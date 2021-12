La ex GH Griselda Sánchez oficializó la denuncia por acoso y abuso sexual contra Gianola

En 2007, cuando cobró cierta fama por participar de Gran Hermano, Griselda Sánchez inició su carrera en los medios de comunicación. Con un contrato firmado con Telefe, tuvo su primera participación en un programa humorístico ese mismo año. Se llamaba Bien tarde, salía en la trasnoche y era conducido por Fabián Gianola.

Con solo 22 años, la mendocina parecía que al fin cumplía su sueño. De esa forma, comenzó a darle rienda a su rol como actriz en diversos sketches que siempre era protagonizados por Gianola. Ella debía salir con poca ropa. Era incómodo pero le servía. Dentro del reality, Griselda había fascinado a los televidentes por su belleza y veía cada vez más cerca llegar a ocupar un lugar importante.

De a poco, Griselda lo estaba logrando. Estaba en televisión, el público conocía su nombre y hasta tenía ofrecimientos para llegar al teatro. Su personaje en Bien Tarde se llamaba Loli y sumaba minutos al aire en cada emisión. Pero, de repente, la ex GH renunció. Nunca se supo por qué motivo.

Pasaron 13 años desde aquella decisión. Ahora, Sánchez contó su verdad, y habló sobre el comportamiento de Gianola con ella. “Era muy asqueroso. Cuando me saludaba, casi me besaba la comisura de los labios y si le decías algo, te hacía quedar como que vos lo estabas imaginando", relató.

Y agregó sobre las situaciones que debió padecer: “Tenía la mano loca, te tocaba el culo sin querer. Me llamaba para pasar un texto y siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas. Iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra. Yo tenía 22 años y él era la estrella del programa. Pasé de la admiración a la repulsión”.

Por otra parte, relató que ella intentó realizar una denuncia contra Gianola en aquel momento, pero sus jefes le dijeron que no era conveniente. “En ese momento las autoridades me dijeron que no hablara porque él tenía muchos años de carrera y yo era nueva, y que iban a decir que era una loca", rememoró Griselda.

Por último, afirmó, en referencia a los dichos de Gianola antes de que se negara a declarar ante la jueza Ángeles Gómez Maioranoque que investiga seis presuntos hechos de abuso: “Me indignó ver el video que grabó luego de las denuncias porque parecía muy campante diciendo que es intachable, como una Carmelita descalza. Era un maleducado y acosador".

Hoy, la actriz se presentó ante la Justicia y denunció a Gianola por acoso y abuso sexual. De esta forma, ella es la tercera mujer que acusa al actor, quien en un escrito aseguró que es “totalmente inocente” y dijo que las mujeres lo extorsionaron. Y ahora son ocho los hechos que denunciaron las tres mujeres que la acusaron de abuso sexual y de acoso.

Ahora, la denuncia se encuentra radicada en el juzgado 49 Criminal y Correccional, el mismo en donde se encuentran las otras dos acusaciones penales realizadas por la locutora Viviana Aguirre y por la actriz Fernanda Meneses. Al se consultada sobre su decisión, Griselda afirmó: "Yo no puedo decir si violó a alguien o no, pero era un maleducado y acosador. Fue tortuoso, desagradable”.