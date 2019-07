La fiscalía pidió 35 años de prisión para Cristian Aldana y el cantante dice que no lo dejan defenderse

Después de un año de juicio, el proceso contra el músico Cristian Aldana está cerca de llegar a su fin, y luego de que los alegatos de la querella y la fiscalía fueran dados a conocer la semana pasada, resta ahora que el músico diga sus últimas palabras y que el abogado defensor brinde su alegato.

El jueves pasado, las querellas pidieron entre 20 y 40 años de prisión para Aldana, mientras que este martes el fiscal Guillermo Pérez La Fuente solicitó que el cantante de la banda "El Otro Yo" sea condenado a 35 años de cárcel, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores.

Como era de esperarse, el músico se mostró descontento con la acusación, y en reiteradas situaciones le pidió a los miembros del tribunal que lo dejaran hablar, por lo que fue retirado de la sala por orden del juez Rodolfo Goerner, quien le indicó guardara silencio hasta que fuera su turno de declarar.

Aldana está preso desde el 22 de diciembre de 2016 en el penal de Marcos Paz, y aunque durante dos audiencias se le permitió desarrollar su historia, su carrera musical y su justificación por las acusaciones, el artista considera que el Tribunal Oral en lo Criminal N°25 no le da la posibilidad de defenderse como es debido. Por eso, en las últimas tres audiencias se puso a gritar y a protestar contra los jueces, lo que llevó a que saliera de la sala antes de que terminaran las audiencias.

Según el representante del Ministerio Público, los testimonios de las víctimas resultan creíbles y tienen datos contundentes, y como las pericias psicológicas de Aldana dieron resultados en su contra, el fiscal solicitó que su ADN sea incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos.

Según el representante del Ministerio Público, los testimonios de las víctimas resultan creíbles y tienen datos contundentes, y como las pericias psicológicas de Aldana dieron resultados en su contra, el fiscal solicitó que su ADN sea incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos.

En las últimas audiencias, el acusado se quedó sin abogado defensor por segunda vez, ya que en una primera oportunidad el letrado Rodolfo Patiño fue desplazado por malas conductas durante el juicio, y la semana pasada Nicolás Grasso directamente renuncio al alegar que tenía problemas de salud y un viaje programado.

Por todo esto, en reiteradas ocasiones el sospechoso declaró que no le dan la posibilidad de defenderse, y además de mostrarse enojado esta mañana, también grabó un audio que luego viralizó para dejar en claro su descontento respecto del desarrollo del juicio.

"Cada vez que quiero usar mi derecho a expresarme soy echado de la sala. Me sacan el abogado, me quieren quebrar, me ponen tres audiencias por semana", se quejó, y sumó: "Yo lo que quiero es un juicio justo, no este mamarracho judicial donde no me aceptan las pruebas, no se investiga a fondo, no me aceptan lo careos, no me aceptan parte de los testigos que me están faltando, me sacan al abogado de confianza y me imponen una defensa aparente que me genera un daño totalmente irreparable".

En este mensaje, el cantante dijo que las querellas pidieron 20 y 40 años de prisión por "una causa armada" y por "un circo mediático". "El resultado de este juicio es una condena segura en un proceso ilegal, con abuso de autoridad, abuso de poder, maltrato y amenazas", cerró.

Cristian Aldana fue denunciado por siete jóvenes que aseguraron haber sido víctimas de abusos sexuales con el cantante entre los años 1999 y 2010. Los hechos ocurrieron en distintos momentos, aunque todas las víctimas eran menores de edad eran seguidoras de "El Otro Yo", y en su mayoría, querían ser artistas y contactaron al cantante para que las ayudara a ingresar al mundo de la música.