos saben lo que en verdad se siente pasar por algo así, muy pocos se ponen en mi lugar, muy pocos se ponen en el lugar de mi mamá, que gracias a ella, a un estudio jurídico, a los fiscales, a todos los jueces que estuvieron presentes y me creyeron, me poyaron, me cuidaron e hicieron posible que se haga justicia”.

“Después de 2 años y 8 meses, llegó el día de la sentencia, el gran día diría yo, en el cual lo condenan a 18 de prisión. ¿Qué siento? Alivio, más fuerzas, más ganas de seguir mi vida. No, esto no es algo que se festeja, porque no es lindo, esto no me da felicidad, pero sí tranquilidad de que gracias a mi valentía pude hablar”, sumó en otro párrafo de su descargo.

“¿Quién iba a creer que yo me podría enfrentar a una persona como él? Al campeón mundial de boxeo. Pero como dijo mi abogado, 'campeón' empieza con la letra C de culpable. Escribo para que todos aquellas personas que se callaron, y se siguen callando, no lo hagan más. No se callen. No es un camino fácil, pero tampoco es imposible”, escribió la hija del condenado ex boxeador.

La madre de la menor y ex mujer de Carlos Baldomir, Graciela Insaurralde, también se refirió al caso luego del veredicto. "Me siento satisfecha, me pareció correcta la sentencia. Sé que para mis hijos al principio no fue fácil porque su papá era un ídolo, pero siempre me aferro a Dios, la justicia divina y la Justicia que mostró lo que tenía que mostrar", aseguró.