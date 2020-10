La estrategia legal de Thelma Fardín detrás del pedido de extradición a Juan Darthés

La Justicia de Nicaragua solicitó formalmente la extradición a Nicaragua del actor Juan Darhés, que se encuentra acusado de abuso sexual cometido contra la también actriz Thelma Fardín. Cabe recordar que en el año 2009, mientras se realizaba la gira de la tira Patito Feo en el mencionado país del Caribe, Darthés -de acuerdo a la denuncia penal- habría abusado de la joven de por entonces 16 años.

La Justicia ya requirió la detención de Darthés al considerar que había pruebas suficientes para abrir la investigación por ese delito. Sin embargo, el actor se refugió en su país natal, Brasil, que tiene por costumbre no extraditar a los nacidos allí. La medida que tomó l Ministerio Público Fiscal de dicho país fue confirmada por la abogada de Fardín allí, Eilyn Cruz.

“El Ministerio Público Fiscal de Nicaragua realizó una solicitud al juez, una certificación del expediente judicial donde consta la orden de captura para iniciar el proceso formal de extradición de Juan Darthés”, manifestó la letrada que remarcó que Nicaragua no cuenta además con un acuerdo de extradición con Brasil.

El pedido de extradición sería comunicado en breve mediante la Corte Suprema de Nicaragua a las autoridades de Brasil que tendrán que responder si lo aceptan o no, debido a que no existe un acuerdo entre ambos países.

Según pudo saber BigBang, las abogadas de la actriz, dan por descontado que Brasil se negaría al pedido de extradición debido a que no sólo no tiene un acuerdo firmado, sino que además no suele realizar esa acción con los nacidos en dicho país. Sin embargo Darthés ahora no podrá abandonar dicho país.

Esto se debe a que la orden de detención ya se encuentra en Interpol por lo que al momento que el actor pise un aeropuerto fuera de Brasil quedaría detenido. Sin embargo el ángulo de la medida es otro, según explicaron. Es que de negarse, como suponen que sucederá, dicho país a extraditar a Darthés lo que sucedería es que todo el proceso penal comenzaría a desarrollarse ahí.

Si bien las representantes legales de Fardín hace tiempo que empezaron a traducir cada uno de los documentos de la causa al portugués en vista de que se de esta situación, es el Ministerio Público Fiscal de Nicaragua el que tiene que formalmente pedir que la investigación se traslade a Brasil.

La actriz Thelma Fardin acusó en 2018, junto al colectivo Actrices Argentinas, a Darthés de haberla violado en 2009 en Nicaragua mientras filmaban una tira infantil, cuando ella tenía 16 años y él 45. La denuncia penal fue realizada en la unidad fiscal especializada en género del Ministerio Público Fiscal de Nicaragua porque la presentación judicial debe efectuarse en el país donde ocurrió el hecho a investigar.

Lugo de que se presentó la denuncia, Darthés dio una sola entrevista y luego se viajó rumbo a Brasil en un vuelo que partió desde Rosario el 20 de diciembre de 2018. “Yo fui el primero que le dije que tenía que irse. Allá está mejor su situación; ¿qué iba a hacer acá? Que él haya nacido en Brasil, sea residente argentino y que aproveche la legislación brasileña para hacer valer más sus derechos, está bien”, dijo en aquel entonces su abogado, Fernando Burlando.