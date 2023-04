"¡La empujaron!": hablaron los padres de la modelo brasileña que cayó de un balcón en Retiro

Por estas horas, la Justicia intenta determinar qué fue lo que verdaderamente le ocurrió a Emmily Rodrigues Santos Gomes, la modelo brasileña de 26 años que el 30 de marzo murió tras caer de un sexto piso en un edificio de Retiro. Este jueves, el departamento donde vivía la víctima, en una torre del barrio de Parque Chacabuco, fue allanado, pero los investigadores no hallaron ningún elemento de interés para la causa.

En este contexto, los padres de la joven oriunda de Brasil dialogaron con Telenoche, no dudaron en afirmar que su hija "no se tiró", sino que la "empujaron" desde el balcón y se mostraron molestos por la decisión de dejar en libertad a Francisco Sáenz Valiente, el empresario dueño del departamento desde donde cayó Emmily y que, por estas horas, es el principal apuntado por los investigadores.

El primero en tomar la palabra fue Arístides Da Silva Gomes, el padre de la víctima, quien aseguró que “desde la investigación podrían haber esperado un poco más, mientras esperaban el examen toxicológico". "La evidencia no es suficiente. Son muchas evidencias que muestran que no se tiró, la empujaron”, apuntó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin esquivar ninguna consulta, Arístides se refirió al supuesto consumo de drogas por parte de Emmily y destacó: “La conocemos muy bien y sin duda no consumía drogas. Si identifican alguna sustancia en el examen toxicológico, creo que existe una posibilidad de que le hayan puesto algo en la bebida sin que se de cuenta”.

Luego fue el turno de Catia Celine Rodrigues Santos, la mamá de Emmily, quien visiblemente afectada y abrumada por la situación sólo pidió que la situación se esclarezca. “Esperamos que haya justicia y que la verdad aparezca. Era una chica de 26 años que tenía sueños. Independientemente de cualquier cosa, no merecía ser tirada de un edificio”, dijo. Y sentención, entre lágrimas: “Estaba en el sexto semestre de derecho y pidió venirse a la Argentina para estudiar medicina, con el sueño de algún día poder ser una profesional. Le gustaba vivir aquí, le parecía un país seguro y su vida fue tirada de una forma tan cruel que nadie merece”.

Detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad iniciaron pasadas las 9 de hoy el allanamiento en el departamento 6 del piso 16 de la exclusiva torre "Palmera" ubicada en la calle Doblas 955, límite de los barrios de Parque Chacabuco y Caballito, donde vivía la víctima. El procedimiento fue ordenado por el juez de la causa, Martín Del Viso, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 31, e iba a realizarse el miércoles, pero se pospuso para el jueves por la gran cantidad de horas que los investigadores pasaron en el otro allanamiento dispuesto en la casa del liberado empresario Francisco Sáenz Valiente (52).

En la orden judicial a la que accedió Télam, el magistrado pedía secuestrar -en caso de existir- "todo tipo de estupefacientes, medicamentos y/o aparatos tecnológicos y/u otros elementos de interés para la investigación, como así también documentación médica de la damnificada Emmily Rodrigues Santos Gomes, al igual que todos los papeles, cuadernos, anotaciones, libretas y agendas, todo lo cual y a partir de su análisis podrá ayudar a profundizar la pesquisa".

Durante la diligencia solo se encontraron una serie de papeles, pero ante la consulta judicial correspondiente, y como no estaban vinculados al objeto de la causa, no se dispuso secuestrarlos. "El procedimiento dio negativo, no se secuestró nada de interés", dijeron. Del allanamiento al departamento de Emmily participaron, como sugirió el juez en su resolución, los padres de la víctima, Arístides Da Silva Gomes y Catia Cilene Rodrigues Santos, quienes actúan en la causa como querellantes.

El abogado Ignacio Trimarco, quien los representa en el expediente, explicó a esta agencia que el resultado era "esperable" ya que "el departamento de Emmily, que era alquilado, ya estaba prácticamente desmantelado y listo para su devolución a su dueño, ya que no estaba preservado", como sí sucedió en estos 20 días, con el de Sáenz Valiente en Retiro, que había sido el lugar del hecho. "En este caso, los padres ya habían ido a retirar los efectos personales de su hija", contó el letrado.

El jueves, en el departamento del liberado acusado Sáenz Valiente, en el sexto piso de Libertad 1542, el mismo sitio donde murió la víctima, se hizo un nuevo allanamiento donde durante más de 14 horas -terminó a las 0.30 de esta madrugada-, los detectives de Homicidios y los peritos de Policía Científica de Policía de la Ciudad, buscaron nuevas evidencias.

Es que el juez ordenó que allí se busquen posibles manchas de sangre, semen y fluidos biológicos en todos los ambientes del departamento, entre ellos, la habitación del imputado y su cama de masajes, y que se secuestren ropas y sábanas. También pidió que se secuestre todo tipo de dispositivo electrónico y que se busque droga en una caja fuerte y restos de ella en libros tipo enciclopedia, ya que los testigos declararon que la cocaína y el "tuci" -potente droga de diseño que combina los efectos alucinógenos del LSD con los eufóricos del MDMA-, que consumieron la madrugada del hecho, estaban sobre tres libros grandes tipo manuales.

Según las fuentes, la caja fuerte se abrió pero allí no se halló ningún elemento relevante, tal como anticipó el abogado del empresario, Rafael Cúneo Libarona, al explicar ante la prensa que nunca había sido usada por su cliente y que en ella no esperaba que encuentren nada que le pertenezca. Por decisión del juez Del Viso, Sáenz Valiente recuperó ayer por la madrugada su libertad por "falta de mérito" tras pasar 20 días detenido en la Alcaidía 4 Bis Anexo de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Barracas.

Al empresario minero y del agro se lo acusó al ser indagado de los delitos de "femicidio, facilitación de estupefacientes y tenencia ilegal de arma" (por el secuestro en su domicilio de una escopeta sin los debidos papeles), pero el juez Del Viso sostuvo que no había aún elementos suficientes que incriminen al acusado y que debía continuar la investigación.

"Las constancias incorporadas a la causa hasta este momento no han permitido arribar al estado de certeza exigido para dictar un auto de mérito, resultando necesario la profundización de la pesquisa con el objeto de determinar lo que realmente sucedió en el interior del piso 6to. del edificio emplazado en la calle Libertad 1542", escribió el juez en su resolución.

Tanto la querella de los padres de la víctima, representada por el abogado Ignacio Trimarco, como los fiscales de la causa, Santiago Vismara, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10, y Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), anticiparon que van a apelar la falta de mérito y la libertad al empresario.

Como medidas restrictivas, el juez le prohibió a Sáenz Valiente la salida del país, también acercarse a los padres de la víctima o a los testigos del caso, le impuso la obligación de asistir cada 15 días a la sede del tribunal y fijar un nuevo lugar de residencia, es decir, que mientras se desarrolle el proceso, no podrá volver a vivir en la casa donde ocurrió el hecho.

El caso

La noche del miércoles 29 de marzo último, Emmily fue a cenar al restaurante Gardiner de la Costanera norte con su amiga Juliana Magalhaes Mourao y de allí fue al bar Isabel de Palermo donde se encontró con otra amiga, Dafne Gutiérrez Santana. A las 3.21 de la madrugada del jueves 30, las tres fueron en la camioneta de Emmily (una Jeep Compass propiedad de su novio) al departamento de Sáenz Valiente, en el sexto piso del edificio de la calle Libertad 1542, en Retiro, donde ya se encontraba una cuarta mujer, Lía Figueroa Alves, amiga del imputado.

De acuerdo con los investigadores, tras una madrugada de excesos con ingesta de alcohol, marihuana, cocaína y "tuci", Rodrigues sufrió un aparente brote psicótico y a las 9.18 terminó cayendo por una ventana desnuda al patio interno del pulmón de manzana del edificio, cuando en el departamento solo estaban Sáenz Valiente y Magalhaes Murao, en una muerte que la Justicia intenta dilucidar si se trató de un femicidio o de un suicidio o accidente en el marco de algún tipo de ingesta de estupefacientes.