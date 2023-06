La ex de Lautaro Acosta rompió el silencio: "Me decía que me iba a matar"

Una historia que se repite. Dos denuncias parecen no ser suficientes para ponerle un freno a la violencia. La impunidad de seguir con la vida cotidiana como si nada se hace notar. El poderío económico que te enfrenta a una realidad paralela en la cual crees que siempre vas a resultar ileso, se encuentra presente. Una víctima que sufre hace cuatro años y un agresor, que no tiene quien ni qué lo pare.

Así se define el infierno que vive Ludmila Isabella hace cuatro años. Fue en mayo del 2019 cuando la víctima realizó una denuncia por maltratos y daños psicológicos con quien era su pareja y con quien tiene un hijo en común: Lautaro Acosta. En su momento, no consiguió ningún tipo de medida judicial, el caso no trascendió y nadie se hizo cargo de lo que estaba atravesando.

Ahora, tres años después, Ludmila se atrevió a levantar nuevamente la voz y exigir justicia por todo el daño recibido. Con otra denuncia erradicada en la justicia y un duro descargo en su cuenta oficial de Instagram, en el cual detalló como el futbolista de Lanús ejerció violencia sobre ella en todo el correr de los años, salió a la luz y demostró el mounstro que se encuentra detrás de aquella camiseta futbolística.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“El juzgado de familia número 10 de Lomas de Zamora, todavía no ha sacado una medida cautelar desde el 8 de junio que hice mi denuncia, y él me sigue amenazando. Por favor ayúdenme. Necesito hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y se deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicológica y económica, de lo peor que se pueden imaginar”, fue uno de los fragmentos que escribió en la denuncia pública que hizo en su red social.

“Me decían que si yo hacía o decía algo me iba a matar a mi y a mi familia. Nos ha dejado en la calle. No le deseo esto a ninguna mujer”, escribió, entre tantas otras barbaridades dichas por el “Laucha”.

Pero luego de la denuncia y la trascendencia, el juzgado de Lomas de Zamora ordenó que el agresor abandone la vivienda que compartía con la madre de su hijo y que de esa forma, le ceda el hogar.

Asimismo, en la mañana del viernes, la víctima fue llamada a declarar en el mismo juzgado para comenzar con la investigación que lo tiene al “ídolo” granate en la mira y de esa manera, contemplando las pruebas y declaraciones, se le realizó un informe victimológico con la psicóloga que se encontraba presente la cual observó la manera en la que vive esta situación Isabella. El momento fue tan fuerte e impactante para ella, que desde el juzgado decidieron brindarle una pausa y descanso de 40 minutos para que se reponga y luego regrese para ampliar las declaraciones.

Al salir, la joven que mantuvo siete años de relación y un niño de cuatro años en común con Acosta, se encontró con los medios de comunicaciones a los cuales les explicó lo que atravesó y confesó que le advirtió a su ex pareja que iba a “terminar como Villa”.

“Era todo perfecto hasta que bueno, de a poco empezó. Primero violencia psicológica, se la agarraba con las cosas, le pegaba a la pared en vez de a mi cara y en el momento que me pegó a mí nunca paró”, comentó.

Sobre el poderío económico que posee el delantero, tras dedicarse a la profesión hace varios años, la víctima describió que él siempre estuvo confiado en que con eso podría salvarse de todo lo que le pase. “Espero que se haga justicia. Él se sentía impune. ‘Yo arreglo todo con plata’, me decía. ‘Yo a vos te cagué la vida’, me decía después de que me cagaba a trompadas. Yo sé que a vos te cagué la vida”, comentó.

Por último, antes de que su abogado interrumpa diciendo que Ludmila debía realizar el descanso estipulado de 40 minutos, concluyó: “El sentía bronca hacia mí, no sé por qué. Yo cuando me amenazó la última vez le dije que le iba ir hacer la denuncia, porque a mí me daba miedo hacerla. Le dije que le iba a hacer la denuncia y que mire lo de Villa, que iba a terminar así. Y me dice, ‘Mira Villa que contento que está… que mal que está, eh. Está en la casa’. Él se reía de la situación”.

Como actuó Lanús ante la denuncia

Horas después de darse a conocer la denuncia que tenía involucrado a Lautaro Acosta, el club lanzó un comunicado que decía: “En virtud de los hechos de público conocimiento y tras haber recibido una denuncia a través de nuestro Departamento de Género y Diversidad, hemos decidido activar el Protocolo Institucional tal cual se indica en su artículo número 7. De este modo quedamos a disposición de la denunciante y de la Justicia, ratificando nuestro compromiso en la lucha contra toda situación de violencia".

A la vez, adjuntaron un documento en base al departamento de género que posee el club y cómo trabajan en ello, aunque hay una realidad: el artículo número 7 del protocolo que mostraron, no aporta una solución efectiva dado que solo habla del procedimiento y los pasos a seguir para asesorar a la víctima.

Asimismo, horas más tarde realizaron otro comunicado notificando que el jugador no estará dentro de la lista de convocados para el próximo partido por “cuestiones personales”.

“El jugador Lautaro Acosta no forma parte de la convocatoria para el partido contra Unión de Santa Fe, debido a que se tomará un período de licencia con el fin de abocarse a cuestiones personales”, escribieron.

De todos modos, BigBang conversó con un directivo del club granate consultando qué medidas se llevarán a cabo y la respuesta fue contundente: “Decidimos en Comisión Directiva que no se hablará del tema. Solo hablara el presidente cuando lo considere oportuno”, sostuvieron, dando a entender que por el momento nadie se hará cargo del jugador.