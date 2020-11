La familia de la profesora asesinada: "El femicida tenía vínculos políticos, por eso nadie la ayudó"

La familia de Paola Tacacho, la profesora de inglés oriunda de Salta asesinada en pleno centro de la capital tucumana, denunció que el femicida, Mauricio Parada Parejas, tenía vínculos con el poder político provincial y que por eso la Justicia no le dio trascendencia a las 13 denuncias que la joven de 32 años había realizado por acoso, amenazas, hostigamiento y violencia de género.

"Aparecía esporádicamente, a la distancia; con mensajes o mail. Desde hace cinco años que la venía acosando, pero nunca pensamos esto. El hermano del asesino, que según me cuentan es un político, le advertía a Paola que era ella quien se tenía que ir de la zona", denunció Ana, pareja de Paola, en diálogo con los medios provinciales.

De acuerdo a lo publicado por la periodista tucumana Mariana Romero, fueron 13 las denuncias que Paola realizó contra Paredes. La primera fue radicada el 20 de noviembre de 2015 por "acoso y violencia de género". En 2016 volvió a acudir a la Justicia por la misma carátula. Un año más tarde, Paola presentó dos nuevas denuncias, una el 27 de junio por "desobediencia judicial" a la cautelar dispuesta. En 2018 presentó cinco denuncias más y este año radicó otras dos en pandemia: el 11 y 12 de mayo.

"La familia de él sabía todo lo que estaba pasando, pero nunca hizo nada para detener esto. Armaba Facebook truchos con fotos de Paola y mandaba mensajes a conocidos para tener algún tipo de relación. Hacía cinco años que la venía molestando, tocando el timbre de su casa, molestando a los vecinos y molestándome a mí", precisó Ana.

La pareja de la profesora logró increparlo en una oportunidad. "Una vez me lo crucé. Le dije que parara, que se fuera sin hacer ningún tipo de daño. Me contestó que ya no había una perimetral y que por eso tenía todo el derecho de pasar cerca".

Nilda, la prima hermana de Paola, compartió en las redes sociales una carta en la que ratificó los dichos de Ana. "Ella es mi prima hermana, Paola Tacacho. Profe de inglés, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán. Miss Pao, para sus alumnitos. Ayer a la noche, un maldito asesino la asesinó y luego se mató con la misma arma en San Miguel de Tucumán, a la salida del gimnasio. Un femicida. Mauricio Parada Paredes es el nombre del femicida. No era su pareja, no tuvo ningún amorío; fue su alumno en un terciario de Tucumán".

"Este tipo (por el femicida) y su familia tenían vínculos con la política de Tucumán. Sólo fue su alumno. La conoció, se obsesionó y empezó de a poco a premeditar lo que ayer concluyó con la vida, los sueños y los proyectos de mi amada prima. Yo nunca escribo en Facebook, siempre me sumo y me hago eco de otros reclamos y pedidos de justicia. Pero este es el mío. Mi pedido de justicia por mi prima hermana, Pao. Quiero que sepan que hicimos las denuncias por acoso, ellas las hizo allá, nosotras acá (por Salta); porque nos acosaba a través de nuestras redes sociales. El Estado y la familia Parada Paredes son responsables".

De acuerdo a Nilda, la familia del femicida no sólo estaba al tanto de lo que sucedía, sino que además minimizaba las denuncias alegando que "tenía problemas mentales". "Este tipo estaba libre a pesar de las denuncias de acoso, porque su familia lo justificaba diciendo que tenía problemas mentales. El estado y la familia son responsables".

El listado completo de las 13 denuncias que Paola realizó contra su femicida y que la Justicia no escuchó

1. EXPTE: 70722/2015 CAUSA: ACOSO-VIOL.DE GENERO, EN PERJUICIO DE TACACO PAOLA ESTEFANIA OTRO. F.HECHO: 20/11/2015. CARACTER IMPUTADO PARADA PAREJA MAURICIO, OTRO 0.

2. EXPTE: 34121/2016 CAUSA: DESOBEDIENCIA JUDICIAL, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 01/06/2016 F.INICIO 22/06/2016 ULT.RAD. Juzgado de Instrucción III CARACTER IMPUTADO PARADA PAREJAS, MAURICIO GILBERTO.

3. EXPTE: 34121/2016 CAUSA: SU DENUNCIA——————ESTA CAUSA VIENE DE J, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA OTRO F.HECHO: 21/06/2016 CARACTER IMPUTADO PARADA PAREJAS MAURICIO, OTRO 0.

4. EXPTE: 49749/2016 CAUSA: SU DENUNCIA, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 09/09/2016 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJA, MAURICIO.

5. EXPTE: 39152/2017 CAUSA: DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 27/06/2017 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJAS, MAURICIODNI: 33540151.

6. EXPTE: 39136/2017 CAUSA: DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 27/06/2017 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJAS, MAURICIODNI: 33540151.

7. EXPTE: 17997/2018 CAUSA: AMENAZAS, DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 20/03/2018 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJAS, MAURICIODNI: 33540151.

8. EXPTE: 18251/2018 CAUSA: SU DENUNCIA, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 21/03/2018 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJAS, MAURICIO.

9. EXPTE: 29713/2018 CAUSA: DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 11/05/2018 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADA PAREJAS, MAURICIO.

10. EXPTE: 32711/2018 CAUSA: DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 19/05/2018 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADAS PAREJAS, MAURICIO.

11. EXPTE: 42109/2018 CAUSA: DESOBEDIENCIA JUDICIAL ART.239, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 12/07/2018 CARACTER ACUSADO/IMPUTA PARADAS PAREJAS, MAURICIO.

12. EXPTE: 29704/2020 CAUSA: SU DENUNCIA – VD/VG, EN PERJUICIO DE F.HECHO: 11/05/2020 CARACTER NOMBRADO PARADA PAREJAS, MAURICIODNI: 33540151.

13. EXPTE: 30095/2020 CAUSA: AMENAZAS, EN PERJUICIO DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F.HECHO: 12/05/2020 CARACTER DENUNCIADO PARADA PAREJAS, MAURICIODNI: 33540151.