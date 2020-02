La estrategia de los rugbiers para evitar el "pabellón común" y las pericias de Burlando para probar que "mataron por placer"

Sigue la causa por el homicidio de Fernando Báez Sosa. Mientras los diez rugbiers imputados permanecen detenidos en el penal de Dolores y sostienen, hasta ahora, la defensa "en bloque", desde el estudio de Fernando Burlando se trabaja en la generación de nuevas pruebas y se aguarda con expectativa el resultado de cuatro peritajes clave. Cómo sigue la causa, cuál es la situación procesal de cada uno y la estrategia de los imputados para evitar el traslado a un pabellón común, una vez que la fiscal se pronuncie sobre las detenciones preventivas.

La fiscal Verónica Zamboni tiene una semana más para decidir si le solicita al juez el pedido de prisión preventiva para los imputados. De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, desde la Fiscalía ya casi dan por hecho que lo hará. "Nosotros entendemos que todos son responsables y creemos que será requerida", reconoce a este portal Burlando, al tiempo que advierte: "El compromiso que genera la carga probatoria es casi absoluto".

Los resultados de las pericias que estarán en los próximos días y la importancia de cada uno

Comparación de ADN: "Se han encontrado restos debajo de las uñas de Fernando que están siendo comparados con el ADN de los diez imputados. Además, se esperan los resultados de las 48 prendas que registraron signos compatibles con manchas hemáticas secuestradas".

Prueba escopometrica: los resultados podrían estar antes del viernes. Definirá quién fue el autor de la pisada, cuya huella se encontró en el rostro del cuerpo de Fernando.

Los teléfonos celulares: esta semana la Fiscalía podría abrir el sobre y acceder al pendrive con las primeras pruebas extraídas por los peritos. El trámite se demoró por el sobreseimiento de Pablo Ventura y el consecuente traslado del expediente.

Las nuevas pruebas que pedirán desde el equipo de Burlando

Al momento, todas las partes aguardan no sólo los resultados de las pericias clave, sino también la realización de nuevas pruebas. No se descarta, por ejemplo, que los diez imputados sean sometidos a una nueva ronda de reconocimiento, dado que muchos de los nuevos testigos que prestaron declaración advirtieron que estaban en condiciones de identificar a quienes atacaron en la madrugada del 19 de enero a Fernando a la salida del boliche Le Brique.

"Vamos a solicitar también la realización de una pericia psicológica, que nos va a dar la respuesta al planteo de 'matar por placer'"; anticipa Burlando, en línea con el pedido de sumarlo como calificante, una vez que se sume al expediente el resultado parcial del peritaje de los teléfonos celulares en el que, según trascendió, se encontró un video en el dispositivo de Lucas Pertossi desde el cual se grabó no sólo la golpiza, sino el momento previo en el que el grupo "va a la caza de Fernando".

En los próximos días se sumará también el pedido de realizar un nuevo reporte médico a Alejo Milanesi, el único que no fue identificado en las rondas de reconocimiento que tuvieron lugar en la ciudad de Villa Gesell, pero que presentaba al momento de su detención una lesión que podría ser compatible con un intento de defensa por parte de Fernando. "Se encontraron restos de ADN en el cuerpo de la víctima y ya están siendo cotejados", precisó el letrado.

Quienes volverán a declarar serán los médicos que participaron de la autopsia. "La magnitud de la golpiza es tal que ni siquiera los expertos pudieron determinar cuál fue la 'patada final'", advirtió Burlando, y describió: "La autopsia habla de una hemorragia a nivel hepático y a nivel cerebral, lo que se debe hacer es profundizar todo aquello que tiene que ver con la autopsia para poder develar cuándo perdió la consciencia, por ejemplo".

El video encontrado en el celular de uno de los Pertossi, grabado en alta definición, podría también establecer en qué momento la víctima perdió el conocimiento. "Para nosotros, los autores fueron todos; por fuera de quién le pegó en las costillas o quién le pegó en la cabeza. Hablamos de autoría funcional. No sólo participó el que pegó. También lo hizo el que evitó que se lo pudiera auxiliar a Fernando. Todos los roles son igual de importantes".

La negativa a declarar y la defensa en "bloque" de los diez imputados es algo que podría romperse en los próximos días. Tal como publicó BigBang, al menos tres familiares de los rugbiers ya requirieron asesoría externa a la que reciben por parte de Horacio Henricot y Hugo Tomei. Se propuso como posible estrategia la figura del homicidio preterintencional, que bajaría sustancialmente la pena.

"El que les dijo eso debería volver a agarrar los libros y estudiar. No tiene sentido. Es una figura que se explica de un modo muy sencillo: es como si alguien me golpea en la calle y yo muero, pero producto de que en la caída me golpeé con el cordón de la vereda. No fue lo que sucedió con Fernando", esgrime con contundencia Burlando.

La estrategia de los rugbiers para evitar el traslado al "pabellón común"

En las últimas horas, la defensa de los imputados solicitó la "asistencia espiritual" para el grupo, lo que implicaría que, en caso de caberles la prisión preventiva, soliciten alojarse en el pabellón evangelista; "el más tranquilo en cualquier penal del país". Desde la defensa de Fernando, no se impedirá ningún requerimiento: "Que pidan lo que quieran, se van a pudrir en la cárcel de todos modos".

La recepción en Dolores no fue pacífica. "La primera noche no pudimos dormir, porque todos los presos les cantaban a los rugbiers. Normalmente es un penal tranquilo, pero la llegada de estos chicos cambió todo", se quejó en diálogo con BigBang una vecina que vive a dos cuadras de la cárcel y que pidió no ser identificada. ¿Cuál fue el cántico con el que fueron recibidos? "¡Suéltenlos, que los estamos esperando".

Si bien los rugbiers no tienen contacto con el resto de la población carcelaria por expreso pedido de la fiscal, hay un pequeño tramo del penal que deben recorrer a diario para poder salir al patio en el que pueden escuchar las amenazas que reciben por parte del resto de los presos. "Estos chicos rompieron los códigos, no son queridos por la población carcelaria. Se los hacen notar", reconocen fuentes penitenciarias.

A Thomsen los otros presos le gritan: 'Vení a pegarme a mí, cagón'"

Las amenazas, de acuerdo a lo que pudo constatar este medio, tienen un receptor destacado: Máximo Thomsen, sindicado como "coautor" del homicidio y el que más golpeó a Fernando. "Le gritan de todo. 'Vení a ver si me pegás a mí, cagón', por ejemplo. Los presos se están encargando de hacerles saber su presencia, pese a que no tienen contacto visual y esto les genera un efecto psicológico a los imputados".